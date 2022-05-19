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Новини Фото Війна
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Війська РФ вдарили по Донеччині крилатими ракетами та "Смерчами". Загинули діти, - Нацполіція. ФОТО

Окупанти вдарили по Донеччині крилатими ракетами та "Смерчами". Внаслідок обстрілу загинули діти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, за добу ворог обстріляв 10 населених пунктів. Руйнувань зазнали 38 цивільних об’єктів.

"Під обстрілами опинилися населені пункти: Маріуполь, Бахмут, Соледар, Краматорськ, Костянтинівка, Авдіївка, Лиман, Миколаївка, Красногорівка, Нью-Йорк. Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню "Смерч" та крилатими ракетами", - йдеться у повідомленні.

За період з 6:00 18 травня до 6:00 19 травня загинули двоє дітей. Їх було вбито в Лимані внаслідок прямого влучення у житловий будинок.

Війська РФ вдарили по Донеччині крилатими ракетами та Смерчами. Загинули діти, - Нацполіція 01
Війська РФ вдарили по Донеччині крилатими ракетами та Смерчами. Загинули діти, - Нацполіція 02
Війська РФ вдарили по Донеччині крилатими ракетами та Смерчами. Загинули діти, - Нацполіція 03
Війська РФ вдарили по Донеччині крилатими ракетами та Смерчами. Загинули діти, - Нацполіція 04
Війська РФ вдарили по Донеччині крилатими ракетами та Смерчами. Загинули діти, - Нацполіція 05
Війська РФ вдарили по Донеччині крилатими ракетами та Смерчами. Загинули діти, - Нацполіція 06
Війська РФ вдарили по Донеччині крилатими ракетами та Смерчами. Загинули діти, - Нацполіція 07
Війська РФ вдарили по Донеччині крилатими ракетами та Смерчами. Загинули діти, - Нацполіція 08
Війська РФ вдарили по Донеччині крилатими ракетами та Смерчами. Загинули діти, - Нацполіція 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти сьогодні вбили 10 цивільних на Донеччині, зокрема дитину, семеро отримали поранення, - ОВА

Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Автор: 

армія рф (17337) діти (5064) обстріл (28428) Нацполіція (15163) Донецька область (8440)


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Топ коментарі
+7
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19.05.2022 10:36
+6
Может, уже пора запускать ответку? Хоть где-нибудь
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19.05.2022 10:32
+4
Покажите эти фото и видео в Европе и ткните пальцем в Шульца и других пособников ***** которые не дают нам оружие чтобы все это прекратить
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19.05.2022 11:50
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Может, уже пора запускать ответку? Хоть где-нибудь
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19.05.2022 10:32 Відповісти
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19.05.2022 10:40 Відповісти
ну чому ж це не можна зробити тихо? Тихо передали зброю, без реклами і висвітлення події в ЗМІ. Для чого кричати про це на весь світ?
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19.05.2022 11:23 Відповісти
Обломки полюбому засветятся((( За дойчланд мины никто не знал пока ванька солдатен не подорвался. Запад анализирует как ЗСУ работают пушками, делают оценку, можно ли доверять "тактическое" или нет. Подарунки будут, Резников и Кулеба дожмут. Стратегический вопрос - авиация. С ней сложней, процесс не быстрый и решается на президентском уровне. В любом случаем, американцы во чтобы не стало хотят покончить с бункерным
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19.05.2022 17:41 Відповісти
А виробництво своїх заморозили.
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19.05.2022 11:59 Відповісти
най не спішаться, най подумають, тут є про що подумати, знову якась русская консерва нагадила, мовляв українцям не можна зброю поважну довірити, вони одразу почнуть міста в росії руйнувати. На що нам їх міста, вони й самі свої міста чудово руйнують. Нас цікавить військова інфраструктура, бо русскіє без ризику для себе можуть здалека наші міста руйнувати, а ми не можемо навіть військові аеропорти попсути їм.
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19.05.2022 12:01 Відповісти
Америка не поставлятиме системи залпового вогню, тому, що боїтися, що ми розстріляємо кремлядьський міст!
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19.05.2022 11:22 Відповісти
ahrenetj....grebanye urody .
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19.05.2022 10:33 Відповісти
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19.05.2022 10:36 Відповісти
такие пейзажи однозначно должны быть на ********* у кровожадного кремлевского гнома
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19.05.2022 10:48 Відповісти
там повно таких пейзажів і це при тому що там ніколи не бомбили, то просто такі люди, їм би замучати когось пограбувати, а ось це щоб прибратися, поправити, побудувати то нє - "я что нанимался?"
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19.05.2022 12:03 Відповісти
Маріуполь московитський повністю що там розстрілюють ? Якась брехня від департаменту комунікацій чі ще хтось там чинить опір ???
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19.05.2022 10:49 Відповісти
може знову якась консерва російська вскрилася і звісно ж тільки з "найлучших побуждений, ради мира"
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19.05.2022 12:04 Відповісти
Мо вже треба жбурнути по Донецьку?
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19.05.2022 11:10 Відповісти
Покажите эти фото и видео в Европе и ткните пальцем в Шульца и других пособников ***** которые не дают нам оружие чтобы все это прекратить
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19.05.2022 11:50 Відповісти
 
 