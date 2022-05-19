Росіяни завдали чергового авіаудару по Бахмуту: зруйнований цілий під’їзд п'ятиповерхівки, пошкоджені інші будівлі. ФОТО

Ворожі снаряди влучили у п’ятиповерхівку, приватний будинок та адміністративну будівлю.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

" Снаряди влучили у п’ятиповерхівку, приватний будинок та адміністративну будівлю. У приватному будинку рятувальники витягнули з-під завалів 6 людей, їхній стан – задовільний.У п’ятиповерхівці знищено цілий під’їзд, але, за попередньою інформацією, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

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Павло Кириленко наголошує, що своєчасна евакуація дозволяє врятувати сотні життів. Із 73 тисяч мешканців Бахмута зараз у місті залишаються трошки більше 20 тисяч – завдяки цьому нам вдається уникати тієї кількості жертв, на яку сподівається ворог.





"Ще раз прошу всіх, хто має змогу, покинути Донецьку область. Зараз на Донеччині немає абсолютно безпечних місць. Евакуація рятує життя!", - застеріг очільник Донецької ОВА.