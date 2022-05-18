УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10861 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
9 149 20

У Запорізькій області затримали співробітника ДСНС, який постачав зброю з місць ведення бойових дій. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури викрито та затримано співробітника Головного управління ДСНС у Запорізькій області за фактом незаконного збуту вогнепальної зброї та боєприпасів

Про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, керівник одного з підрозділів місцевих рятувальників налагодив роботу каналу постачання зброї із місць, де наразі відбуваються активні бойові дії у Запоріжжі для її подальшої реалізації.

У Запорізькій області затримали співробітника ДСНС, який постачав зброю з місць ведення бойових дій 01
У Запорізькій області затримали співробітника ДСНС, який постачав зброю з місць ведення бойових дій 02

Правоохоронці затримали співробітника ДСНС у порядку ст. 208 КПК України під час реалізації ручного протитанкового гранатомету за 7 тис доларів США. Також з протиправного обігу вилучено два автомати Калашникова та значну кількість патронів калібру 7,62 мм.

У Запорізькій області затримали співробітника ДСНС, який постачав зброю з місць ведення бойових дій 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загарбники встановили "Гради" на пляжах в окупованій Кирилівці, - ОВА


У Запорізькій області затримали співробітника ДСНС, який постачав зброю з місць ведення бойових дій 04
У Запорізькій області затримали співробітника ДСНС, який постачав зброю з місць ведення бойових дій 05

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до її нелегального збуту.

затримання (4357) зброя (7567) Запорізька область (3787) ДСНС (5193)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Так , типовий волонтер, котрий озброював людей , а гроші брав за доставку ( транспорт треба ж заправляти)
показати весь коментар
18.05.2022 11:48 Відповісти
+13
ця влада - антинародна та антиукраїнська. Зє! та його ******* - кремлівська ДРГ. Агєнт "Козирь" працює над сдачею українських територій та боротбою з патріотами. Полк "Азов" винищено, залишки віддані ***** на розправу. Всередині України теж розгорнута потужна кампанія проти "нациків" - усіх свідомих та активних українців. Влада жи.дви боїться українського народу більше аніж окупантів. Тому знищує зброю на складах, здає разом з містами оружейки та склади загарбникам, тоді як на Півдні теробороні не видали жодного ствола, кинувши бійців ТерОборони з пляшками коктейлів проти колон бронетехніки, де їх посікли кулеметами на шматки. ДАЙТЕ УКРАЇНЦЯМ ЗБРОЮ ДЛЯ САМОЗАХИСТУ! ВОлаю я вже кілька років. Так вони ще й трофейну зброю вилучають. Не для бандитів йшли ті мухи, а для тероборони чи для добробатів. Краще ловіть дЄрмаків, що сидять при владі та торгують Україною
показати весь коментар
18.05.2022 12:29 Відповісти
+12
Вы не понимаете!!! Он делал, то что должно было делать государство - вооружал безоружное мирное население. Ну а деньги брал, бо рисковал!!!
показати весь коментар
18.05.2022 11:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кому война, а кому - мать родная
показати весь коментар
18.05.2022 11:45 Відповісти
Вы не понимаете!!! Он делал, то что должно было делать государство - вооружал безоружное мирное население. Ну а деньги брал, бо рисковал!!!
показати весь коментар
18.05.2022 11:46 Відповісти
Так , типовий волонтер, котрий озброював людей , а гроші брав за доставку ( транспорт треба ж заправляти)
показати весь коментар
18.05.2022 11:48 Відповісти
Угу, я щодня бачу це "мирне населення", яке про всяк випадок бажає придбати Калаш чи Муху... Ну щоби мати аргументи у "спілкуванні" із братвою
показати весь коментар
18.05.2022 12:03 Відповісти
В Україні без калаша і мухи нема чого ловити. Якби була можливість, я б теж собі придбав, про всяк випадок.
показати весь коментар
18.05.2022 12:42 Відповісти
Та от@******* от пацана, зарабатывал, как мог. А вот те баксы на последней фотке, явно не от него. И, кстати, есть ***** и больше вопросов к другим людЯм
показати весь коментар
18.05.2022 11:54 Відповісти
Таке поняття як "****" продовжує свою ЕВОЛЮЦІЮ...
показати весь коментар
18.05.2022 11:57 Відповісти
нагородити його! Бо робить добру справу! Може там не буде другого беззахисного Херсону! Коли держава громадян боїться більш ніж рашистів....
показати весь коментар
18.05.2022 12:03 Відповісти
Ви поспілкуйтеся із біженцями з Хєрсону. Я розумію що там десятки тисяч справжніх патріотів, але і вати підаросі.йської там вистачає. Вони прямо кажуть що місто здали мешканці та мер. Що заїжджаєш до Миколаєва і зовсім інший настрой, інші люди, інша ТРО, а хєрсонці що залишилася розповідають, що в принципі нічого страшного, життя налагоджується, кацапи не мародерять, ну тільки тероборонівців та колишніх АТОВців розстріляли, а так усе ОК...(((
показати весь коментар
18.05.2022 12:06 Відповісти
Хіба красти зброю з лінії фронту це добра справа?!
"наладил работу канала поставки оружия с мест где сейчас проходят активные боевые действия" Источник:
показати весь коментар
18.05.2022 12:48 Відповісти
От шо робити з цими падлюками, яких навіть війна не зупиняє?! Треба цих тварин розстрілювати на місці прилюдно! Може тоді в інших потвор охода відпаде від наживи? Хоча... Як кажуть горбатого тільки могила справить.
показати весь коментар
18.05.2022 12:06 Відповісти
Ну а чего вы его рожу не показуете. Вдруг он завтра на улице встретится?
показати весь коментар
18.05.2022 12:15 Відповісти
Ну, не знаю. Спрос рождает предложения. Сейчас многие не откажутся от зброи. Просто так и поганого пистоля не найти
показати весь коментар
18.05.2022 12:17 Відповісти
ця влада - антинародна та антиукраїнська. Зє! та його ******* - кремлівська ДРГ. Агєнт "Козирь" працює над сдачею українських територій та боротбою з патріотами. Полк "Азов" винищено, залишки віддані ***** на розправу. Всередині України теж розгорнута потужна кампанія проти "нациків" - усіх свідомих та активних українців. Влада жи.дви боїться українського народу більше аніж окупантів. Тому знищує зброю на складах, здає разом з містами оружейки та склади загарбникам, тоді як на Півдні теробороні не видали жодного ствола, кинувши бійців ТерОборони з пляшками коктейлів проти колон бронетехніки, де їх посікли кулеметами на шматки. ДАЙТЕ УКРАЇНЦЯМ ЗБРОЮ ДЛЯ САМОЗАХИСТУ! ВОлаю я вже кілька років. Так вони ще й трофейну зброю вилучають. Не для бандитів йшли ті мухи, а для тероборони чи для добробатів. Краще ловіть дЄрмаків, що сидять при владі та торгують Україною
показати весь коментар
18.05.2022 12:29 Відповісти
Они не молчат. Вони кажуть "неначасі"
показати весь коментар
18.05.2022 13:43 Відповісти
Головне питання де він брав ту зброю? Якщо то трофеї, залишені рашистами, то той чоловік добру справу робив! Інакше виходить, що та зброя наших солдатів і вони її йому продавали, так виходить?
показати весь коментар
18.05.2022 20:53 Відповісти
 
 