У Чорнобильській зоні горить ліс. Вогнем охоплено 1500 га. ФОТО

У Чорнобильській зоні відчуження 18 травня сталась пожежа в Опачицькому лісництві. Радіаційний стан у межах контрольних рівнів. Можливе переміщення задимлення в сторону Вишгорода і Києва.

Як переджає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Державне агентство з управління зоною відчуження.

У ДАЗВ заявляють, що це найбільша від початку року пожежа і інформують, що суттєво підвищився рівень пожежної небезпеки у зв’язку із початком сухої, вітряної погоди, а також наявністю великої кількості мін та сигнальних ракет, залишених російськими окупантами, що вибухають, та стають додатковими джерелами пожеж.

"На даний момент маємо найбільшу за поточний рік пожежу масштабом більше 1 500 га в районі КПП "Зелений мис" в Опачицькому лісництві. Гасіння ускладнене вітром, обмеженими технічними ресурсами у зв’язку з наслідками окупації - викраденням та знищенням великої кількості техніки і пального, а також загрозою вибухів мін", - повідомляють у Держагентстві з управління зоною відчуження.

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Також повідомляється, що радіаційний фон у межах контрольних рівнів. Можливе переміщення задимлення в сторону Вишгорода та Києва як від пожеж у зоні відчуження, так і від наявних пожеж біля Іванкова та с. Страхолісся за межами зони відчуження.