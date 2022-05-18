УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10725 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
13 714 32

У Кропивницькому депутат від ОПЗЖ "під кайфом" вчинив бійку з правоохоронцями. У нього знайшли наркотики та зброю. ФОТО

Під час оперативних заходів у Кіровоградської області працівники ДБР намагались перевірити депутата Кропивницької міської ради від забороненої в Україні політичної партії "Опозиційної платформи - За життя", проте він почав чинити опір та вчинив бійку.

Про це повідомляють у ДБР, прередає Цензор.НЕТ.

Під час первірки депутат почав чинити жорсткий фізичний опір правоохоронцям. Далі, щоб уникнути затримання, попросив доправити його до лікарні через погане самопочуття. Попри це працівники ДБР виявили у депутата незареєстровану зброю з боєприпасами та наркотичні речовини, а також зафіксували ознаки наркотичного сп’яніння.

У Кропивницькому депутат від ОПЗЖ під кайфом вчинив бійку з правоохоронцями. У нього знайшли наркотики та зброю 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час тимчасової окупації Харківщини поліцейські передали росіянам табельну зброю. Їм повідомлено про підозру

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими боєприпасами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років. Наразі перевіряється інформація щодо ймовірної причетності депутата до колабораційної діяльності.


У Кропивницькому депутат від ОПЗЖ під кайфом вчинив бійку з правоохоронцями. У нього знайшли наркотики та зброю 02
У Кропивницькому депутат від ОПЗЖ під кайфом вчинив бійку з правоохоронцями. У нього знайшли наркотики та зброю 03

затримання (4357) Кропивницький (350) наркотики (1465) ДБР (3595) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+41
Застрелити треба було.
показати весь коментар
18.05.2022 15:33 Відповісти
+26
Поки такі будуть бикувати без жорстокого покарання, майбутнього в країні не буде.
Бойко і Шуфрич вже по 15 років виступають за рашу і навіть така війна не дала поштовх в суспільстві на покарання таких виродків.
показати весь коментар
18.05.2022 15:41 Відповісти
+19
Тока подумал... Показали бы обоссавщегося и обо.. с пулей в башке, вот бы вам парни народ лайков набросал, некоторые даже обняли!!! А так.. один хер сегодня уже кокс будет дома нюхать, и коньячком запивать, а вам тока бумажки пиши.. Зря вы так...
показати весь коментар
18.05.2022 15:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Застрелити треба було.
показати весь коментар
18.05.2022 15:33 Відповісти
Тока подумал... Показали бы обоссавщегося и обо.. с пулей в башке, вот бы вам парни народ лайков набросал, некоторые даже обняли!!! А так.. один хер сегодня уже кокс будет дома нюхать, и коньячком запивать, а вам тока бумажки пиши.. Зря вы так...
показати весь коментар
18.05.2022 15:38 Відповісти
сколько с этими подонками будут цацкаться,на зону-гранит добывать
показати весь коментар
18.05.2022 16:08 Відповісти
На фронт,окопи копати
показати весь коментар
18.05.2022 15:34 Відповісти
Це падло і там накапостить. Тільки утилізація!
показати весь коментар
18.05.2022 15:53 Відповісти
ні в якому разі...
наробить шкоди і втіче.....
ще й вбити когось може.
показати весь коментар
18.05.2022 16:04 Відповісти
понять и простить
показати весь коментар
18.05.2022 15:34 Відповісти
Іщьо і в красних камісарскіх труселях...
показати весь коментар
18.05.2022 15:34 Відповісти
Вот в том-то и дело, что не так гавно-партии наши надо запрещать, как их активных участников и спонсоров
показати весь коментар
18.05.2022 15:37 Відповісти
Зачем ждать до середины лета с запретом ОПЗЖдеца. Я б запретил бы их за 5 минут без суда и следствия. да даже за полторы минуты, а то и за 30 секунд!!!
показати весь коментар
18.05.2022 15:39 Відповісти
Как можно?Они же с ситуативные попутчики зебанды.Хрипатый сцыкун на такое пойти не может.
показати весь коментар
18.05.2022 15:47 Відповісти
Цьому бандюгану не завадила б люстрація на найближчій люстрі.
показати весь коментар
18.05.2022 15:37 Відповісти
показати весь коментар
18.05.2022 15:38 Відповісти
чому маскують пику цього покидька???? Ми всі маємо бачити цього Гада.
показати весь коментар
18.05.2022 15:39 Відповісти
таямница следствия...
показати весь коментар
18.05.2022 15:40 Відповісти
Поки такі будуть бикувати без жорстокого покарання, майбутнього в країні не буде.
Бойко і Шуфрич вже по 15 років виступають за рашу і навіть така війна не дала поштовх в суспільстві на покарання таких виродків.
показати весь коментар
18.05.2022 15:41 Відповісти
Шуфрич покинул территорию Украины, - глава Черновицкой ОВА
https://24tv.ua/ru/shufrich-pokinul-territoriju-ukrainy-glava-chernovickoj-ova_n1980883
показати весь коментар
18.05.2022 16:07 Відповісти
Хороший пистолет у мрази оказался...
показати весь коментар
18.05.2022 15:44 Відповісти
а шо с призывным возрастом когда в стране всеобщая мобилизация ? наркотики и оружие надо было еще раньше находить но как говорится лучше поздно чем некогда
показати весь коментар
18.05.2022 15:46 Відповісти
такой бык спокойно может поработать на благо народа - копать окопы для наших воинов...
и полезно для его здоровья ...да и для психики...
показати весь коментар
18.05.2022 15:54 Відповісти
Ой а потім, що??? Показали, потім відпустять, дадут якусь посаду хорошу. Як завжди.
показати весь коментар
18.05.2022 16:04 Відповісти
Пистоль серый в яблоках.
показати весь коментар
18.05.2022 16:05 Відповісти
Я оце просто худію з таких новин.
В країні - війна. Пів країни в вогні.
А вони просто затримують гниду, яка на них (!) зі зброєю (!!) під час війни (!!!) нападає сама (!!!!).
Це просто за межами здорового глузду, логіки і тд.

