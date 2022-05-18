У Кропивницькому депутат від ОПЗЖ "під кайфом" вчинив бійку з правоохоронцями. У нього знайшли наркотики та зброю. ФОТО

Під час оперативних заходів у Кіровоградської області працівники ДБР намагались перевірити депутата Кропивницької міської ради від забороненої в Україні політичної партії "Опозиційної платформи - За життя", проте він почав чинити опір та вчинив бійку.

Про це повідомляють у ДБР, прередає Цензор.НЕТ.



Під час первірки депутат почав чинити жорсткий фізичний опір правоохоронцям. Далі, щоб уникнути затримання, попросив доправити його до лікарні через погане самопочуття. Попри це працівники ДБР виявили у депутата незареєстровану зброю з боєприпасами та наркотичні речовини, а також зафіксували ознаки наркотичного сп’яніння.

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За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими боєприпасами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років. Наразі перевіряється інформація щодо ймовірної причетності депутата до колабораційної діяльності.









