Росіяни знищили фосфорними боєприпасами ще один навчальний заклад на Донеччині. ФОТОрепортаж

До широкомасштабного російського вторгнення у Авдіївській школі №1 навчалося понад 200 дітей. Сюди часто приїжджали гості з різних куточків країни та з-за кордону. Тепер тут самі руїни.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, пише Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі російська армія обстріляла її забороненими фосфорними боєприпасами. Школа згоріла вщент. На щастя, обійшлося без постраждалих: у будівлі перебували тільки чергові, їм вдалося врятуватися", - йдеться у повідомленні.

У Донецькій ОВА підкреслюють, щ в школі не було жодного військового, жодної військової техніки: "Просто росіяни, як завжди, цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктуру".





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Загалом від 24 лютого росіяни на Донеччині пошкодили та зруйнували 416 закладів освіти, у тому числі 181 дитсадок, 191 школу, 23 заклади професійно-технічної освіти і 21 виш.