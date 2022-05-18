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У Вінниці провели в останню путь 25-річного льотчика-штурмовика Сергія Пархоменка. Свою шану віддали і пара літаків Су-27 у небі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

14 травня, під час виконання бойового завдання, героїчно загинув командир авіаційної ланки бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова капітан Пархоменко Сергій Ігорович. Свою останню шану віддали молодому капітану і пара літаків Су-27 ,які несли бойове чергування у регіоні та здійснили кілька проходів над містом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишу видання АрміяInform.

У Вінниці провели в останню путь 25-річного льотчика-штурмовика Сергія Пархоменка. Свою шану віддали і пара літаків Су-27 у небі 01

У Вінниці провели в останню путь 25-річного льотчика-штурмовика Сергія Пархоменка. Свою шану віддали і пара літаків Су-27 у небі 02

"Капітан Пархоменко Сергій Ігорович народився 14 січня 1997 року в місті Харкові, в сім’ї військових авіаторів. З дитинства мріяв про небо та бажав пов’язати своє життя з авіацією. Закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. Попри молодий вік, на момент вторгнення російської федерації в Україну, вже обіймав посаду командира авіаційної ланки. В боях з російським агресором капітан Сергій Пархоменко проявив себе звитяжним воїном, достойним сином українського народу і гідним нащадком своєї родини військових льотчиків. Виконав 38 бойових вильотів у складних умовах протидії ворожих засобів ППО та винищувальної авіації, під час яких знищив більше ніж 20 ворожих танків, понад 50 бойових броньованих машин, 55 транспортних засобів, 20 цистерн з пальним та кількасот солдатів і офіцерів рашистів. Неодноразово уміло виводив авіаційну техніку з-під ракетних ударів ворога. Виконуючи бойове завдання в Запорізькій області в районі населеного пункту Гуляйполе, 14 травня капітан Сергій Пархоменко героїчно загинув, до останнього залишаючись відданим та непохитним захисником українського народу", - йдеться у повідомленні.

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У Вінниці провели в останню путь 25-річного льотчика-штурмовика Сергія Пархоменка. Свою шану віддали і пара літаків Су-27 у небі 03

На церемонії прощання з героєм був присутнім і командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

" Сьогодні над цим містом літають військові літаки — це українські льотчики відають останню шану Сергію. І кожен час, кожну хвилину вони продовжують виконувати бойові завдання. У наших серцях назавжди залишиться пам’ять про мужнього офіцера, справжнього патріота своєї держави капітана Пархоменка Сергія Ігоровича, який у складний для України час свідомо обрав почесний шлях захисту Батьківщини. Вічна слава полеглим Героям! Слава Україні!", - промовив він.

У Вінниці провели в останню путь 25-річного льотчика-штурмовика Сергія Пархоменка. Свою шану віддали і пара літаків Су-27 у небі 04

За мужність і патріотизм, проявлені під час захисту Батьківщини від російської агресії, Указом Президента України капітан Сергій Пархоменко нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

У Вінниці провели в останню путь 25-річного льотчика-штурмовика Сергія Пархоменка. Свою шану віддали і пара літаків Су-27 у небі 05
У Вінниці провели в останню путь 25-річного льотчика-штурмовика Сергія Пархоменка. Свою шану віддали і пара літаків Су-27 у небі 06
У Вінниці провели в останню путь 25-річного льотчика-штурмовика Сергія Пархоменка. Свою шану віддали і пара літаків Су-27 у небі 07

Вінниця (627) похорон (1291) літак (2984) ЗСУ (7723) Повітряні сили (2823)


