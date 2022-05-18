Підозрюваного у дезертирстві посадовця ЧАЕС перевіряють на предмет допомоги РФ у захопленні АЕС, - ДБР. ФОТОрепортаж
Посадовця Чорнобильської атомної електростанції підозрюють у дезертирстві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"У березні 2022 року працівники ДБР спільно із СБУ затримали заступника генерального директора Чорнобильської атомної електростанції, який самовільно залишив місце служби в умовах воєнного стану та переховувався на території Закарпатської області. Йому вже повідомлено про підозру в самовільному залишенні військової частини або місця служби, а також нез’явленні вчасно на службу без поважних причин, вчиненому в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (ч. 5 ст. 407 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що військовослужбовець втік зі станції і не забезпечив фізичний захист об’єкту, що прямо входило в його функціональні обов’язки.
"На додаток, у ході слідства працівники ДБР перевіряють можливу причетність посадовця до проведення підривної діяльності проти України. Зокрема вони мають встановити, чи сприяв він військовим росії у захопленні ЧАЕС наприкінці лютого.
Працівники ДБР у взаємодії з працівниками СБУ провели обшуки в адміністративних приміщеннях ЧАЕС. Низка обшуків проведена і за місцем проживання фігуранта. Під час слідчих дій вилучено документи та цифрові носії інформації. Також, слідчі провели допити свідків, заплановано проведення судової психологічної експертизи та допити посадових осіб ЧАЕС", - зазначили в ДБР.
За результатами проведених слідчих дій вирішуватиметься питання щодо повідомлення посадовцю про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
як співпрацював - хай саджають
як нє - вакансій для безробітних буде купа, хай шукає себе