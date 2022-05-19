Окупанти зруйнували в Україні 161 освітній заклад, ще понад 1600 пошкоджено, - Шкарлет. ФОТО
Військові РФ зруйнували в Україні вже 161 освітній заклад, 1611 зазнали значних пошкоджень.
Про це у Телеграмі повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ.
"За 84 дні жорстокої агресії РФ проти України орки повністю зруйнували 161 освітній заклад, а 1611 – зазнали значних пошкоджень", - зазначив Шкарлет.
За даними міністра, у ніч на 18 травня авдіївську школу №1 на Донеччині армія РФ обстріляла забороненими фосфорними боєприпасами, а перед цим від ракетного обстрілу постраждав дитячий садок в Охтирці.
Попри це, в Україні триває процес навчання. В деяких регіонах вчителі працюють з дітьми в підвалах.
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Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар19.05.2022 07:18 Відповісти Мені подобається 0
Белла Богун
показати весь коментар19.05.2022 07:19 Відповісти Мені подобається 1
Владислав Носковский
показати весь коментар19.05.2022 08:29 Відповісти Мені подобається 0
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