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У Чорнобильській зоні горить ліс. Вогнем охоплено 1500 га. ФОТО

пожежа,ліс

У Чорнобильській зоні відчуження 18 травня сталась пожежа в Опачицькому лісництві. Радіаційний стан у межах контрольних рівнів. Можливе переміщення задимлення в сторону Вишгорода і Києва.

Як переджає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Державне агентство з управління зоною відчуження.

У ДАЗВ заявляють, що це найбільша від початку року пожежа і інформують, що суттєво підвищився рівень пожежної небезпеки у зв’язку із початком сухої, вітряної погоди, а також наявністю великої кількості мін та сигнальних ракет, залишених російськими окупантами, що вибухають, та стають додатковими джерелами пожеж.

"На даний момент маємо найбільшу за поточний рік пожежу масштабом більше 1 500 га в районі КПП "Зелений мис" в Опачицькому лісництві. Гасіння ускладнене вітром, обмеженими технічними ресурсами у зв’язку з наслідками окупації - викраденням та знищенням великої кількості техніки і пального, а також загрозою вибухів мін", - повідомляють у Держагентстві з управління зоною відчуження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Система моніторингу радіаційного фону в Чорнобильській зону не працює, - ДАЗВ

Також повідомляється, що радіаційний фон у межах контрольних рівнів. Можливе переміщення задимлення в сторону Вишгорода та Києва як від пожеж у зоні відчуження, так і від наявних пожеж біля Іванкова та с. Страхолісся за межами зони відчуження.

У Чорнобильській зоні горить ліс. Вогнем охоплено 1500 га 01

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ліс (771) пожежа (4367) Чорнобиль (398) зона відчуження (326)


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Добре, що от дощ пішов сьогодні...
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18.05.2022 16:39 Відповісти
Так і вітер теж? Чи це лише в Одесі вітер?
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18.05.2022 18:10 Відповісти
Ну вітер був, але у Києві весь ранок капало, може і в зоні ЧАЕС теж...
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18.05.2022 22:08 Відповісти
kacapy. 100%
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18.05.2022 16:51 Відповісти
Вороги підпалили. Тайга не горить?
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18.05.2022 17:00 Відповісти
Знову свої уйо..бки спалюють минулорічну траву? А так, щоб по сраці надати, не можна?
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18.05.2022 17:31 Відповісти
За підпали - конфіскація майна і в'язниця !!!
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18.05.2022 18:06 Відповісти
А меня запарило то, что косят траву и не уберают и она сохнет. А потом каждый у....бок кидает окурки и она горит. Если уж покасил траву так убери ее а не оставляй срач за собой.
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18.05.2022 18:56 Відповісти
 
 