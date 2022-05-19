У РФ заявили про "атаку ворога" на спиртзавод у Курській області. ФОТОрепортаж

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив про "атаку ворога" на спиртзавод у населеному пункті Тьоткіно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Старовойт написав у Telegram.

"Чергова атака ворога на Тьоткіно, що сталася на світанку, на жаль, закінчилася трагедією.

На цей момент відомо щонайменше про одного загиблого серед цивільного населення.

За попередніми даними, це водій фури, який привіз сировину на спиртзавод.

Противник завдав кількох ударів по цьому об'єкту. Є також поранені. Їм надається перша допомога.

Нині у селищі ліквідують загоряння. Постраждали кілька будинків.

Повідомляють також про снаряди, що не розірвалися", - написав він

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