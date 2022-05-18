Футболіст Шевченко став першим амбасадором платформи U24, через яку збирають кошти для України. ФОТО

Мета платформи - збирати кошти на оборону, медицину та відновлення України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Andriy Shevchenko став першим амбасадором U24. Андрій своєю працею та спортивними досягненнями здобув величезну довіру на міжнародній арені. І тепер у нього нова важлива місія – розповідати світу про події в Україні та спрямувати свій авторитет на збільшення міжнародної допомоги нашій державі", - написав він.

Глава держави закликав долучатися до ініціативи та робити донейти.

На сайті платформи вказано, що вона створена за ініціативи президента України. Мета платформи - збирати кошти на підтримку України, що будуть скеровани на оборону, медицину та відбудову держави.

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