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Новини Фото Війна
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Воїни 80-ї ОДШБр збили із ЗРК "Стріла-10" російський безпілотник "ZALA 421-08". ФОТО

Підрозділом протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищено російський БПЛА.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Воїни 80-ї ОДШБр збили із ЗРК Стріла-10 російський безпілотник ZALA 421-08 01

Безпілотний літальний апарат російських окупантів "ZALA 421-08" був знищений розрахунком зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10".

Слід відзначити, що даний тип БПЛА призначений для спостереження, цілевказування для забезпечення точного артилерійського вогню, коригування вогню тощо.

Також дивіться: Львівські десантники збили чергову ворожу ракету. ФОТО

Автор: 

безпілотник (4451) ППО (3346) 80 окрема десантно-штурмова бригада (156)


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Топ коментарі
+12
Била zala а стала зола...
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18.05.2022 17:59 Відповісти
+10
движок похож на мопедовский
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18.05.2022 18:09 Відповісти
+8
Нова ******** якась... невже орлани закінчуються?
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18.05.2022 17:59 Відповісти
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Била zala а стала зола...
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18.05.2022 17:59 Відповісти
Нова ******** якась... невже орлани закінчуються?
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18.05.2022 17:59 Відповісти
Молодці!
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18.05.2022 18:00 Відповісти
А це не орлан?
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18.05.2022 18:04 Відповісти
******...
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18.05.2022 18:10 Відповісти
ого..нанотєхнології..касмічєскіє вайска...
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18.05.2022 18:07 Відповісти
движок похож на мопедовский
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18.05.2022 18:09 Відповісти
классический д-6, последняя парашная модель. ведутся секретные работы над более мощным д-8 ))
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18.05.2022 18:13 Відповісти
*************
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18.05.2022 18:09 Відповісти
Зала это типа ******? Может не следовало дорогую Стрелу на такую бздюшную ****** тратить? Хотя и верно, эта бздюха много беды наделать может….
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18.05.2022 18:11 Відповісти
эти стрелы старые и нет смысла их экономить.
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18.05.2022 18:42 Відповісти
Склепали з мопеда аналоговнет.
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18.05.2022 18:17 Відповісти
чем дольше воюют тем невзрачней воздушные змеи... скоро своего москвича запустят..
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18.05.2022 18:29 Відповісти
круто, с допотопным моторчиком и баклажкой вместо бензобака
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18.05.2022 18:29 Відповісти
Стрілу шкода... Таке лайно можна стрілкотнею дістати.
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18.05.2022 18:40 Відповісти
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18.05.2022 19:58 Відповісти
Метеликів любиш ловити? Ну добре,що з сачком ,а не з помповиком
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18.05.2022 21:49 Відповісти
Tam motor ot motovelosipeda 1970-ih. Imortozameschenije... Nje udivljusj chto fsbesnjiki seicas chmirit garaznjikov i seljan v poiskah starih mopedov.
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18.05.2022 19:06 Відповісти
 
 