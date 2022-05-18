За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині спалахнуло 10 пожеж, - ДСНС. ФОТО
За минулу добу на Донеччині через російські обстріли спалахнуло 10 пожеж.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області, передає Цензор.НЕТ.
Пожежі виникли в Авдіївці Покровського району, Бахмуті, Соледарі, с. Бахмутське Бахмутського району, с. Сидорове Святогірської громади і у Святогірську та в селищі Ярова Краматорського району.
Загалом минулої доби на території Донецької області виникло 14 пожеж, зазначили рятувальники.
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