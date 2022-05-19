Морські піхотинці США готують до передачі Україні гаубиці М777. ФОТОрепортаж

Морські піхотинці США відправляють 155-мм гаубиці M777 до України в рамках безпекової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Міністерство оборони США офіційно повідомляє, що "Морські піхотинці Корпусу морської піхоти США готують буксировані 155-мм гаубиці M777 до відправлення разом з іншими засобами забезпечення та боєприпасами в рамках безпекової допомоги США Україні".

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