Якого *** було просто не пристрелить гніду і не кинуть гнить в кусти? Завтра воно вже буде на волі нюхать кокс...
показати весь коментар
18.05.2022 16:19 Відповісти
Менти своїх не пристрелюють. Його б і не затримували, якби бикувати не почав
показати весь коментар
18.05.2022 17:14 Відповісти
"...почав чинити жорсткий фізичний опір правоохоронцям." Зараз воєнний стан, чи ні? Забанили з калаша, як диверсанта, ось і вся розмова.
показати весь коментар
18.05.2022 16:21 Відповісти
Очередной "птенец" из гнезда Бойко, Рабиновича и Медведчука
показати весь коментар
18.05.2022 16:31 Відповісти
Завтра полиция или СБУ отпустят. Они для того и работают, чтобы брать взятки и отпускать
показати весь коментар
18.05.2022 16:46 Відповісти
ичо
во первых он неприкосновенен
во вторых в европе и амстердаме под кайфом можна быть даже нужно а тут тем более а то чиканешься
в третьих это стартовая пуколка-извинятся и отпустят..нет состава преступления и собьет компенсацию...)
показати весь коментар
18.05.2022 17:03 Відповісти
Стартовая пуколка больше на вальтер времён второй мировой очень похожа… ты не понял в чём прикол - не надо быковат во время войны и второе - он же из ОПЗЖ и этим все сказано….
показати весь коментар
18.05.2022 18:23 Відповісти
МОРДУ в студию....
показати весь коментар
18.05.2022 17:49 Відповісти
Надо ему черенком лопаты дымоход прочистить и посадить в одну камеру с мертвечуком…. А если серйозно - на фронт сапером, минные поля разминировать на «живца» ВСУ через такое сапёрство много пользы с урода поиметь может….
показати весь коментар
18.05.2022 18:21 Відповісти
А тепер - що буде далі.
З Банкової буде дзвінок атпустіть і ізвініца, потім портновці заведуть справу проти поліціянтів за аскарблєніє уважаімава чілавєка крєпкава хазяйствєнніка. Ну і на наступних виборах воно вже буде баластуватися за списками слуг.
показати весь коментар
19.05.2022 09:28 Відповісти
 
 