Новий обранець доньки Путіна Тихонової - артист балету Зеленський. Пара виховує доньку, - ЗМІ. ФОТО
19 травня вийшло спільне розслідування російського видання "Важные истории" та німецького Der Spiegel, у якому йдеться про те, що молодша донька президента РФ Володимира Путіна Катерина Тихонова останніми роками живе з відомим російським артистом балету Ігорем Зеленським.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
Зеленський (однофамілець президента України Володимира Зеленського) 2016 року очолив Баварський державний оперний балет і відтоді, ймовірно, живе у німецькому Мюнхені.
Коли познайомилися Зеленський і Тихонова, невідомо. За даними "Важных историй", з 2017 року донька Путіна живе на дві країни, регулярно, іноді по кілька разів на місяць, літаючи до Мюнхена, а 2019-го переїхала до Німеччини.
Джерела "Важных историй", повідомили, що Зеленський і Тихонова мають доньку, яка народилася 2017 року. Співрозмовник Der Spiegel у Баварському балеті сказав, що артист – "найімовірніше партнер доньки Путіна", хоча журналісти не питали про їхні сімейні зв'язки. Видання пише, що має копії паспортів усіх трьох – журналісти отримали документи з електронної пошти охоронця Тихонової Олексія Скрипчака, який купував парі та дитині квитки на чартерний рейс із Мюнхена до Москви 2019 року.
"Важные истории", зазначають, що в балетному світі ходять чутки про "круту вдачу" Ігоря Зеленського та його репутацію "поганого хлопця", але російський "Коммерсантъ" писав ще 2016 року, що у нього "за неперевіреними даними" є серйозна підтримка на високому рівні.
52-річний Зеленський 2018 року увійшов до наглядової ради фонду "Национальное культурное наследие", яка відповідає за будівництво культурно-освітніх комплексів у російських регіонах. Ініціював проєкт особисто Путін. Контракт артиста з Баварським балетом мав закінчитися 2025 року, але 4 квітня оголосив про звільнення через "сімейні, особисті справи".
"Керівництво балетною трупою вимагає абсолютної концентрації та працездатності. Зараз, однак, моєї повної уваги і часу вимагають особисті, сімейні справи, що несумісно з моєю діяльністю керівника балету в Мюнхені… Зараз моя сім'я потребує моєї підтримки", – заявив Ігор Зеленський.
Керівний директор Баварської державної опери Серж Дорні у бесіді з пранкерами Вованом та Лексусом (вони телефонували від імені міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка) сказав, що Зеленського підвели до висновку про необхідність покинути посаду.
"Ми з ним говорили кілька разів, і я змусив його дійти висновку, що він має покинути оперу. Він ухвалив таке рішення не самостійно", – сказав він. "Важные истории" дійшли висновку, що причина звільнення – у відмові Зеленського публічно засудити війну Росії проти України.
Де зараз Тихонова і Зеленський – невідомо. Der Spiegel намагався дотелефонуватися до Зеленського, але той не зняв слухавки.
Тихонова раніше була у шлюбі з бізнесменом Кирилом Шамаловим. За інформацією Reuters, весілля Тихонової та Шамалова відбулося 2013 року на зимовому курорті під Санкт-Петербургом. 2016 року Шамалов став доларовим мільярдером. Агентство Bloomberg у січні 2018 року повідомило, що Шамалов і Тихонова розлучилися.
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"однопрізвищник"? Серйозно? Вам не соромно так калічити багатостраждальну Українську мову?
Тезко́ - людина, яка має з ким-небудь однакове ім'я або прізвище.
а путя в курсі, що Зеленський тутка таки причому?
чи це війна ображеного недотестя?
блджад
зара піде про Ментекі і Капулетті і я здохну з реготу
Шекспір, пробач
Схоже нарешті з'явилось єдине раціональне пояснення великої війни.
Зеленський не хоче перевірити родинні зв"язки?
реально ржака ржачна
путя приревнував доньку до прізвища
путя морду недозятя бачив?
ХАРАТЬЯН, ВАЛИ У ВІРМЕНІЮ, ПОКИ НЕ ПІЗНО
акєлла промахнувся
хотів полізти бити пику зятю а вляпався у війну з Україною
ЗИ
На "ський" або "цький" після русифікації закунчується багато єврейських прізвищ
але нам то десь, нам всі свої, аби спосіб життя та світогляд був УКРАЇН"СЬКИЙ"
А ще Шльома Гомєльский та Шмуль Бєрдічєвський
Вот и вся история "любви", дело раскрыто.
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163 Петиція 1
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4252 Петиція 2
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124 Петиція 3
Значит ВВХ не развяжет ядерную войну. Он воровал для себя и для семьи. И не психопат чтоб унести их в могилу.