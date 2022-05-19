Без світла, води, з залишками газу та під постійними обстрілами. У Луганській ОВА показали, як живуть люди, що не виїхали. ФОТОрепортаж

У Луганській області досі залишаються близько 50 тисяч мешканців, які через діїі окупантів вимушені виживати у нелюдських умовах.

Світлини важких буднів мешканців Луганщини оприлюднив Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Луганська область повністю знеструмлена. Вчора росіяни зруйнували останню працюючу підстанцію. Мобільний зв‘язок теж майже відсутній. Рятують лише генератори та старлінки в гумштабах. Газ на сьогодні частково є лише в трьох населених пунктах. Їжу готують на багатті. Централізованого водопостачання немає близько місяця. В містах люди облаштували на вулиці душі біля під’їздів. Воду підвозять ДСНС. Стаціонарні ємності встановлені в містах області, села живуть за рахунок криниць", - йдеться у повідомленні.





Читайте на "Цензор.НЕТ": На Луганщині значна кількість руйнацій, є загиблі, область знеструмлена, - Гайдай. ВІДЕО+ФОТОрепортаж







