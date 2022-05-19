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У РФ заявили про "атаку ворога" на спиртзавод у Курській області. ФОТОрепортаж

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив про "атаку ворога" на спиртзавод у населеному пункті Тьоткіно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Старовойт написав у Telegram.

"Чергова атака ворога на Тьоткіно, що сталася на світанку, на жаль, закінчилася трагедією.

На цей момент відомо щонайменше про одного загиблого серед цивільного населення.

За попередніми даними, це водій фури, який привіз сировину на спиртзавод.

Противник завдав кількох ударів по цьому об'єкту. Є також поранені. Їм надається перша допомога.

Нині у селищі ліквідують загоряння. Постраждали кілька будинків.

Повідомляють також про снаряди, що не розірвалися", - написав він

У РФ заявили про атаку ворога на спиртзавод у Курській області 01

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У РФ заявили про атаку ворога на спиртзавод у Курській області 03

У РФ заявили про атаку ворога на спиртзавод у Курській області 04

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У РФ заявили про атаку ворога на спиртзавод у Курській області 05

У РФ заявили про атаку ворога на спиртзавод у Курській області 06

У РФ заявили про атаку ворога на спиртзавод у Курській області 07

У РФ заявили про атаку ворога на спиртзавод у Курській області 08

У РФ заявили про атаку ворога на спиртзавод у Курській області 09

Автор: 

обстріл (28428) росія (65122)


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Топ коментарі
+55
Может протрезвеют и поймут что что-то не так
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19.05.2022 10:08
+46
Покушение на святое.
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19.05.2022 10:09
+45
спиртзавод це значно більша втрата ніж нафтобаза чи військова частина- слідуючий удар буде по фабриці по виробництву боярки-
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19.05.2022 10:10
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всё хана кацапам бояры больше не будет!
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19.05.2022 18:58 Відповісти
На святое бандеровцы руку подняли.Не забудем,не простим.
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19.05.2022 20:20 Відповісти
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