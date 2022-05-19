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Новий обранець доньки Путіна Тихонової - артист балету Зеленський. Пара виховує доньку, - ЗМІ. ФОТО

19 травня вийшло спільне розслідування російського видання "Важные истории" та німецького Der Spiegel, у якому йдеться про те, що молодша донька президента РФ Володимира Путіна Катерина Тихонова останніми роками живе з відомим російським артистом балету Ігорем Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Зеленський (однофамілець президента України Володимира Зеленського) 2016 року очолив Баварський державний оперний балет і відтоді, ймовірно, живе у німецькому Мюнхені.

Коли познайомилися Зеленський і Тихонова, невідомо. За даними "Важных историй", з 2017 року донька Путіна живе на дві країни, регулярно, іноді по кілька разів на місяць, літаючи до Мюнхена, а 2019-го переїхала до Німеччини.

Джерела "Важных историй", повідомили, що Зеленський і Тихонова мають доньку, яка народилася 2017 року. Співрозмовник Der Spiegel у Баварському балеті сказав, що артист – "найімовірніше партнер доньки Путіна", хоча журналісти не питали про їхні сімейні зв'язки. Видання пише, що має копії паспортів усіх трьох – журналісти отримали документи з електронної пошти охоронця Тихонової Олексія Скрипчака, який купував парі та дитині квитки на чартерний рейс із Мюнхена до Москви 2019 року.

Новий обранець доньки Путіна Тихонової - артист балету Зеленський. Пара виховує доньку, - ЗМІ 01

"Важные истории", зазначають, що в балетному світі ходять чутки про "круту вдачу" Ігоря Зеленського та його репутацію "поганого хлопця", але російський "Коммерсантъ" писав ще 2016 року, що у нього "за неперевіреними даними" є серйозна підтримка на високому рівні.

52-річний Зеленський 2018 року увійшов до наглядової ради фонду "Национальное культурное наследие", яка відповідає за будівництво культурно-освітніх комплексів у російських регіонах. Ініціював проєкт особисто Путін. Контракт артиста з Баварським балетом мав закінчитися 2025 року, але 4 квітня оголосив про звільнення через "сімейні, особисті справи".

Також читайте: Що відомо про доньок Путіна, які потрапили під санкції США

"Керівництво балетною трупою вимагає абсолютної концентрації та працездатності. Зараз, однак, моєї повної уваги і часу вимагають особисті, сімейні справи, що несумісно з моєю діяльністю керівника балету в Мюнхені… Зараз моя сім'я потребує моєї підтримки", – заявив Ігор Зеленський.

Керівний директор Баварської державної опери Серж Дорні у бесіді з пранкерами Вованом та Лексусом (вони телефонували від імені міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка) сказав, що Зеленського підвели до висновку про необхідність покинути посаду.

"Ми з ним говорили кілька разів, і я змусив його дійти висновку, що він має покинути оперу. Він ухвалив таке рішення не самостійно", – сказав він. "Важные истории" дійшли висновку, що причина звільнення – у відмові Зеленського публічно засудити війну Росії проти України.

Де зараз Тихонова і Зеленський – невідомо. Der Spiegel намагався дотелефонуватися до Зеленського, але той не зняв слухавки.

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Тихонова раніше була у шлюбі з бізнесменом Кирилом Шамаловим. За інформацією Reuters, весілля Тихонової та Шамалова відбулося 2013 року на зимовому курорті під Санкт-Петербургом. 2016 року Шамалов став доларовим мільярдером. Агентство Bloomberg у січні 2018 року повідомило, що Шамалов і Тихонова розлучилися.

Автор: 

балет (13) Німеччина (7349) путін володимир (23798) танці (7)


