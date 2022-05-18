Воїни 80-ї ОДШБр збили із ЗРК "Стріла-10" російський безпілотник "ZALA 421-08". ФОТО

Підрозділом протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищено російський БПЛА.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Безпілотний літальний апарат російських окупантів "ZALA 421-08" був знищений розрахунком зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10".

Слід відзначити, що даний тип БПЛА призначений для спостереження, цілевказування для забезпечення точного артилерійського вогню, коригування вогню тощо.

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