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Україна націоналізувала корпоративні права двох білоруських підприємств і 20 "Мазів", - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Київська прокуратура передала АРМА 20 вантажівок "МАЗ" та корпоративні права двох підприємств Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що Подільська окружна прокуратура міста Києва спільно з правоохоронцями передала в управління АРМА 20 вантажівок та корпоративні права двох підприємств.

За процесуального керівництва прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами привласнення майна та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України).

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Встановлено, що в місті Києві здійснюють свою діяльність два підприємства - ДП "Автомаз Україна" та ТОВ "З іноземними інвестиціями "Торговий Дім "МАЗ-Україна", кінцевими бенефіціарними власниками яких є державна структура, підконтрольна уряду РБ.

В ході досудового розслідування на згаданих підприємствах проведено обшуки, вилучено 20 вантажівок марки "МАЗ" на загальну суму понад 20 млн грн, на які згодом накладено арешт.

Розслідування здійснюється слідчими Подільського УП ГУ Нацполіції у м. Києві за матеріалами ДСР Нацполіції України.

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Україна націоналізувала корпоративні права двох білоруських підприємств і 20 Мазів, - Офіс Генпрокурора 01
Україна націоналізувала корпоративні права двох білоруських підприємств і 20 Мазів, - Офіс Генпрокурора 02
Україна націоналізувала корпоративні права двох білоруських підприємств і 20 Мазів, - Офіс Генпрокурора 03
Україна націоналізувала корпоративні права двох білоруських підприємств і 20 Мазів, - Офіс Генпрокурора 04

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Автор: 

Білорусь (7987) націоналізація (387) АРМА (595) Офіс Генпрокурора (3309)


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Топ коментарі
+8
Yurii DEmon 4
@YuriiDEmon4
·
2 год
Гречка коштує 100 грн.
Вводимо держрегулювання і гречка коштує по 200 і її нема.
Скасовуємо держрегулювання і гречка коштує 150 і всі такі давольні, як слони.

А тепер призначте мене міністром економіки, я знаю шо робить щоб всі були давольні
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18.05.2022 18:36 Відповісти
+5
те що натворили білоруси коли пускали ракети по Україні і в підсумку скільки знищено обьектів у нас на яку суму ті камази то таке
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18.05.2022 18:37 Відповісти
+4
Ппатужно!

А скільки ЗЕлені наварили на бульбяних асвальті, електриці та Гсм?
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18.05.2022 18:41 Відповісти
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а чо нє?
це в рахунок майбутніх репарацій
чи ракети та авіація з території бєларусі безоплатно льотали?

українці не злі, але пам"ять у них дуже добра
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18.05.2022 18:35 Відповісти
Да это малая толика. Сумма репараций от беларусов тоже должна быть приличная.
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18.05.2022 18:41 Відповісти
Yurii DEmon 4
@YuriiDEmon4
·
2 год
Гречка коштує 100 грн.
Вводимо держрегулювання і гречка коштує по 200 і її нема.
Скасовуємо держрегулювання і гречка коштує 150 і всі такі давольні, як слони.

А тепер призначте мене міністром економіки, я знаю шо робить щоб всі були давольні
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18.05.2022 18:36 Відповісти
Те ж саме було з хлібом коли прем"єром став проффесор. З 1 гривні до 1-70 і всі завили. Потім знизив до 1-50 і всі зраділи. Подешевшало.
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18.05.2022 18:48 Відповісти
Коли бензин стануть продавати по 52 гривні то хліб за сьогоднішні 20 гривень буде здаватися даром. Готуйте 40 за буханець. Та й за іншу їжу також.
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18.05.2022 19:23 Відповісти
те що натворили білоруси коли пускали ракети по Україні і в підсумку скільки знищено обьектів у нас на яку суму ті камази то таке
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18.05.2022 18:37 Відповісти
Як завжди. Йшов третій день війни. Київська прокуратура спрацювала. Молодці.
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18.05.2022 18:40 Відповісти
Ппатужно!

А скільки ЗЕлені наварили на бульбяних асвальті, електриці та Гсм?
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18.05.2022 18:41 Відповісти
МАЗи в ЗСУ,зайвими не будуть!!!)))
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18.05.2022 18:42 Відповісти
ASTANAVITES bulbafjurer bude nedavoljnym

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18.05.2022 18:43 Відповісти
Бурятів на фарш,а бульбашів на драники!!!)
Є
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18.05.2022 18:52 Відповісти
Вся власність Білорусі та Вірменії як союзників ***** в Україні має бути конфіскована на користь ЗСУ, а всі громадяни цих країн які знаходяться в Україні мають пройти перевірку (фільтрацію).
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18.05.2022 18:52 Відповісти
"Передали 20 автомобілів МАЗ", тільки забули, що цих МАЗів в ЗСУ десятки тисяч і саме прості працівники ДП «Автомаз Україна» безоплатно допомагали 43,72,79,92,93,95,101,НГУ30** і прочая,і прочая. Всі нач. і зам. потєхи! Оце мене "розкуркулили"і ваші замовлення на всі"бурульки" які ми мали вам відправити, допомогти розібратись і зекономити купу часу і нервів -НЕ МОЖЕМО! Бо в умовах війни виявилось, що армія і комун.господарство їздить на "вражеской технике". І до речі 150 українців підуть на біржу праці. Отаке
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18.05.2022 21:09 Відповісти
 
 