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Топ коментарі
+52
зеленським схоже долею іпати хутіних
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19.05.2022 12:29
+31
100%, обидва у вічко путену дивились, тільки під дещо різними ракурсами
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19.05.2022 12:45
+29
Шановний Цензор.НЕТ.
"однопрізвищник"? Серйозно? Вам не соромно так калічити багатостраждальну Українську мову?
Тезко́ - людина, яка має з ким-небудь однакове ім'я або прізвище.
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19.05.2022 12:29
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тревожно как-то стало...
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19.05.2022 12:25 Відповісти
зеленським схоже долею іпати хутіних
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19.05.2022 12:29 Відповісти
Швидше, Зеленським судилося бути зализаними різноманітними любителями срак.
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19.05.2022 12:39 Відповісти
100%, обидва у вічко путену дивились, тільки під дещо різними ракурсами
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19.05.2022 12:45 Відповісти
невже працюэ на 2 фронта?
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19.05.2022 14:54 Відповісти
Поки що виіпали тільки тебе, прямо в черепну коробку з лайном, хоча у всих нормальних людей там знаходиться мозок.
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19.05.2022 13:45 Відповісти
Якась багатоходівочка.
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19.05.2022 12:29 Відповісти
Я думаю Зеля там сам чуть не обосрался
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19.05.2022 12:45 Відповісти
Дурдом...
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19.05.2022 12:48 Відповісти
мда , веселей не стало .. совпаденьице ...
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19.05.2022 12:52 Відповісти
Балеруни усі ж геї, чи вже ні? А може тесть дочкою прикрив свої огидні відносини з зятем?
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19.05.2022 12:29 Відповісти
***** педофіл - його такі старигани не збуджують
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19.05.2022 13:13 Відповісти
Шановний Цензор.НЕТ.
"однопрізвищник"? Серйозно? Вам не соромно так калічити багатостраждальну Українську мову?
Тезко́ - людина, яка має з ким-небудь однакове ім'я або прізвище.
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19.05.2022 12:29 Відповісти
Невігласи зруйнують цей світ.
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19.05.2022 12:31 Відповісти
Невігласи і є світ.
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19.05.2022 13:34 Відповісти
Я что-то стал подозревать. С чего бы
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19.05.2022 12:30 Відповісти
Шамалов перестал быть "доларовим мільярдером"?
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19.05.2022 12:31 Відповісти
"Он утонул".
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19.05.2022 12:51 Відповісти
Проклятая фамилия. Пороблено, *** )))
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19.05.2022 12:32 Відповісти
Совпадение?Не думаю!
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19.05.2022 12:32 Відповісти
зара така зрада піде, шопісєц

а путя в курсі, що Зеленський тутка таки причому?
чи це війна ображеного недотестя?

блджад

зара піде про Ментекі і Капулетті і я здохну з реготу
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19.05.2022 12:33 Відповісти
*Монтекі
Шекспір, пробач
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19.05.2022 12:34 Відповісти
"чи це війна ображеного недотестя?"
Схоже нарешті з'явилось єдине раціональне пояснення великої війни.
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19.05.2022 12:42 Відповісти
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19.05.2022 12:53 Відповісти
при чому зрада? просто зелінські воні такі, ******* декому у вічко дивитись.
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19.05.2022 12:46 Відповісти
Уявляю як рве пердак старого недопалка, коли він згадує прізвище свого зятя.
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19.05.2022 12:34 Відповісти
А похож на Харатьяна...)
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19.05.2022 12:34 Відповісти
Цензор, на куй нам їхні "Важниє історії"?
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19.05.2022 12:36 Відповісти
Замість змінити з метою маскування прізвище Володя змінив зовнішність. 😁
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19.05.2022 12:37 Відповісти
харя цього зятя = один в один Харатьян

Зеленський не хоче перевірити родинні зв"язки?

реально ржака ржачна
путя приревнував доньку до прізвища
путя морду недозятя бачив?
ХАРАТЬЯН, ВАЛИ У ВІРМЕНІЮ, ПОКИ НЕ ПІЗНО
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19.05.2022 12:38 Відповісти
Дивно якось. Зеленський - це, переважно, українське прізвище. І не секрет, що пранкери Вован та Лексус працюють в інтересах ФСБ. Якийсь вкид від росіян.
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19.05.2022 12:39 Відповісти
та на здоров"я. тут ржака ржачна як на мене
акєлла промахнувся
хотів полізти бити пику зятю а вляпався у війну з Україною

ЗИ
На "ський" або "цький" після русифікації закунчується багато єврейських прізвищ
але нам то десь, нам всі свої, аби спосіб життя та світогляд був УКРАЇН"СЬКИЙ"
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19.05.2022 12:43 Відповісти
і шо, у вовочки спосіб життя та світогляд таки УКРАЇН"СЬКИЙ цікаво тільки - в якому саме місці?
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19.05.2022 14:15 Відповісти
Таке ж українське призвіще, як Рабінович чисто південноафриканське.
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19.05.2022 13:11 Відповісти
Коломойський - це теж, переважно, українське прізвище.

