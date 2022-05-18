У Запорізькій області затримали співробітника ДСНС, який постачав зброю з місць ведення бойових дій. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури викрито та затримано співробітника Головного управління ДСНС у Запорізькій області за фактом незаконного збуту вогнепальної зброї та боєприпасів

Про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, керівник одного з підрозділів місцевих рятувальників налагодив роботу каналу постачання зброї із місць, де наразі відбуваються активні бойові дії у Запоріжжі для її подальшої реалізації.





Правоохоронці затримали співробітника ДСНС у порядку ст. 208 КПК України під час реалізації ручного протитанкового гранатомету за 7 тис доларів США. Також з протиправного обігу вилучено два автомати Калашникова та значну кількість патронів калібру 7,62 мм.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до її нелегального збуту.