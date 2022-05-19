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Без світла, води, з залишками газу та під постійними обстрілами. У Луганській ОВА показали, як живуть люди, що не виїхали. ФОТОрепортаж

У Луганській області досі залишаються близько 50 тисяч мешканців, які через діїі окупантів вимушені виживати у нелюдських умовах.

Світлини важких буднів мешканців Луганщини оприлюднив Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Луганська область повністю знеструмлена. Вчора росіяни зруйнували останню працюючу підстанцію. Мобільний зв‘язок теж майже відсутній. Рятують лише генератори та старлінки в гумштабах. Газ на сьогодні частково є лише в трьох населених пунктах. Їжу готують на багатті. Централізованого водопостачання немає близько місяця. В містах люди облаштували на вулиці душі біля під’їздів. Воду підвозять ДСНС. Стаціонарні ємності встановлені в містах області, села живуть за рахунок криниць", - йдеться у повідомленні.

Без світла, води, з залишками газу та під постійними обстрілами. У Луганській ОВА показали, як живуть люди, що не виїхали 01
Без світла, води, з залишками газу та під постійними обстрілами. У Луганській ОВА показали, як живуть люди, що не виїхали 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Луганщині значна кількість руйнацій, є загиблі, область знеструмлена, - Гайдай. ВІДЕО+ФОТОрепортаж


Без світла, води, з залишками газу та під постійними обстрілами. У Луганській ОВА показали, як живуть люди, що не виїхали 03
Без світла, води, з залишками газу та під постійними обстрілами. У Луганській ОВА показали, як живуть люди, що не виїхали 04
Без світла, води, з залишками газу та під постійними обстрілами. У Луганській ОВА показали, як живуть люди, що не виїхали 05

обстріл (28428) Луганська область (4877)


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Люди сделали свой выбор. Чего их жалеть? Или это повод , вдальнейшем давать им газ, свет и воду бесплатно? Почему в Донецке и Луганске до сих пор есть свет газ? Проблема попасть в подстанцию? Или там тоже наши люди? Забудьте о них , это предатели
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19.05.2022 13:52 Відповісти
душ в подезде, туалет наверно на балконе - они уже встречают русский мир.
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19.05.2022 14:38 Відповісти
Заздриш мабуть?
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19.05.2022 15:02 Відповісти
норм природа ..супчик....
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19.05.2022 16:39 Відповісти
Про села в Николаевской обл. вообще никто не говорит. Червоне. Заселье, Белозирка, Партизанское и др. Нет света,воды,связи. Каждый день обстрелы грады,ураганы. Разрушены дома, сидят в подвалах.
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20.05.2022 13:42 Відповісти
 
 