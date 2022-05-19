Новий обранець доньки Путіна Тихонової - артист балету Зеленський. Пара виховує доньку, - ЗМІ. ФОТО

19 травня вийшло спільне розслідування російського видання "Важные истории" та німецького Der Spiegel, у якому йдеться про те, що молодша донька президента РФ Володимира Путіна Катерина Тихонова останніми роками живе з відомим російським артистом балету Ігорем Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Зеленський (однофамілець президента України Володимира Зеленського) 2016 року очолив Баварський державний оперний балет і відтоді, ймовірно, живе у німецькому Мюнхені.



Коли познайомилися Зеленський і Тихонова, невідомо. За даними "Важных историй", з 2017 року донька Путіна живе на дві країни, регулярно, іноді по кілька разів на місяць, літаючи до Мюнхена, а 2019-го переїхала до Німеччини.



Джерела "Важных историй", повідомили, що Зеленський і Тихонова мають доньку, яка народилася 2017 року. Співрозмовник Der Spiegel у Баварському балеті сказав, що артист – "найімовірніше партнер доньки Путіна", хоча журналісти не питали про їхні сімейні зв'язки. Видання пише, що має копії паспортів усіх трьох – журналісти отримали документи з електронної пошти охоронця Тихонової Олексія Скрипчака, який купував парі та дитині квитки на чартерний рейс із Мюнхена до Москви 2019 року.

"Важные истории", зазначають, що в балетному світі ходять чутки про "круту вдачу" Ігоря Зеленського та його репутацію "поганого хлопця", але російський "Коммерсантъ" писав ще 2016 року, що у нього "за неперевіреними даними" є серйозна підтримка на високому рівні.



52-річний Зеленський 2018 року увійшов до наглядової ради фонду "Национальное культурное наследие", яка відповідає за будівництво культурно-освітніх комплексів у російських регіонах. Ініціював проєкт особисто Путін. Контракт артиста з Баварським балетом мав закінчитися 2025 року, але 4 квітня оголосив про звільнення через "сімейні, особисті справи".

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"Керівництво балетною трупою вимагає абсолютної концентрації та працездатності. Зараз, однак, моєї повної уваги і часу вимагають особисті, сімейні справи, що несумісно з моєю діяльністю керівника балету в Мюнхені… Зараз моя сім'я потребує моєї підтримки", – заявив Ігор Зеленський.



Керівний директор Баварської державної опери Серж Дорні у бесіді з пранкерами Вованом та Лексусом (вони телефонували від імені міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка) сказав, що Зеленського підвели до висновку про необхідність покинути посаду.



"Ми з ним говорили кілька разів, і я змусив його дійти висновку, що він має покинути оперу. Він ухвалив таке рішення не самостійно", – сказав він. "Важные истории" дійшли висновку, що причина звільнення – у відмові Зеленського публічно засудити війну Росії проти України.



Де зараз Тихонова і Зеленський – невідомо. Der Spiegel намагався дотелефонуватися до Зеленського, але той не зняв слухавки.

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Тихонова раніше була у шлюбі з бізнесменом Кирилом Шамаловим. За інформацією Reuters, весілля Тихонової та Шамалова відбулося 2013 року на зимовому курорті під Санкт-Петербургом. 2016 року Шамалов став доларовим мільярдером. Агентство Bloomberg у січні 2018 року повідомило, що Шамалов і Тихонова розлучилися.



