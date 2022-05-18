УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5878 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
6 983 4

З-під завалів зруйнованого російськими військами будинку у Бахмуті дістали тіло 2-річної дитини, - прокуратура. ФОТО

За процесуального керівництва Бахмутської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Донецька прокуратура.

У повідомленні зазначається: "За даними слідства, наразі збільшилась кількість жертв обстрілу окупантами багатоквартирного будинку у м. Бахмут. В результаті розбору завалів рятувальники виявили тіла 35-річної жінки та 2-річної дитини.

На даний час загальна кількість загиблих становить 5 осіб, поранених - 4.

Нагадаємо, 17 травня 2022 року в результаті авіаудару збройних сил рф по м. Бахмут один із снарядів влучив у житловий будинок, внаслідок чого зруйновано будівельні конструкції на 5 поверхах. Двоє чоловіків 43 та 44 років та 75-річна жінка загинули, ще четверо осіб, у тому числі троє дітей віком 9, 12 та 17 років зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

Пошуково-рятувальні заходи на місці події тривають".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За добу російські загарбники 28 раз обстріляли Донеччину. Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

З-під завалів зруйнованого російськими військами будинку у Бахмуті дістали тіло 2-річної дитини, - прокуратура 01

Автор: 

діти (5063) обстріл (28428) Донецька область (8440)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
18.05.2022 20:49 Відповісти
жыдоугрофиннобуряты швабростана ничего не знают о карме...
всё имеет свою цену и возвращается вылупкам в стократном размере...
показати весь коментар
18.05.2022 20:54 Відповісти
Суки.
показати весь коментар
18.05.2022 21:11 Відповісти
Суки кацапські виродки ви тільки вмієте воювати з мирним населенням ,вбиваєте дітей, руйнуєте міста будьте ви прокляті і ваш дибільний народ.
показати весь коментар
18.05.2022 22:35 Відповісти
 
 