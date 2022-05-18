Рашисти на окупованих територіях ховаються в школах та ведуть звідти вогонь, - СБУ. ФОТО
Російські окупанти використовують приміщення української школи як свої казарми, військові склади і фотозони для селфі.
Як передає Цензор.НЕТ, про черговий доказ лицемірства армії РФ повідомили в СБУ.
"Російська пропаганда у цей час розганяє фейки нібито це наші захисники дислокуються у школах та лікарнях, прикриваючись "живим щитом" із цивільних. Але фотодокази з телефону загарбника, який вдалося зламати СБУ, розвінчують російські міфи", - зазначили в СБУ.
На фото – військовослужбовець 23 загону спеціального призначення росгвардії (з дислокацією в м. Челябінськ) Сергій Віталійович Дидикін. Він систематично надсилає рідним і знайомим свої "геройські" селфі зі школи у м. Білозерка на Херсонщині.
"Та замість хизування радимо окупанту почитати шкільні підручники історії – у них описано чимало злочинів рф за останнє століття, про які не згадують на росТБ", - підсумували в Службі безпеки.
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Дебилу понятно,что они не за город выбегут
Від перестановка доданків сума 200 не змінюється!!!
самі роблять якісь звірства а звинувачують в цьому інших