Двоє чоловіків підірвались на протипіхотній міні рашистів у Київській області. - поліція. ФОТО
В Бучанському районі Київщини двоє чоловіків підірвали на протипіхотній міні, залишеній рашистами.
Про це повідомляє поліція Київської області, інформує Цензор.НЕТ.
Між селами Липівка та Королівка, 52-річний та 48-річний чоловіки підірвались на протипіхотній міні ОЗМ-72, залишеній на полі окупантами.
З політравмами потерпілих госпіталізували до Макарівської лікарні.
Поліція Бучанщини за вказаним фактом розпочала досудове розслідування.
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владимир культенко
показати весь коментар18.05.2022 22:41 Відповісти Мені подобається 5
Urs
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Urs
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Alex Dev #442192
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