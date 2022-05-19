Окупанти зруйнували в Україні 161 освітній заклад, ще понад 1600 пошкоджено, - Шкарлет. ФОТО

Військові РФ зруйнували в Україні вже 161 освітній заклад, 1611 зазнали значних пошкоджень.

Про це у Телеграмі повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ.

"За 84 дні жорстокої агресії РФ проти України орки повністю зруйнували 161 освітній заклад, а 1611 – зазнали значних пошкоджень", - зазначив Шкарлет.

За даними міністра, у ніч на 18 травня авдіївську школу №1 на Донеччині армія РФ обстріляла забороненими фосфорними боєприпасами, а перед цим від ракетного обстрілу постраждав дитячий садок в Охтирці.

Попри це, в Україні триває процес навчання. В деяких регіонах вчителі працюють з дітьми в підвалах.

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