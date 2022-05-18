У Запорізькій області затримали співробітника ДСНС, який постачав зброю з місць ведення бойових дій. ФОТОрепортаж
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури викрито та затримано співробітника Головного управління ДСНС у Запорізькій області за фактом незаконного збуту вогнепальної зброї та боєприпасів
Про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, керівник одного з підрозділів місцевих рятувальників налагодив роботу каналу постачання зброї із місць, де наразі відбуваються активні бойові дії у Запоріжжі для її подальшої реалізації.
Правоохоронці затримали співробітника ДСНС у порядку ст. 208 КПК України під час реалізації ручного протитанкового гранатомету за 7 тис доларів США. Також з протиправного обігу вилучено два автомати Калашникова та значну кількість патронів калібру 7,62 мм.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до її нелегального збуту.
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"наладил работу канала поставки оружия с мест где сейчас проходят активные боевые действия" Источник: