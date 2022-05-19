У США випустили комікс про шлях Зеленського від коміка до лідера. ФОТО
Комікс можна придбати за 7,99 доларів, частину виручених коштів передадуть Червоному Хресту для допомоги Україні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Українську правду".
Комікс має назву "Політична влада: Володимир Зеленський" і складається з 26 сторінок.
Автор історії, письменник Майкл Фрізелл, розповів, що під час роботи над коміксом намагався знайти відповіді на ряд питань.
"Хто він (Зеленський. - Ред.)? Що змушує його працювати? Чому він правильний лідер для України в цей момент? Це те, що мене цікавило, коли я починав дослідження".
У коміксі Зеленського зобразили на сцені "Кварталу 95", під час виборчої кампанії у 2019, біля попереднього президента США Дональда Трампа, а також з командою Офісу президента.
Художником ілюстрованої історії є Пабло Мартінена, який раніше створював зображення для біографій Девіда Бекхема, Нельсона Мандели та Дональда Трампа.
Видавець біографічного коміксу – американець Даррен Дж. Девіс. За його словами, ця книга має для нього особливе значення, і ось чому:
"Обидві групи моїх дідусів і бабусь іммігрували з України. Я хотів використати цей засіб, щоб не тільки розповісти історію, але й зробити пожертву".
Девіс запевняє, що частина коштів від продажу біографічного коміксу про українського президента передадуть Міжнародному Червоному Хресту задля допомоги Україні під час повномасштабної війни з РФ.
Комікс можна придбати на Аmazon.com. Він коштує 7,99 доларів, що становить орієнтовно 236 гривень.
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Ну там про доктора Аналтабу чи про продавця посад капітана дЄрмака ?