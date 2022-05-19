Війська РФ вдарили по Донеччині крилатими ракетами та "Смерчами". Загинули діти, - Нацполіція. ФОТО

Окупанти вдарили по Донеччині крилатими ракетами та "Смерчами". Внаслідок обстрілу загинули діти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, за добу ворог обстріляв 10 населених пунктів. Руйнувань зазнали 38 цивільних об’єктів.

"Під обстрілами опинилися населені пункти: Маріуполь, Бахмут, Соледар, Краматорськ, Костянтинівка, Авдіївка, Лиман, Миколаївка, Красногорівка, Нью-Йорк. Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню "Смерч" та крилатими ракетами", - йдеться у повідомленні.

За період з 6:00 18 травня до 6:00 19 травня загинули двоє дітей. Їх було вбито в Лимані внаслідок прямого влучення у житловий будинок.



















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