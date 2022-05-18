Україна націоналізувала корпоративні права двох білоруських підприємств і 20 "Мазів", - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Київська прокуратура передала АРМА 20 вантажівок "МАЗ" та корпоративні права двох підприємств Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що Подільська окружна прокуратура міста Києва спільно з правоохоронцями передала в управління АРМА 20 вантажівок та корпоративні права двох підприємств.

За процесуального керівництва прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами привласнення майна та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України).

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Встановлено, що в місті Києві здійснюють свою діяльність два підприємства - ДП "Автомаз Україна" та ТОВ "З іноземними інвестиціями "Торговий Дім "МАЗ-Україна", кінцевими бенефіціарними власниками яких є державна структура, підконтрольна уряду РБ.

В ході досудового розслідування на згаданих підприємствах проведено обшуки, вилучено 20 вантажівок марки "МАЗ" на загальну суму понад 20 млн грн, на які згодом накладено арешт.

Розслідування здійснюється слідчими Подільського УП ГУ Нацполіції у м. Києві за матеріалами ДСР Нацполіції України.

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