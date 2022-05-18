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Двоє чоловіків підірвались на протипіхотній міні рашистів у Київській області. - поліція. ФОТО

В Бучанському районі Київщини двоє чоловіків підірвали на протипіхотній міні, залишеній рашистами.

Про це повідомляє поліція Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Між селами Липівка та Королівка, 52-річний та 48-річний чоловіки підірвались на протипіхотній міні ОЗМ-72, залишеній на полі окупантами.

З політравмами потерпілих госпіталізували до Макарівської лікарні.

Поліція Бучанщини за вказаним фактом розпочала досудове розслідування.

Читайте: Трактор підірвався на протитанковій міні окупантів неподалік Макарова, - поліція. ФОТО

Двоє чоловіків підірвались на протипіхотній міні рашистів у Київській області. - поліція 01
Двоє чоловіків підірвались на протипіхотній міні рашистів у Київській області. - поліція 02

Автор: 

Київська область (4015) мінування (1218) Нацполіція (15163)


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жалко невинних людей
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18.05.2022 22:41 Відповісти
повезло.
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18.05.2022 22:59 Відповісти
в смысле - обычно ведьма без шансов
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18.05.2022 23:01 Відповісти
как минимум кто-то без одной ноги..
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18.05.2022 23:06 Відповісти
Это жаба, выпрыгивающая мина. Она перед человеком выпрыгивает из под земли и взрывается на тысячи осколков в воздухе
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18.05.2022 23:48 Відповісти
Казали ж баранам НЕ ЛАЗТЕ ПО ЛІСАХ ТА ПОЛЯХ....БАРАНАМ ПОХ#Й А ПОТІМ АЙ ЯЙ АЙ....
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18.05.2022 23:24 Відповісти
 
 