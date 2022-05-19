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Морські піхотинці США готують до передачі Україні гаубиці М777. ФОТОрепортаж

Морські піхотинці США відправляють 155-мм гаубиці M777 до України в рамках безпекової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ. 

У повідомленні зазначається: "Міністерство оборони США офіційно повідомляє, що "Морські піхотинці Корпусу морської піхоти США готують буксировані 155-мм гаубиці M777 до відправлення разом з іншими засобами забезпечення та боєприпасами в рамках безпекової допомоги США Україні".

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Морські піхотинці США готують до передачі Україні гаубиці М777 01
Морські піхотинці США готують до передачі Україні гаубиці М777 02
Морські піхотинці США готують до передачі Україні гаубиці М777 03

Автор: 

допомога (8341) США (22769) артилерія (787)


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Топ коментарі
+56
Сколько нужно, шоб вышибить дикарей из Украины.
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19.05.2022 03:13
+33
Треба всього, як мінімум, 240-250 одиниць. Мабуть, половина від цього вже є (не тільки 777). Сподіваюсь, що решта не забариться. А якщо поставлять понад мінімальної кількості, то буде здорово!👍
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19.05.2022 03:34
+31
У нас одна "козлина" невдоволення висловлювала, що недалеко від його дому поставили зенітну гармату А вона прикривала основну станцію системи каналізації, яка відкачувала стоки з міста Був посланий "нах" власними сусідами (А гармаші непогано прикривали - казали, двох "літунів" гепнули прямо на підльоті!)
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19.05.2022 06:13
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90 уже в Украине из США. Сколько их еще будет?
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19.05.2022 03:06 Відповісти
Сколько нужно, шоб вышибить дикарей из Украины.
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19.05.2022 03:13 Відповісти
Философией войну не выиграть)
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19.05.2022 03:28 Відповісти
Без філософії війну теж не виграти. Почитай Монтеня. Прозрієш.
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19.05.2022 05:25 Відповісти
А тобі треба точну кількість та геодані де їх розмістять?
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19.05.2022 09:45 Відповісти
Треба всього, як мінімум, 240-250 одиниць. Мабуть, половина від цього вже є (не тільки 777). Сподіваюсь, що решта не забариться. А якщо поставлять понад мінімальної кількості, то буде здорово!👍
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19.05.2022 03:34 Відповісти
240-250 одиниць можуть перекрити лише 1.5-2 км
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19.05.2022 11:24 Відповісти
они не только из сша...
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19.05.2022 05:49 Відповісти
еще бы сотни две, и было бы самое то...
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19.05.2022 03:34 Відповісти
А модна ще ядерну бомбу повернути, бо меморандум мені здається не працює...
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19.05.2022 03:42 Відповісти
Якщо хто не знає, то раша дала в аренду Індії атомний підводний човен. Прецендент є.
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19.05.2022 06:30 Відповісти
Наш лидер придурок,но как же остальные?Тоже много таких?Что даст Украине ядерная бомба?Раха не напала бы?
Индия и Пакистан ядерные государства решали конфликт пехотой и танчиками.Может при наличии ядерного оружия и экономика пойдет вверх и продолжительность жизни украинцев вырастит?
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19.05.2022 07:48 Відповісти
Ядерна зброя нічого не дасть. Проблема в політиках і керівниках країн, які часто недоброчесні. Якби всі були, скажімо, як керівництво Норвегії, Данії чи Швеції - то ніяких війн би не було і люди жили в мирі і високому достатку. Влада США і Британії також могли бу буди такою, але ж їм доводиться боротися зі всім злом на цій планеті. Бо хто, якщо не вони. Якби ж не було арабських неадекватних диктаторів, комуняцьких режимів а-ля в росії Але ж вони є. І тому так відбувається.
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19.05.2022 09:16 Відповісти
Яка сумна новина... для кацапов и дуже гарна для нас. Давайте еще братья американские, да по больше.
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19.05.2022 04:04 Відповісти
У нее отлеты такие, шо последние стекла высыпаются. Щас вроде передвинули, но в городе ставить такое не желательно
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19.05.2022 05:54 Відповісти
Угу, тебе не спитали...
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19.05.2022 05:56 Відповісти
Та тебе ж спитали, то все добре
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19.05.2022 06:10 Відповісти
У нас одна "козлина" невдоволення висловлювала, що недалеко від його дому поставили зенітну гармату А вона прикривала основну станцію системи каналізації, яка відкачувала стоки з міста Був посланий "нах" власними сусідами (А гармаші непогано прикривали - казали, двох "літунів" гепнули прямо на підльоті!)
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19.05.2022 06:13 Відповісти
Ты дебил? Понимаешь разницу между гаубицей и зениткой?
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19.05.2022 06:19 Відповісти
Як що до ввічливості до співрозмовників?

