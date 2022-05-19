Морські піхотинці США готують до передачі Україні гаубиці М777. ФОТОрепортаж
Морські піхотинці США відправляють 155-мм гаубиці M777 до України в рамках безпекової допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Міністерство оборони США офіційно повідомляє, що "Морські піхотинці Корпусу морської піхоти США готують буксировані 155-мм гаубиці M777 до відправлення разом з іншими засобами забезпечення та боєприпасами в рамках безпекової допомоги США Україні".
Топ коментарі
+56 Maxim Ak-Murza
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+33 Світлана Житкова
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+31 Яр Холодний
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Индия и Пакистан ядерные государства решали конфликт пехотой и танчиками.Может при наличии ядерного оружия и экономика пойдет вверх и продолжительность жизни украинцев вырастит?
І будь-ласка майте повагу до наших захисників - якщо поставили гаубицю біля житлової забудови, значить вибору не було.
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