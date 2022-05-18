Відомого ветерана та аеророзвідника Дениса Антіпова провели в останню путь. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З громадським діячем, активним учасником Революції Гідності, засновником ветеранського бізнесу UA.GIFTS, лейтенантом 95-тої окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Денисом Антіповим попрощалися на Аскольдовій могилі в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Денис Антіпов в лютому 2015 р. пішов добровольцем на фронт. У 2016 р. з війни повернувся командиром взводу аеророзвідки свого батальйону.

З початком російського вторгнення 24 лютого 2022 р. Денис Антіпов став до лав 95-тої окремої десантно-штурмової бригади і відправився на фронт. 9 березня він отримав численні травми під час артилерійського обстрілу біля м. Ізюм на Харківщині. Після лікування у госпіталі Денис одразу повернувся на передову в перших числах травня.

11 травня він героїчно загинув в бою поблизу села Довгеньке Ізюмського р-ну Харківської області.

Чин похорону відбудеться 19 травня (четвер) о 10:00 у селі Хотимир Івано-Франківської обл.

Автор фото та відео Олег Богачук































