У Кропивницькому депутат від ОПЗЖ "під кайфом" вчинив бійку з правоохоронцями. У нього знайшли наркотики та зброю. ФОТО
Під час оперативних заходів у Кіровоградської області працівники ДБР намагались перевірити депутата Кропивницької міської ради від забороненої в Україні політичної партії "Опозиційної платформи - За життя", проте він почав чинити опір та вчинив бійку.
Про це повідомляють у ДБР, прередає Цензор.НЕТ.
Під час первірки депутат почав чинити жорсткий фізичний опір правоохоронцям. Далі, щоб уникнути затримання, попросив доправити його до лікарні через погане самопочуття. Попри це працівники ДБР виявили у депутата незареєстровану зброю з боєприпасами та наркотичні речовини, а також зафіксували ознаки наркотичного сп’яніння.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими боєприпасами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років. Наразі перевіряється інформація щодо ймовірної причетності депутата до колабораційної діяльності.
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наробить шкоди і втіче.....
ще й вбити когось може.
Бойко і Шуфрич вже по 15 років виступають за рашу і навіть така війна не дала поштовх в суспільстві на покарання таких виродків.
https://24tv.ua/ru/shufrich-pokinul-territoriju-ukrainy-glava-chernovickoj-ova_n1980883
и полезно для его здоровья ...да и для психики...
В країні - війна. Пів країни в вогні.
А вони просто затримують гниду, яка на них (!) зі зброєю (!!) під час війни (!!!) нападає сама (!!!!).
Це просто за межами здорового глузду, логіки і тд.
Якого *** було просто не пристрелить гніду і не кинуть гнить в кусти? Завтра воно вже буде на волі нюхать кокс...
во первых он неприкосновенен
во вторых в европе и амстердаме под кайфом можна быть даже нужно а тут тем более а то чиканешься
в третьих это стартовая пуколка-извинятся и отпустят..нет состава преступления и собьет компенсацию...)
З Банкової буде дзвінок атпустіть і ізвініца, потім портновці заведуть справу проти поліціянтів за аскарблєніє уважаімава чілавєка крєпкава хазяйствєнніка. Ну і на наступних виборах воно вже буде баластуватися за списками слуг.