А ще Шльома Гомєльский та Шмуль Бєрдічєвський
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19.05.2022 14:13 Відповісти
онуки в пуйла тепер зеленські будуть? чи може ху...ловичі?
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19.05.2022 12:41 Відповісти
Ай, да Зеленский, ай да сукин сын =)
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19.05.2022 12:41 Відповісти
КАроче пашла катька пА рукам, млять...
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19.05.2022 12:42 Відповісти
Бухой зять. Захочу телевизор выброшу. Тёща - как, жена - как. Вот так, хто в доме хозяин. А захочу холодильник выброшу. Тёща - как, жена - как. Вот так, хто в доме хозяин. А захочу тещу трахну. Жена - как. Тёща - вот так. Хто в доме хозяин.
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19.05.2022 12:42 Відповісти
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19.05.2022 12:45 Відповісти
Запамятовал, как звали дамбаского балерона, на которого бросили люську янукович?
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19.05.2022 12:48 Відповісти
Дуже символічно. Кожного вечора Зеленський трахає Путіна(у)
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19.05.2022 12:49 Відповісти
Папа кгбшник дал задание дочки охмурить нашего Зелю. Та трошки подошиблась Папа теперь в ярости. Думает зачем она этому дала то, балда глупая!!!
Вот и вся история "любви", дело раскрыто.
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19.05.2022 12:53 Відповісти
Так кричал на неё: "Я же говорил про Зеленского из ОП, а не из Оперы! И не из Мюнхена, а из Бункера! Дура!!"
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19.05.2022 13:01 Відповісти
А Лєнка в курсі ?
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19.05.2022 12:56 Відповісти
вон оно как бывает ))) мир тесен )))
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19.05.2022 12:56 Відповісти
Как-то мало свиноматка нарожала. Война на дворе, пушечное мясо нужно...
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19.05.2022 13:01 Відповісти
Шо, все зеленские артисты?
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19.05.2022 13:02 Відповісти
Внук з таким призвіщем для любо кого на землі навіть гірше дочки проститутки.
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19.05.2022 13:06 Відповісти
Арьтист Андрей Панин исполняющий роль фюрера рабZeи и его братан тоже актер Машков по жизни закадычные друзья...На экранах РабZeи вы видите лишь туфту картинку снятую заранее...Кстати на стадионе недавно с Машковым выступал не Андрей Панин...Это заметили даже западные обозреватели включая Андрея Пионтковского...
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19.05.2022 13:16 Відповісти
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19.05.2022 13:18 Відповісти
" той Зеленський" крутий на вдачу. А це значить, що лупцює Катеринку - любов через насильство в сімї. "Понуждение к любви". А тесть не може нічого вдіяти тому і виріс "великий зуб" на Зеленських. Ото і зигзаг історії.
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19.05.2022 13:23 Відповісти
Доречі, хоч якась користь від цієї гівно-новини може бути, підримайте петиції, а то виграємо війну а отримаємо кацапщину:
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163 Петиція 1
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4252 Петиція 2
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124 Петиція 3
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19.05.2022 13:29 Відповісти
Это, наверное, лучший танцор - у него совсем нет яиц! ✂️
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19.05.2022 13:45 Відповісти
Ну так не даремно в нього призвіще таке.
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19.05.2022 13:58 Відповісти
Так это хорошо.
Значит ВВХ не развяжет ядерную войну. Он воровал для себя и для семьи. И не психопат чтоб унести их в могилу.
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19.05.2022 13:46 Відповісти
Хутин именно психпат, можно сказать классический психопат по убенику. Но и они бояться более сильных. Как известно сегодня призрак ядерной войны ушел на пятый план, после прямых угроз США физически уничтожить путина и его окружение в случае применения ЯО. Якобы прямую угрозу кацапским лидерам озвучила Нуланд на встрече, недели три назад это было.
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19.05.2022 13:53 Відповісти
Der Spiegel, все зіпсували. Спецоперацію кремля в Україні - "буратіно", взяли і злили. Нажаль, імбіцили73%, нічого не зрозуміють
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19.05.2022 13:53 Відповісти
Біда не приходить одна.
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19.05.2022 14:05 Відповісти
Так вот почему путин вызверелся
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19.05.2022 14:13 Відповісти
Интересно, а сценический образ у него не Голобородько случайно? Голобородько на пуантах, вместо велика, это так мило
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19.05.2022 14:31 Відповісти
Такое же плюгавое мордвинско мокшанское епало как у ***** -Аля Харя Тьян
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19.05.2022 14:45 Відповісти
Тепер, якщо якогось активіста, журналіста, або просто щирого українця заявляться портновці чи кагебешники з пред'явою щодо паплюження найвеличніщого, то можна буде з'їхати, типу - "то я про зятя *****... а ви що подумали?"
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19.05.2022 16:36 Відповісти
хай зе міняє своє призвище на біленький.
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19.05.2022 17:29 Відповісти
невже воно не визиває в нього блювоту ?
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19.05.2022 17:42 Відповісти
может родственник?
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19.05.2022 18:53 Відповісти
 
 