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Топ коментарі
+68
Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації...
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18.05.2022 16:18 Відповісти
+44
Якщо людина вмирає за нас з Вами, то має повне право бути похована так, як ховають пілотів!
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18.05.2022 16:49 Відповісти
+26
Світла пам'ять. Ми втрачаємо найкращих
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18.05.2022 16:33 Відповісти
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Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації...
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18.05.2022 16:18 Відповісти
Дуже шкода льотчика, як і усіх наших загиблих захисників. Але літаки над містом проходили так низько і на таких крутих віражах, що моя 8-річна донька почала кричати мені: "Мамуся, я не хочу вмирати. Вони зараз почнуть кидати бомби" Дитина дуже злякалась. Прольоти продовжувались досить довго... Так не має бути взагалі.
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18.05.2022 16:32 Відповісти
Зараз війна і військовий стан, тому мають право літати
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18.05.2022 16:35 Відповісти
у вас діти є? чи на чужих плювати?
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18.05.2022 18:22 Відповісти
Якщо страшно, можете переселитися в Польщу, там тимчасово приймають.
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18.05.2022 19:58 Відповісти
Если они летают, значит так нужно, они защищают наше небо от русских ракет в том числе.
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18.05.2022 16:43 Відповісти
Де захищають, на пишних похоронах в совковому стилі?
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19.05.2022 09:37 Відповісти
Якщо людина вмирає за нас з Вами, то має повне право бути похована так, як ховають пілотів!
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18.05.2022 16:49 Відповісти
які образи на померлого, ви про що? просто летіти можна було трохи вище, а не так, щоб діти у підвалі кричали від страху. про те, що це за польоти, повідомили згодом. гул стояв такий, що наш будинок дрижав. ми не знали, що це взагалі спочатку... і повірте, я не раз згадала Скнилів, коли винищувач робив віражі, мало не торкаючись крилом будинків і дерев. іде війна, довкола досить горя...
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18.05.2022 19:11 Відповісти
Светлана может хватит *******? Дети у нее в подвале кричат от страха? А ничего что Винница в 400 км от ближайшей линии фронта? Не нравится что летают наши истребители? Так приезжай в прифронтовые города в гости, где как не ракеты, так РСЗО Смерч прилетает каждый день, а то и по нескольку раз за день. Посидишь недельку под обстрелами без всяких тревог, ибо время подлета маленькое, никакое оповещение не успевает, после этого наши самолеты в небе будут тебе за Божье благословение.
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19.05.2022 01:47 Відповісти
Ннннннннема більше проблем, а лиш дитина перелякалась? А нащо було дитину на похорон тягати?
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19.05.2022 07:58 Відповісти
Знімали картинку для ЗМІ, щоб ******* могли похизуватися перед своїми ватними виборцями як вони вміють хоронити героїв по савєцьки.
При цьому зайвий раз ризикували і пілоти, і ті над ким вони літали, не кажучи вже про дорогоцінний ресурс літаків.
Все більше пересвідчуюсь, що цій конченій країні вже нічого не допоможе...
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19.05.2022 09:35 Відповісти
От же ,*****,тупа квочка... Якби таке біосміття,як ти ,не існувало,то і пілот,батько двомісячної дитини,був би живий,і війни б не сталося. ****... Немає слів. Вічна Слава загиблим воїнам,що боронять нашу землю!
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23.05.2022 16:04 Відповісти
Світла пам'ять. Ми втрачаємо найкращих
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18.05.2022 16:33 Відповісти
залишився у Небі.... назавжди...
співчуття родині і всій Україні !
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18.05.2022 16:35 Відповісти
Ужасно, что приходиться терять таких молодых,ещё и невероятно важных сейчас людей. Каждое утро просыпаюсь с желанием, чтобы оркостана больше не было.
Иду сегодня по улице в Израиле, а две ватные курицы обсуждают ,что это украинцы виноваты,что их ненавидит весь мир,а азовцы должны быть уничтожены до одного...
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18.05.2022 16:40 Відповісти
А плюнуть в рожи тем двум курицам не возникло желания?
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18.05.2022 16:57 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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18.05.2022 16:42 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ!
СВІТЛА ПАМ'ЯТЬ ВОЇНУ-НЕБА!
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18.05.2022 16:42 Відповісти
Чомусь втрати авіації відчуваю куди болючіше. Спочивай з миром, соколе. Чистого неба. Переможемо та помстимося.
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18.05.2022 16:46 Відповісти
Почесна варта в Домі офіцерів.Герою Слава!
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18.05.2022 17:39 Відповісти
Світла пам'ять нашому герою та щирі співчуття близьким та родині!
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18.05.2022 19:23 Відповісти
Вічна і світла пам'ять ГЕРОЮ! Царство господнє.
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18.05.2022 20:11 Відповісти
це дуже сумно(((((((.
шкода, що не показали його фото і не написали про його сім'ю.
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18.05.2022 20:39 Відповісти
Какой дурак разрешил пролет самолётов?
Теперь кацапы ударят по аэродрому.
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18.05.2022 21:37 Відповісти
"Нужно просто перестать стрелять летать", вірно?
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19.05.2022 00:47 Відповісти
Навіки шана героям!
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18.05.2022 23:03 Відповісти
Pam'yataemo Zagiblix Geroiv Ukraini !
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18.05.2022 23:57 Відповісти
Думаю, якщо б гроші вбухані в це ідіотське совкове дійство з літаками, попами та совковою показухою віддали близьким загиблого, то іншим льотчикам було б спокійніше битися з ворогом.
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19.05.2022 09:41 Відповісти
"20 ворожих танків, понад 50 бойових броньованих машин, 55 транспортних засобів, 20 цистерн з пальним"

І ці цифри справді вражають, беручи до уваги рівень підготовки українських льотчиків, умов, в яких їм доводиться працювати по землі та, головне, те озброєння, яке доступно для Су-25 ЗСУ.
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19.05.2022 09:49 Відповісти
Вечная память герою, защитнику Украины!
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24.05.2022 20:29 Відповісти
 
 