І будь-ласка майте повагу до наших захисників - якщо поставили гаубицю біля житлової забудови, значить вибору не було.
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19.05.2022 07:10 Відповісти
Ви не зрозуміли ... Я на своїх жартах, хтось розуміє, хтось - ні, таке бува
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19.05.2022 07:21 Відповісти
У нас клоунів-шутників вистачає всі місця зайняті є вакансії на передовій так що прошу
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19.05.2022 07:52 Відповісти
Я на позиціях в тилу. Фельджандармерія якось так
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19.05.2022 08:58 Відповісти
Можливо не було. На нашій вулиці в Ірпіні був бій. На перехресті орковська техніка одна штука, на іншому наша. Пів години стрільби уздовж вулиці і звісно нашого будинку. Десяток людей і я в тому числі стоїмо в під'їзді. Результат-орковська одиниця згоріла. Також згорів один декількаквартирний будинок, в нашому три квартири, ще зо три-чотири приватні садиби, куча стовпів мережі освітлення та три автівки біля нашого будинку включно і мою. Звісно вікна ніхто не рахував. Це я до того чи коштує той кацапський бмп якого палили в забудові тих збитків які були нанесені міському бюджету. Не військовий, тактика мені невідома. Можливо так було треба. Це виключно для інформації.
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19.05.2022 07:53 Відповісти
Сам такий, зрозумів
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19.05.2022 08:56 Відповісти
Ну отдали бы без боя-орки засели бы в жилой постройке все равно-все разграбили,часть местных убила бы (см. Буча)-все равно часть жилого фонда уничтожили бы
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19.05.2022 10:08 Відповісти
это походу около его дома и поставили.
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20.05.2022 08:55 Відповісти
Ты 3.14зди , но сильно не увлекайся , а то вообще никто не поверит .
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19.05.2022 08:35 Відповісти
Да мне и не нужно
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19.05.2022 10:14 Відповісти
От би пару паладінів потестити... Ну або панцергаубице
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19.05.2022 05:58 Відповісти
В ствольной арте есть свои пределы, дальше которых не перескочишь, а вот снаряды могут быть красивые
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19.05.2022 06:16 Відповісти
то пределы придумает, то отлёты.. достаточно того, что "пределы" поставляемой арты "перескакивают" российские с запасом.
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19.05.2022 09:51 Відповісти
Вообще не отрицаю
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19.05.2022 10:15 Відповісти
Щас подумал- а не пошел бы ты вслед за русским кораблем
Если что-то не устраивает, то моя идентификация по почте [email protected]
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19.05.2022 12:01 Відповісти
А хтось знає , ескалибурчики будуть?Так хочется щоб влучили кацапу в шолом, або хоч у башту танка..
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19.05.2022 08:05 Відповісти
M777- три топора.
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19.05.2022 08:17 Відповісти
да ..Гаррі три сокири
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19.05.2022 08:34 Відповісти
Угу , портвейн .
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19.05.2022 08:38 Відповісти
Раніше так один з савецьких тіпа портвейнів називався. Бирло ще те.
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19.05.2022 08:41 Відповісти
Однако какой всё же Байден троль! Просто 90-тый левел! То Ленд-лиз 9 мая, то пресс-секретарь афроамериканка и лесбиянка, теперь на тех кто с портвейном пришёл их топорами и замочат! Пропогандоны РФ уже скоро пеной захлебнутся.
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19.05.2022 11:06 Відповісти
Томогавки чому не дадуть бояться моль дратувати ?
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19.05.2022 08:33 Відповісти
з асфальтоукладчиків їх запускать?
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19.05.2022 08:50 Відповісти
Це ще до тих 90 гаубиць, що вже надійшли?
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19.05.2022 08:50 Відповісти
вообще получили 100. А морпехам британцы, если надо будет, новых наделают.
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19.05.2022 12:38 Відповісти
Зовсім як у мультику: "Маріо сабіраєца аграбіть банк!.. Маріо сабіраєца аграбіть банк!.."
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19.05.2022 09:42 Відповісти
Яка красотіща.
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19.05.2022 11:09 Відповісти
 
 