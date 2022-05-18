За добу російські загарбники 28 раз обстріляли Донеччину. Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів. Серед поранених – троє дітей. Руйнувань зазнали 52 цивільних об’єкти - житлові будинки, три школи, промислові підприємства, фермерське господарство, об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляють у Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

" Упродовж минулої доби окупанти вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Бахмут, Соледар, Авдіївка, Лиман, Торецьк, Костянтинівка, Сіверськ, Залізне, Бахмутське, Північне, Яблунівка. Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії та ракетних комплексів "Точка-У".

Найбільше постраждав Бахмут, де ворожий снаряд зруйнував завод та обрушив п’ятиповерхівку. Загину чоловік, тяжкі травми отримав 9-річний хлопчик. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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