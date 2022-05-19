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На Луганщині значна кількість руйнацій, є загиблі, область знеструмлена, - Гайдай. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За добу на Луганщині значна кількість руйнацій та четверо загиблих в Сєверодонецьку, область знеструмлена.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, найбільших пошкоджень зазнав Сєверодонецьк, а також населені пункти Попаснянської громади. Зокрема, в останній росіяни активно застосовували авіацію.

"Сєверодонецьк обстрілювали із самого ранку. Подекуди, через потужні обстріли рятувальники не в змозі були виїхати на місця займань по дві години. Пошкоджено щонайменше вісім будинків, деякі із них палали. 18 травня в місті загинули четверо осіб, поранені ще троє. Усі – зранку та в старих районах міста", - уточнив Гайдай.

Зокрема, тіла двох жінок без ознак життя знайдені після обстеження квартири, куди вранці потрапив ворожий снаряд. Поблизу одного із будинків загинув чоловік, на цій же вулиці під вогонь росіян потрапили жінка і чоловік. Перша загинула на місці, чоловіка з осколковими ураженнями госпіталізовано.

Гайдай додав, що ушкоджень зазнали ще два сєверодончанина – осколкові поранення та контузія. У Лисичанську жінці відірвало руку.

Також стало відомо про трьох осіб, які загинули раніше – це жителі Білогорівки та Попасної.

Упродовж 18 травня росіяни застосували авіацію задля руйнування цивільних об’єктів в районах населених пунктів Лоскутівка, Катеринівка та Оріхове. Здійснювали штурмові дії в районі Устинівки та Золотого-4, успіху не мали. Населені пункти мають чисельні руйнування. Пошкодження будинків також зафіксовані у Врубівці, Нирковому та Комишувасі.

На Луганщині значна кількість руйнацій, є загиблі, область знеструмлена, - Гайдай 01
На Луганщині значна кількість руйнацій, є загиблі, область знеструмлена, - Гайдай 02
На Луганщині значна кількість руйнацій, є загиблі, область знеструмлена, - Гайдай 03
На Луганщині значна кількість руйнацій, є загиблі, область знеструмлена, - Гайдай 04
На Луганщині значна кількість руйнацій, є загиблі, область знеструмлена, - Гайдай 05
На Луганщині значна кількість руйнацій, є загиблі, область знеструмлена, - Гайдай 06
На Луганщині значна кількість руйнацій, є загиблі, область знеструмлена, - Гайдай 07
На Луганщині значна кількість руйнацій, є загиблі, область знеструмлена, - Гайдай 08

Читайте також: Внаслідок обстрілів окупантів Луганщину повністю знеструмлено, - Гайдай

Як повідомлялось раніше, у Лисичанську вчора вдень росіяни знеструмили потужну електропідстанцію. Область залишилася без світла.

На Луганському та Донецькому напрямках минулої доби відбито шістнадцять атак ворога, знищено вісім танків, сімнадцять одиниць бойової броньованої техніки, чотири спеціальних броньованих автомобілі та шість звичайних автомобілів противника.

Підрозділи ППО збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.

Автор: 

армія рф (17337) обстріл (28428) Сєверодонецьк (508) електроенергія (6192) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4877)


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Тактика выжженой земли когда путлеровцы уничтожают населенные пункты и захватывают руины.
Противостоять можно только уничтожением путлеровской артиллерии и авиации.
Рашисткие летчики и артиллеристы это военные преступники.Жалко что их в плен берут а не казнят.
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19.05.2022 08:35 Відповісти
Или тратится раз в тысячу меньше денег чем ушло мировых средств на помощь Украине и нанимается целый полк киллеров, который мочит всю кацапскую верхушку вместе с родственниками по всему миру.
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19.05.2022 08:45 Відповісти
Після визволення Луганщини зробити з тієї території величезний полігон та зону видобування пластового газу. Більше та територія ні до чого не придатна.
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19.05.2022 09:32 Відповісти
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19.05.2022 10:19 Відповісти
 
 