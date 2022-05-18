УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7659 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
5 849 12

Рашисти на окупованих територіях ховаються в школах та ведуть звідти вогонь, - СБУ. ФОТО

Російські окупанти використовують приміщення української школи як свої казарми, військові склади і фотозони для селфі.

Як передає Цензор.НЕТ, про черговий доказ лицемірства армії РФ повідомили в СБУ.

"Російська пропаганда у цей час розганяє фейки нібито це наші захисники дислокуються у школах та лікарнях, прикриваючись "живим щитом" із цивільних. Але фотодокази з телефону загарбника, який вдалося зламати СБУ, розвінчують російські міфи", - зазначили в СБУ.

На фото – військовослужбовець 23 загону спеціального призначення росгвардії (з дислокацією в м. Челябінськ) Сергій Віталійович Дидикін. Він систематично надсилає рідним і знайомим свої "геройські" селфі зі школи у м. Білозерка на Херсонщині.

"Та замість хизування радимо окупанту почитати шкільні підручники історії – у них описано чимало злочинів рф за останнє століття, про які не згадують на росТБ", - підсумували в Службі безпеки.

Дивіться також: "До побачення, бл#дь", - СБУ перехопила розмову російських окупантів в Запорізькій області, де ті жаліються на "партизанщину" та прощаються українською. АУДIО

Рашисти на окупованих територіях ховаються в школах та ведуть звідти вогонь, - СБУ 01
Рашисти на окупованих територіях ховаються в школах та ведуть звідти вогонь, - СБУ 02

Автор: 

армія рф (18069) СБУ (13066)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Майбутні дохлі кацапські свині...
показати весь коментар
18.05.2022 17:57 Відповісти
+4
А может, фиг с ней, этой школой. Все равно, после таких жильцов её сжигать придется. Гатите родненькие по ней, желательно часа в 2 ночи.
показати весь коментар
18.05.2022 18:02 Відповісти
+3
Это к тому,что освобождение отменяется?
Дебилу понятно,что они не за город выбегут
показати весь коментар
18.05.2022 18:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Майбутні дохлі кацапські свині...
показати весь коментар
18.05.2022 17:57 Відповісти
А может, фиг с ней, этой школой. Все равно, после таких жильцов её сжигать придется. Гатите родненькие по ней, желательно часа в 2 ночи.
показати весь коментар
18.05.2022 18:02 Відповісти
Ну что же, рашосвиньи. Вас научат ЗСУ наконец-то в школах заниматься уроками жизни: становится Человеком. После вашего уничтожения вместе с нашими школами и другими социальными объектами за свои нечеловеческие зверства вы ************ после нахождения в аду, наступившей после адской смерти, вернетесь на землю в виде добродушных животных свиней, сало которых так любят наши родные Украинцы.
показати весь коментар
18.05.2022 18:10 Відповісти
Это к тому,что освобождение отменяется?
Дебилу понятно,что они не за город выбегут
показати весь коментар
18.05.2022 18:21 Відповісти
Останутся там даже не на второй год, а навсегда.
показати весь коментар
18.05.2022 18:25 Відповісти
Новина на кшталт «собака вкусила людину», новиною не є.
показати весь коментар
18.05.2022 18:29 Відповісти
Они не ВОИНЫ, они ВОТЮГИ и МОРОДЕРЫ.....
показати весь коментар
18.05.2022 18:53 Відповісти
Ну і нахєра ця новина? Для виправдання,що ніззя ввалити,бо «тамжєнашашкола»? Мабуть один я впевнений ,що всі оці новини про інженерне обладнання оборони,зелені коридори до окупантів,нашішколи,операції по евакуації ,труднощі зв зброєюі ,правакації на Сумщині і т.п. готують уставшій ат вайни лохторат до НОВОЇ ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ ? Нє,ну а чо? Патріотичну спільноту виб'ють,попів москальських,ригів,сепарів і ватників збережуть від лінчування-а там вже і мінськ-3 на часі. Вірно мислю,зелені гниди?
показати весь коментар
18.05.2022 18:54 Відповісти
Майбутні 200-ті або "посилка"!!!
Від перестановка доданків сума 200 не змінюється!!!
показати весь коментар
18.05.2022 19:10 Відповісти
показати весь коментар
18.05.2022 20:01 Відповісти
такий стиль параши,
самі роблять якісь звірства а звинувачують в цьому інших
показати весь коментар
18.05.2022 23:17 Відповісти
Усі школи та садочки на окупованих територіях мали бути офіційно закриті на законодавчому рівні ще у 2014 році. Щоб окрім перешкоджання окупантам у зомбуванні дітей не обмежувати українські війська у застосуванні зброї. Ніяких мірних житєлєй на даунбасі немає і бути не може в принципі.
показати весь коментар
19.05.2022 09:59 Відповісти
 
 