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У США випустили комікс про шлях Зеленського від коміка до лідера. ФОТО

Комікс можна придбати за 7,99 доларів, частину виручених коштів передадуть Червоному Хресту для допомоги Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Українську правду".

Комікс має назву "Політична влада: Володимир Зеленський" і складається з 26 сторінок.

Автор історії, письменник Майкл Фрізелл, розповів, що під час роботи над коміксом намагався знайти відповіді на ряд питань.

"Хто він (Зеленський. - Ред.)? Що змушує його працювати? Чому він правильний лідер для України в цей момент? Це те, що мене цікавило, коли я починав дослідження".

Читайте: Всі, хто перебувають під тимчасовою окупацією, мають знати, що Україна повернеться, - Зеленський

У США випустили комікс про шлях Зеленського від коміка до лідера 01

У коміксі Зеленського зобразили на сцені "Кварталу 95", під час виборчої кампанії у 2019, біля попереднього президента США Дональда Трампа, а також з командою Офісу президента.

Художником ілюстрованої історії є Пабло Мартінена, який раніше створював зображення для біографій Девіда Бекхема, Нельсона Мандели та Дональда Трампа.

Також читайте: Культура країни-агресора є інструментом пропаганди, її треба заборонити, - Ткаченко

У США випустили комікс про шлях Зеленського від коміка до лідера 02

Видавець біографічного коміксу – американець Даррен Дж. Девіс. За його словами, ця книга має для нього особливе значення, і ось чому:

"Обидві групи моїх дідусів і бабусь іммігрували з України. Я хотів використати цей засіб, щоб не тільки розповісти історію, але й зробити пожертву".

Девіс запевняє, що частина коштів від продажу біографічного коміксу про українського президента передадуть Міжнародному Червоному Хресту задля допомоги Україні під час повномасштабної війни з РФ.

Комікс можна придбати на Аmazon.com. Він коштує 7,99 доларів, що становить орієнтовно 236 гривень.

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) культура (434) США (22769)


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Топ коментарі
+53
лідер і справжній політик не приведе свою країну до такого стану
справжній політик буде розуміти наслідки своїх дій на багато кроків уперед
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19.05.2022 14:01
+38
Зеленский абсолютно некомпетентный бездарь. Но вот западная пропаганда выбрала его чтобы двигать для своих. Пусть двигает. За его ошибки расплачиваются украинцы, а не на западе.
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19.05.2022 14:05
+35
Біда в тому, що Вова ніколи не був справжнім політиком, не став ним і не стане, судячи зі скандалу з візитом німецького канцлера до України.
Зубоскал просто працює лідОром...
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19.05.2022 14:11
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Не знаю хто страшніше? Кацапська воша або малоросько-жидівська гнида.
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19.05.2022 15:05 Відповісти
комікс про коміка
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19.05.2022 15:26 Відповісти
побіг десь куплю
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19.05.2022 15:28 Відповісти
Тем временем бензин в США стал 6-7 баксов за галлон...Пора Байдену Импичмент Обя,вить...
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19.05.2022 15:36 Відповісти
Не знав, що наш розбомблений нафтопереробний завод аж у США свій бензин впарював... оце так да!
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19.05.2022 16:39 Відповісти
ага, лидор, если бы армию вооружал и не искал мира в глазах путлера может и не было бы этой войны, а щас прям патриот
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19.05.2022 15:42 Відповісти
Війна була б у будь-якому випадку. Від Порошенка відносини з Росією не змінилися ні на грам. Звичайно, якби вибрали Пороха армія була б краще оснащена, і то не факт. Вони б усе одно недооцінили наші сили і поперлися сюди
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19.05.2022 16:46 Відповісти
О пути от комика к комиксу...
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19.05.2022 16:17 Відповісти
У ботів гарячка )))
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19.05.2022 16:36 Відповісти
Від коміка до... посміховиська
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19.05.2022 16:43 Відповісти
А є там епізод, як воєнкомат чотири рази до нашого СУПЕРГЕРОЯ приходив, а СУПЕРГЕРОЙ чотири рази дивним чином зникав?
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19.05.2022 16:44 Відповісти
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19.05.2022 16:46 Відповісти
ну випустили комікс. ну і шо? скільки людей його купить? у зебілів грошей нема - їм би скотів і бидло квартал на шару подивиться. та й англійську вони навряд знають....
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19.05.2022 16:51 Відповісти

"Я не ваш опонент.
Я ваш вир(од)ок"
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19.05.2022 18:11 Відповісти
Зараз вас забанять))
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20.05.2022 09:53 Відповісти
Комікс то громко сказано - просто КОМІК
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20.05.2022 13:59 Відповісти
Питання - А коли про Зе владу випустять комікс ??
Ну там про доктора Аналтабу чи про продавця посад капітана дЄрмака ?
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20.05.2022 14:03 Відповісти
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