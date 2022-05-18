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Новини Фото Війна
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Підозрюваного у дезертирстві посадовця ЧАЕС перевіряють на предмет допомоги РФ у захопленні АЕС, - ДБР. ФОТОрепортаж

Посадовця Чорнобильської атомної електростанції підозрюють у дезертирстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"У березні 2022 року працівники ДБР спільно із СБУ затримали заступника генерального директора Чорнобильської атомної електростанції, який самовільно залишив місце служби в умовах воєнного стану та переховувався на території Закарпатської області. Йому вже повідомлено про підозру в самовільному залишенні військової частини або місця служби, а також нез’явленні вчасно на службу без поважних причин, вчиненому в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (ч. 5 ст. 407 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовець втік зі станції і не забезпечив фізичний захист об’єкту, що прямо входило в його функціональні обов’язки.

"На додаток, у ході слідства працівники ДБР перевіряють можливу причетність посадовця до проведення підривної діяльності проти України. Зокрема вони мають встановити, чи сприяв він військовим росії у захопленні ЧАЕС наприкінці лютого.

Працівники ДБР у взаємодії з працівниками СБУ провели обшуки в адміністративних приміщеннях ЧАЕС. Низка обшуків проведена і за місцем проживання фігуранта. Під час слідчих дій вилучено документи та цифрові носії інформації. Також, слідчі провели допити свідків, заплановано проведення судової психологічної експертизи та допити посадових осіб ЧАЕС", - зазначили в ДБР.

За результатами проведених слідчих дій вирішуватиметься питання щодо повідомлення посадовцю про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

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Підозрюваного у дезертирстві посадовця ЧАЕС перевіряють на предмет допомоги РФ у захопленні АЕС, - ДБР 01
Підозрюваного у дезертирстві посадовця ЧАЕС перевіряють на предмет допомоги РФ у захопленні АЕС, - ДБР 02
Підозрюваного у дезертирстві посадовця ЧАЕС перевіряють на предмет допомоги РФ у захопленні АЕС, - ДБР 03

Автор: 

ЧАЕС (545) ДБР (3596)


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та якось пофіг
як співпрацював - хай саджають
як нє - вакансій для безробітних буде купа, хай шукає себе
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18.05.2022 18:31 Відповісти
На Закарпаття багато хто втікав, навіть окремі собі відрядження оформляли, особливо високі чини Дермитслужби. Це теж потрібно ретельно перевірити. Також слід перевірити доцільність таких "відряджень" заступників та керівників департаментів "Укрпошт", які теж "відзначилася" у цьому напрямку ...
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18.05.2022 18:32 Відповісти
зрозумів сенс світлин-молитва на двері,оточили кут будинку...
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18.05.2022 18:33 Відповісти
спины - 3 раза.
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18.05.2022 22:15 Відповісти
24 лютого в 12 -00 рашисти були в Чорнобилі. Хто цьому посприяв, в кого проведені обшуки, що вилучено і який запобіжний захід обрано?
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18.05.2022 19:38 Відповісти
Не повезло мужику. А другой "асвабадитель" Закарпатья от рашистов именным пистолетом награждён. Да уж, судьба-злодейка...
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18.05.2022 19:47 Відповісти
Ось так ДБР може демонтрувати свою "активність" до безконечності, ні прізвищ ні фото фейса.
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18.05.2022 20:01 Відповісти
По всій Україні портновці та кагебешники затримують представників місцевої влади, які не присягнули банковській у вірності за звинуваченнями у зраді. Слідкуємо за мером Конотопа, який посмів зазіхнути на святу корову ватних ********* - московський паханат.
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19.05.2022 10:02 Відповісти
 
 