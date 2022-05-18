У Вінниці провели в останню путь 25-річного льотчика-штурмовика Сергія Пархоменка. Свою шану віддали і пара літаків Су-27 у небі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
14 травня, під час виконання бойового завдання, героїчно загинув командир авіаційної ланки бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова капітан Пархоменко Сергій Ігорович. Свою останню шану віддали молодому капітану і пара літаків Су-27 ,які несли бойове чергування у регіоні та здійснили кілька проходів над містом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пишу видання АрміяInform.
"Капітан Пархоменко Сергій Ігорович народився 14 січня 1997 року в місті Харкові, в сім’ї військових авіаторів. З дитинства мріяв про небо та бажав пов’язати своє життя з авіацією. Закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. Попри молодий вік, на момент вторгнення російської федерації в Україну, вже обіймав посаду командира авіаційної ланки. В боях з російським агресором капітан Сергій Пархоменко проявив себе звитяжним воїном, достойним сином українського народу і гідним нащадком своєї родини військових льотчиків. Виконав 38 бойових вильотів у складних умовах протидії ворожих засобів ППО та винищувальної авіації, під час яких знищив більше ніж 20 ворожих танків, понад 50 бойових броньованих машин, 55 транспортних засобів, 20 цистерн з пальним та кількасот солдатів і офіцерів рашистів. Неодноразово уміло виводив авіаційну техніку з-під ракетних ударів ворога. Виконуючи бойове завдання в Запорізькій області в районі населеного пункту Гуляйполе, 14 травня капітан Сергій Пархоменко героїчно загинув, до останнього залишаючись відданим та непохитним захисником українського народу", - йдеться у повідомленні.
На церемонії прощання з героєм був присутнім і командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.
" Сьогодні над цим містом літають військові літаки — це українські льотчики відають останню шану Сергію. І кожен час, кожну хвилину вони продовжують виконувати бойові завдання. У наших серцях назавжди залишиться пам’ять про мужнього офіцера, справжнього патріота своєї держави капітана Пархоменка Сергія Ігоровича, який у складний для України час свідомо обрав почесний шлях захисту Батьківщини. Вічна слава полеглим Героям! Слава Україні!", - промовив він.
За мужність і патріотизм, проявлені під час захисту Батьківщини від російської агресії, Указом Президента України капітан Сергій Пархоменко нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
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При цьому зайвий раз ризикували і пілоти, і ті над ким вони літали, не кажучи вже про дорогоцінний ресурс літаків.
Все більше пересвідчуюсь, що цій конченій країні вже нічого не допоможе...
співчуття родині і всій Україні !
Иду сегодня по улице в Израиле, а две ватные курицы обсуждают ,что это украинцы виноваты,что их ненавидит весь мир,а азовцы должны быть уничтожены до одного...
СВІТЛА ПАМ'ЯТЬ ВОЇНУ-НЕБА!
шкода, що не показали його фото і не написали про його сім'ю.
Теперь кацапы ударят по аэродрому.
стрелятьлетать", вірно?
І ці цифри справді вражають, беручи до уваги рівень підготовки українських льотчиків, умов, в яких їм доводиться працювати по землі та, головне, те озброєння, яке доступно для Су-25 ЗСУ.