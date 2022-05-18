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Внаслідок ракетного удару по Миколаєву 18 травня сталася пожежа у приватному житловому секторі, є постраждалий. ФОТОрепортаж

Росія завдала ракетного удару по Миколаєву зранку 18 травня, через що виникла пожежа у приватному будинку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

"Зранку, 18 травня, після ворожого ракетеого удару сталось руйнування та виникла пожежа у приватному житловому секторі в Інгульському районі м. Миколаєва. Вогнеборці 3 державної пожежно-рятувальної частини 2 ДПРЗ та чергова зміна оперативно-координаційного центру її загасили на площі 50 кв. м. Відомо про 1 постраждалого, що зазнав осколкових поранень", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ракетного удару по Миколаєву 18 травня сталася пожежа у приватному житловому секторі, є постраждалий 01

Також дивіться: Рятувальники Миколаївської області загасили шість пожеж, які спалахнули через російські обстріли. ФОТО

Внаслідок ракетного удару по Миколаєву 18 травня сталася пожежа у приватному житловому секторі, є постраждалий 02

Внаслідок ракетного удару по Миколаєву 18 травня сталася пожежа у приватному житловому секторі, є постраждалий 03

Внаслідок ракетного удару по Миколаєву 18 травня сталася пожежа у приватному житловому секторі, є постраждалий 04

Також дивіться: Сьогодні вранці війська РФ обстріляли Інгульський район Миколаєва, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Внаслідок ракетного удару по Миколаєву 18 травня сталася пожежа у приватному житловому секторі, є постраждалий 05

Внаслідок ракетного удару по Миколаєву 18 травня сталася пожежа у приватному житловому секторі, є постраждалий 06

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Миколаїв (1822) обстріл (29575) ракети (4099)


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Та щоб вас ППО накрило. Вчора слухала тіточку, сусідку розрушених понтів орків. Дивитись на село було страшно, але вона краще записаних СБУ блохастих сказала.: Ми жили 8 років під Росією подивіться і ви,що таке окупація. В селі були з Лугадона. Зе не красотою доріг треба було вертати Донбас, а будувати Армію і забирати силою.
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18.05.2022 10:00 Відповісти
"Русский мир" все більше і більше стукається в двері Миколаєва. Але і та вата яка була вже не бажає його там бачити і першою виїхала в Європу і у Львів до бандьор. Мордор і тут здох назавжди, хоч як би в агонії не обстрілював мирних громадян. Це результат необдуманих дій "какая разница", які замість САУ "Богдана" і ракетних дивізіонів "Нептун" , "Грім 2" вибрали дороги і "95 квартал".
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18.05.2022 10:10 Відповісти
Знайома з дитиною виїхала за кордон, потім забрала батьків, так мамашка - ватніца скавчить і корчиться без російського телебачення
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18.05.2022 11:16 Відповісти
 
 