Внаслідок ракетного удару по Миколаєву 18 травня сталася пожежа у приватному житловому секторі, є постраждалий. ФОТОрепортаж

Росія завдала ракетного удару по Миколаєву зранку 18 травня, через що виникла пожежа у приватному будинку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

"Зранку, 18 травня, після ворожого ракетеого удару сталось руйнування та виникла пожежа у приватному житловому секторі в Інгульському районі м. Миколаєва. Вогнеборці 3 державної пожежно-рятувальної частини 2 ДПРЗ та чергова зміна оперативно-координаційного центру її загасили на площі 50 кв. м. Відомо про 1 постраждалого, що зазнав осколкових поранень", - йдеться в повідомленні.

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