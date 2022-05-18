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Росіяни знищили фосфорними боєприпасами ще один навчальний заклад на Донеччині. ФОТОрепортаж

До широкомасштабного російського вторгнення у Авдіївській школі №1 навчалося понад 200 дітей. Сюди часто приїжджали гості з різних куточків країни та з-за кордону. Тепер тут самі руїни.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, пише Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі російська армія обстріляла її забороненими фосфорними боєприпасами. Школа згоріла вщент. На щастя, обійшлося без постраждалих: у будівлі перебували тільки чергові, їм вдалося врятуватися", - йдеться у повідомленні.

У Донецькій ОВА підкреслюють, щ в школі не було жодного військового, жодної військової техніки: "Просто росіяни, як завжди, цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктуру".

Росіяни знищили фосфорними боєприпасами ще один навчальний заклад на Донеччині 01
Росіяни знищили фосфорними боєприпасами ще один навчальний заклад на Донеччині 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу російські загарбники 28 раз обстріляли Донеччину. Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж


Росіяни знищили фосфорними боєприпасами ще один навчальний заклад на Донеччині 03
Росіяни знищили фосфорними боєприпасами ще один навчальний заклад на Донеччині 04

Загалом від 24 лютого росіяни на Донеччині пошкодили та зруйнували 416 закладів освіти, у тому числі 181 дитсадок, 191 школу, 23 заклади професійно-технічної освіти і 21 виш.

Кириленко В’ячеслав (165) обстріл (29575) школа (2228) Донецька область (8954) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+4
Рашисты не просто так уничтожают всю инфраструктуру, города и учебные заведения. Тактика выжженой земли, применяется рашистами для того чтобы на контрасте Рашка выглядела не так убого за соседние страны. А люди у которых сожгли дома и заводы вынуждены будут ехать на Рашку заселять самые глубокие *****
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18.05.2022 10:44 Відповісти
+2
Вчитися можна і з планшета. Але я завжди вважав, що дитина має бути дисціплінована у колективі
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18.05.2022 10:56 Відповісти
+2
Задолбали уже "фосфорными" боеприпасами!!!! Ну не применяет их сейчас никто, причем уже очень давно, - они менее эффективны, чем зажигательные термитные.
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18.05.2022 13:20 Відповісти
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Рашисты не просто так уничтожают всю инфраструктуру, города и учебные заведения. Тактика выжженой земли, применяется рашистами для того чтобы на контрасте Рашка выглядела не так убого за соседние страны. А люди у которых сожгли дома и заводы вынуждены будут ехать на Рашку заселять самые глубокие *****
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18.05.2022 10:44 Відповісти
Зачем на парашку? Лучше в Германию. Устроить там свой анклав. Язык не учить, не работать, а требовать пособия, так как они нам должны. Причем должны даже за Вторую мировую, между прочим, не расчитались суки, бо считали себя виновными только перед кацапами.
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18.05.2022 10:50 Відповісти
а Аллах те не должен? он же тя по своему подобию вылепил из Г.
умник, выбрось все что изобрели и создали немцы, голосракий останешься. и да, совкового очень много чего тоже от них пошло. ты вообще им жопу целовать, "****" должен.
всякому говну еще "должны" будут блин. откуда вы такие лезете, бомжи? должен им кто-то - ползи и предъяви миру что изобрели они, а что мы, а потом визжи. Ах да, Кобзар! тогда извини, они тебе таки должны(искренне проржаться)
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18.05.2022 11:06 Відповісти
??? ты чо
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18.05.2022 15:02 Відповісти
З української території в *****? Подивись, там біля будинку український прапор. Якщо подадуться за паребрік, то скатертью дорога.
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18.05.2022 10:55 Відповісти
Пора уже смерчами ******* по Донецку, хватит терпеть.
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18.05.2022 10:45 Відповісти
Фосфорні заряди в Катюшах були заборонені ще в 2 Світову в обмін на заборону використання гітлерівцями розривних куль.
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18.05.2022 10:49 Відповісти
Вчитися можна і з планшета. Але я завжди вважав, що дитина має бути дисціплінована у колективі
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18.05.2022 10:56 Відповісти
Ось так прийшов "русский мир" і все ро..бав,а ще учора там зробили євроремонт..
Є ще школа№2 в якій також зробили капітальний ремонт на сто мільйонів,там крім бюджетних коштів допомагали з облаштуванням уряд Литви, який виділив на оснащення 30млн.https://video.fvin1-1.fna.fbcdn.net/v/t42.1790-2/163297858_186071633285178_8051546284451122531_n.mp4?_nc_cat=102&ccb=1-6&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjMwMCwicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&_nc_ohc=qIy1kZBEAQ8AX-4Qogt&rl=300&vabr=151&_nc_ht=video.fvin1-1.fna&edm=AGo2L-IEAAAA&oh=00_AT9-***************************-WlNRilPVtv5h3A&oe=6284CC4C
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18.05.2022 11:17 Відповісти
Коли тварина приходить на нове місце, вона починає облаштовувати усе так, як вона привикла - так як воно було у неї "вдома"!
Жила вона у купі гною - вона розвалить хату й нагребе собі купу гною!
Ходила вона у напів розвалену й в середені обісрану халабуду з написом "ШКОЛА" - вона і тут розвалить й обісре...
Це звичайна й загалом нормальна поведінка!
ЯК ДЛЯ ТВАРИНИ...
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18.05.2022 11:46 Відповісти
После прочтения новостей вспоминаю старый анекдот:

- Фима, ты что, в школе подрался?!!
-- Да, мама. Он меня кыгпичом, кыгпичом , а я его тгапкой, тгапкой...

И депресия начинается
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18.05.2022 11:56 Відповісти
Задолбали уже "фосфорными" боеприпасами!!!! Ну не применяет их сейчас никто, причем уже очень давно, - они менее эффективны, чем зажигательные термитные.
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18.05.2022 13:20 Відповісти
пасивный доход https://p2pr.me/16526378526281409c71476
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18.05.2022 14:41 Відповісти
 
 