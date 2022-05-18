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Футболіст Шевченко став першим амбасадором платформи U24, через яку збирають кошти для України. ФОТО

Мета платформи - збирати кошти на оборону, медицину та відновлення України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Andriy Shevchenko став першим амбасадором U24. Андрій своєю працею та спортивними досягненнями здобув величезну довіру на міжнародній арені. І тепер у нього нова важлива місія – розповідати світу про події в Україні та спрямувати свій авторитет на збільшення міжнародної допомоги нашій державі", - написав він.

Глава держави закликав долучатися до ініціативи та робити донейти.

На сайті платформи вказано, що вона створена за ініціативи президента України. Мета платформи - збирати кошти на підтримку України, що будуть скеровани на оборону, медицину та відбудову держави.

Також дивіться: В цей важкий момент я ще більше пишаюся, що я українець, - футболіст Шевченко виступив під час акціїї в Лондоні. ВIДЕО

Футболіст Шевченко став першим амбасадором платформи U24, через яку збирають кошти для України 01
Футболіст Шевченко став першим амбасадором платформи U24, через яку збирають кошти для України 02

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) допомога (8493) Шевченко Андрій футболіст (46)


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надіюсь Королевську в цей фонд не притягне по старій памяті
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18.05.2022 16:42 Відповісти
Где ж её взять-то теперь?
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18.05.2022 17:25 Відповісти
Шеві-респект...
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18.05.2022 16:45 Відповісти
Та нехай збирає.
Тут амбасадор і президент дуже пасують один одному.
Просто "твікс".
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18.05.2022 17:56 Відповісти
А Україна вже все кацапське майно конфіскувала? А ми порахували і вивірили вже всі цифри збитків з 2014 року? Де слова " репарація" і "конфіскація" ?
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18.05.2022 18:34 Відповісти
1. Знову збирати кошти... А заробляти не пробували?
2. Гном зеленський за зрістом ще менше гнома Шевченка...
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18.05.2022 21:27 Відповісти
 
 