У Вінниці провели в останню путь 25-річного льотчика-штурмовика Сергія Пархоменка. Свою шану віддали і пара літаків Су-27 у небі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

14 травня, під час виконання бойового завдання, героїчно загинув командир авіаційної ланки бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова капітан Пархоменко Сергій Ігорович. Свою останню шану віддали молодому капітану і пара літаків Су-27 ,які несли бойове чергування у регіоні та здійснили кілька проходів над містом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишу видання АрміяInform.

"Капітан Пархоменко Сергій Ігорович народився 14 січня 1997 року в місті Харкові, в сім’ї військових авіаторів. З дитинства мріяв про небо та бажав пов’язати своє життя з авіацією. Закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. Попри молодий вік, на момент вторгнення російської федерації в Україну, вже обіймав посаду командира авіаційної ланки. В боях з російським агресором капітан Сергій Пархоменко проявив себе звитяжним воїном, достойним сином українського народу і гідним нащадком своєї родини військових льотчиків. Виконав 38 бойових вильотів у складних умовах протидії ворожих засобів ППО та винищувальної авіації, під час яких знищив більше ніж 20 ворожих танків, понад 50 бойових броньованих машин, 55 транспортних засобів, 20 цистерн з пальним та кількасот солдатів і офіцерів рашистів. Неодноразово уміло виводив авіаційну техніку з-під ракетних ударів ворога. Виконуючи бойове завдання в Запорізькій області в районі населеного пункту Гуляйполе, 14 травня капітан Сергій Пархоменко героїчно загинув, до останнього залишаючись відданим та непохитним захисником українського народу", - йдеться у повідомленні.

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На церемонії прощання з героєм був присутнім і командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

" Сьогодні над цим містом літають військові літаки — це українські льотчики відають останню шану Сергію. І кожен час, кожну хвилину вони продовжують виконувати бойові завдання. У наших серцях назавжди залишиться пам’ять про мужнього офіцера, справжнього патріота своєї держави капітана Пархоменка Сергія Ігоровича, який у складний для України час свідомо обрав почесний шлях захисту Батьківщини. Вічна слава полеглим Героям! Слава Україні!", - промовив він.

За мужність і патріотизм, проявлені під час захисту Батьківщини від російської агресії, Указом Президента України капітан Сергій Пархоменко нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.





