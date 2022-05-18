З-під завалів зруйнованого російськими військами будинку у Бахмуті дістали тіло 2-річної дитини, - прокуратура. ФОТО

За процесуального керівництва Бахмутської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Донецька прокуратура.

У повідомленні зазначається: "За даними слідства, наразі збільшилась кількість жертв обстрілу окупантами багатоквартирного будинку у м. Бахмут. В результаті розбору завалів рятувальники виявили тіла 35-річної жінки та 2-річної дитини.

На даний час загальна кількість загиблих становить 5 осіб, поранених - 4.

Нагадаємо, 17 травня 2022 року в результаті авіаудару збройних сил рф по м. Бахмут один із снарядів влучив у житловий будинок, внаслідок чого зруйновано будівельні конструкції на 5 поверхах. Двоє чоловіків 43 та 44 років та 75-річна жінка загинули, ще четверо осіб, у тому числі троє дітей віком 9, 12 та 17 років зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

Пошуково-рятувальні заходи на місці події тривають".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За добу російські загарбники 28 раз обстріляли Донеччину. Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж