Росіяни знищили фосфорними боєприпасами ще один навчальний заклад на Донеччині. ФОТОрепортаж
До широкомасштабного російського вторгнення у Авдіївській школі №1 навчалося понад 200 дітей. Сюди часто приїжджали гості з різних куточків країни та з-за кордону. Тепер тут самі руїни.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, пише Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі російська армія обстріляла її забороненими фосфорними боєприпасами. Школа згоріла вщент. На щастя, обійшлося без постраждалих: у будівлі перебували тільки чергові, їм вдалося врятуватися", - йдеться у повідомленні.
У Донецькій ОВА підкреслюють, щ в школі не було жодного військового, жодної військової техніки: "Просто росіяни, як завжди, цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктуру".
Загалом від 24 лютого росіяни на Донеччині пошкодили та зруйнували 416 закладів освіти, у тому числі 181 дитсадок, 191 школу, 23 заклади професійно-технічної освіти і 21 виш.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
умник, выбрось все что изобрели и создали немцы, голосракий останешься. и да, совкового очень много чего тоже от них пошло. ты вообще им жопу целовать, "****" должен.
всякому говну еще "должны" будут блин. откуда вы такие лезете, бомжи? должен им кто-то - ползи и предъяви миру что изобрели они, а что мы, а потом визжи. Ах да, Кобзар! тогда извини, они тебе таки должны(искренне проржаться)
Є ще школа№2 в якій також зробили капітальний ремонт на сто мільйонів,там крім бюджетних коштів допомагали з облаштуванням уряд Литви, який виділив на оснащення 30млн.https://video.fvin1-1.fna.fbcdn.net/v/t42.1790-2/163297858_186071633285178_8051546284451122531_n.mp4?_nc_cat=102&ccb=1-6&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjMwMCwicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&_nc_ohc=qIy1kZBEAQ8AX-4Qogt&rl=300&vabr=151&_nc_ht=video.fvin1-1.fna&edm=AGo2L-IEAAAA&oh=00_AT9-***************************-WlNRilPVtv5h3A&oe=6284CC4C
Жила вона у купі гною - вона розвалить хату й нагребе собі купу гною!
Ходила вона у напів розвалену й в середені обісрану халабуду з написом "ШКОЛА" - вона і тут розвалить й обісре...
Це звичайна й загалом нормальна поведінка!
ЯК ДЛЯ ТВАРИНИ...
- Фима, ты что, в школе подрался?!!
-- Да, мама. Он меня кыгпичом, кыгпичом , а я его тгапкой, тгапкой...
И депресия начинается