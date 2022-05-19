Минулої доби харківські рятувальники загасили шість пожеж, спричинених ворожими обстрілами, - ДСНС. ФОТО
Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, 15 із яких: на ліквідацію пожеж, зокрема 6 пожеж, спричинених обстрілами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресслужба ГУ ДСНС у Харківської області.
"Найбільше ударів зазнав Харківський район, де сталося 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Там горіли приватні будинки та дворові забудови. Ще одна пожежа сталася у Золочівській громаді, де горіло 1,5 га сухостою", - йдеться в повідомленні.
Усі пожежі було ліквідовано силами ДСНС у стислі терміни.
Протягом доби також проводилися аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів у зруйнованих будинках Салтівського, Індустріального районів міста Харкова та Дергачівської і Роганської громад.
Силами піротехнічних підрозділів ДСНС знешкоджено 45 ворожих боєприпасів.
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