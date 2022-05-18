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Відомого ветерана та аеророзвідника Дениса Антіпова провели в останню путь. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З громадським діячем, активним учасником Революції Гідності, засновником ветеранського бізнесу UA.GIFTS, лейтенантом 95-тої окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Денисом Антіповим попрощалися на Аскольдовій могилі в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Денис Антіпов в лютому 2015 р. пішов добровольцем на фронт. У 2016 р. з війни повернувся командиром взводу аеророзвідки свого батальйону.

З початком російського вторгнення 24 лютого 2022 р. Денис Антіпов став до лав 95-тої окремої десантно-штурмової бригади і відправився на фронт. 9 березня він отримав численні травми під час артилерійського обстрілу біля м. Ізюм на Харківщині. Після лікування у госпіталі Денис одразу повернувся на передову в перших числах травня.

11 травня він героїчно загинув в бою поблизу села Довгеньке Ізюмського р-ну Харківської області.

Чин похорону відбудеться 19 травня (четвер) о 10:00 у селі Хотимир Івано-Франківської обл.

Автор фото та відео Олег Богачук

Відомого ветерана та аеророзвідника Дениса Антіпова провели в останню путь 01
Відомого ветерана та аеророзвідника Дениса Антіпова провели в останню путь 02
Відомого ветерана та аеророзвідника Дениса Антіпова провели в останню путь 03
Відомого ветерана та аеророзвідника Дениса Антіпова провели в останню путь 04
Відомого ветерана та аеророзвідника Дениса Антіпова провели в останню путь 05
Відомого ветерана та аеророзвідника Дениса Антіпова провели в останню путь 06
Відомого ветерана та аеророзвідника Дениса Антіпова провели в останню путь 07
Відомого ветерана та аеророзвідника Дениса Антіпова провели в останню путь 08
Відомого ветерана та аеророзвідника Дениса Антіпова провели в останню путь 09
Відомого ветерана та аеророзвідника Дениса Антіпова провели в останню путь 10
Відомого ветерана та аеророзвідника Дениса Антіпова провели в останню путь 11
Відомого ветерана та аеророзвідника Дениса Антіпова провели в останню путь 12
Відомого ветерана та аеророзвідника Дениса Антіпова провели в останню путь 13
Відомого ветерана та аеророзвідника Дениса Антіпова провели в останню путь 14
Відомого ветерана та аеророзвідника Дениса Антіпова провели в останню путь 15
Відомого ветерана та аеророзвідника Дениса Антіпова провели в останню путь 16

Автор: 

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У нас люди на коленях провожают героев, а в кацапских ****** смерть солдата это внеочередной повод на халяву бухануть на поминках бояры...
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18.05.2022 12:46 Відповісти
Полоненний син ... дзонить матері , а вона почувши умови розмови кидає трубу , каже ні й кидає трубу .
Вже син набирає номер мамки , вона тільки почувши голос рідного сина без слів кидає трубку !
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18.05.2022 13:25 Відповісти
Вічна пам'ять
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18.05.2022 13:11 Відповісти
Дякую тобі! Вічна слава!
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18.05.2022 13:18 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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18.05.2022 13:19 Відповісти
Дякую герою! Вічна пам'ять
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18.05.2022 13:25 Відповісти
Svitla Pam'yat'...
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18.05.2022 13:57 Відповісти
кровью умоются твари, за каждого украинца 10 кацапов здохнет, запомнят эту войну на века
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18.05.2022 14:23 Відповісти
Низький уклін.Вічна пам`ять Герою
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18.05.2022 14:27 Відповісти
 
 