Двоє чоловіків підірвались на протипіхотній міні рашистів у Київській області. - поліція. ФОТО

В Бучанському районі Київщини двоє чоловіків підірвали на протипіхотній міні, залишеній рашистами.

Про це повідомляє поліція Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Між селами Липівка та Королівка, 52-річний та 48-річний чоловіки підірвались на протипіхотній міні ОЗМ-72, залишеній на полі окупантами.

З політравмами потерпілих госпіталізували до Макарівської лікарні.

Поліція Бучанщини за вказаним фактом розпочала досудове розслідування.

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