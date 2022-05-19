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Окупанти зруйнували в Україні 161 освітній заклад, ще понад 1600 пошкоджено, - Шкарлет. ФОТО

Військові РФ зруйнували в Україні вже 161 освітній заклад, 1611 зазнали значних пошкоджень.

Про це у Телеграмі повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ.

"За 84 дні жорстокої агресії РФ проти України орки повністю зруйнували 161 освітній заклад, а 1611 – зазнали значних пошкоджень", - зазначив Шкарлет.

За даними міністра, у ніч на 18 травня авдіївську школу №1 на Донеччині армія РФ обстріляла забороненими фосфорними боєприпасами, а перед цим від ракетного обстрілу постраждав дитячий садок в Охтирці.

Попри це, в Україні триває процес навчання. В деяких регіонах вчителі працюють з дітьми в підвалах.

Також читайте: В Україні повністю зруйновано 102 заклади освіти, - Шкарлет

Окупанти зруйнували в Україні 161 освітній заклад, ще понад 1600 пошкоджено, - Шкарлет 01

Автор: 

освіта (1298) Шкарлет Сергій (353)


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Кацапські смердючі свині та освіта-речі несумісні...
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19.05.2022 07:18 Відповісти
Для кацапа освіта - ворог номер 1. Живуть скрєпами: дєдивоєвалє, бояра, путя !!!
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19.05.2022 07:19 Відповісти
У нас ці виродки ліцей професійний розбомбили і гуртожиток поряд. Приорітет на зарахування був у дітей з неповних сімей та сиріт.
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19.05.2022 08:29 Відповісти
 
 