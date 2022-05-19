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Новини Фото Війна
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"Я провела під землею понад 60 днів": історія Катерини, яка разом з синами врятувалась з "Азовсталі". ФОТО

Дім жінки зруйнований, вона провела два місяці з дітьми в холодному бункері під металургійним заводом, а тепер вона чекає новин про свого чоловіка, який захищає Маріуполь на "Азовсталі" та намагається будувати плани своєї сім'ї.

Як передає Цензор.НЕТ, історію порятунку Катерини з Маріуполя опублікували журналісти BBC News Україна.

Я провела під землею понад 60 днів: історія Катерини, яка разом з синами врятувалась з Азовсталі 01

"Ракети були настільки важкі, що здавалося, що стіни бункера рухаються, а самі кімнати стають меншими. Іноді була годинна перерва, і ми сподівалися, що, можливо, це все. Можливо, на цьому все завершиться. Але ні. Вони продовжували", - розповідає Катерина, яка провела понад 2 місяці в одному з бункерів "Азовсталі", - розповіла героїня журналістам.

Жінка має 2 синів, 6 і 11 років, яких забрала на "Азовсталь" ще на початку березня. Вона думала, що вони сховаються там на один-два дні, максимум тиждень. Але оскільки бомбардування посилювалося, їм довелося залишатися під землею понад 60 днів.

"Запаси закінчувалися. Не вистачало їжі та води - а також інформації. Коли російські війська оточили місто, вона та ще близько 30 людей у їхньому бункері були відрізані від решти світу", - йдеться у матеріалі.

Час від часу Катерину відвідував чоловік, оскільки він та близько тисячі інших українських бійців продовжували захищати металургійний завод - їхню останню позицію.

"Щоразу, коли він приходив до нас, він завжди казав нам триматися, підбадьорював усіх, жартував, сміявся, казав нам, що нам не варто хвилюватися і що все добре. Було страшно, бо вони приходили та йшли під обстрілами. Дивно було бачити їх такими веселими, але я не думаю, що могло бути інакше. За силою духу, я думаю, він там один із найсильніших", - розповідає вона.

Катерину з синами евакуювали з "Азовсталі" в рамках операції зі звільнення мирних жителів, організованої Червоним Хрестом та Організацією Об'єднаних Націй. Вона пам'ятає, що всі троє були осліплені світлом, коли нарешті вийшли після двох місяців у темряві під сталеливарним заводом. Катерина вважає, що її чоловік все ще на заводі. Вона спілкувалася з ним на початку цього тижня, і він був як завжди бадьорим.

"Він дуже сильний чоловік, сильний духом. Він мене підтримував усе життя", - каже вона.

Жінка з дітьми виїхала з Маріуполя лише рюкзаком на спині - і це були всі її речі.

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"Було кілька разів, коли ми втрачали надію, що колись виберемося", - говорить вона. Після евакуації врятована жінка тішиться щасливим дітям, які тепер мають можливість грати у парку.

"Вони знову звикають бути на вулиці, - каже Катерина. - Побачити, як вони знову бігають на сонці - найкраще відчуття на світі".

Журналістка BBC News зазначає, що коли двоє хлопців, синів Катерини, бігають по парку, вони вдають, що б'ються з росіянами.

Я провела під землею понад 60 днів: історія Катерини, яка разом з синами врятувалась з Азовсталі 02

" В один момент вони падають на землю і кричать "закрийте вуха". Один кричить "все чисто", і вони встають і знову починають бігати. в одному з бункерів. Вони, вочевидь, усе це бачили безпосередньо.", - пишуть у виданні.

Героїня вірить у майбутнє своєї країни та намагається спланувати майбутнє своєї сім'ї.

"Я впевнена, що у нас все буде добре. Я впевнена, що Україна переможе і залишиться незалежною державою", - каже вона.

порятунок (119) евакуація (2311) Азовсталь (442)


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Топ коментарі
+17
Ти ********?
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19.05.2022 14:43
+15
Це ви ******* , якщо досі не зрозуміли що південь а в результаті і Маріуполь просто здали. З Криму взагалі неможливо було колонами зайти,там би було сотні чорнобаївок. Але для жовтих парасольок за рускі рублі і неможливе - можливе.
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19.05.2022 15:05
+9
Зе команді подякуй. Будеш голосувати за них?
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19.05.2022 14:42
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Зе команді подякуй. Будеш голосувати за них?
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19.05.2022 14:42 Відповісти
Ти ********?
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19.05.2022 14:43 Відповісти
Пачему бездари? Может это была суперхитрая, супертонкая стратегия??
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19.05.2022 14:52 Відповісти
їбать він підар...
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19.05.2022 14:56 Відповісти
Це ви ******* , якщо досі не зрозуміли що південь а в результаті і Маріуполь просто здали. З Криму взагалі неможливо було колонами зайти,там би було сотні чорнобаївок. Але для жовтих парасольок за рускі рублі і неможливе - можливе.
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19.05.2022 15:05 Відповісти
Винні звичайно дикі кацапи, але Ви праві, якраз при Зе здали південь і почалося оточення Маріуполя. Кацапам ми дамо оцінку в міжнародних судах, а нашому Боневтіку тут. Потрібно знати народу, хто дав наказ розмінувати чи не підривати вузенький прохід, хто призначив на посади тих, хто не дав команду підривати, або дав команду розмінувати. Хто ховає від суспільства цих "героїв" і навіщо?
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19.05.2022 17:14 Відповісти
Іди полижи своєму хазяїну ПЄТІ ПОРОШКУ
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20.05.2022 14:56 Відповісти
НУ, КАТЕРИНА ЩЕ НЕ ЗНАЄ, ХТО ТАКИЙ НАГРЕБНИЙ Б. ТОЙ БИ НЕ ТІЛЬКИ КАТУВАВ В ТАКИЙ СПОСІБ РОКАМИ, ЗАСТОСОВУЮЧИ ОРКІВ З ДЕКІЛЬКОХ ОБЛАСТЕЙ, АЛЕ Й ДОКУМЕНТИ НА КВАРТИРУ ВІДІБРАВ БИ - "НА ПЕРЕВІРКУ". А САМУ КАТЕРИНУ В "ДУРКУ" БИ ЗАГНАВ АБО В МОГИЛУ. ТО ТАКИЙ ПІДПОПКОВНИК, ТАКИЙ "ВНУТРІШНІЙ ОРГАН", ЩО ТОЙ ВО...
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19.05.2022 15:03 Відповісти
тут перекличка душевнохворих?
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20.05.2022 15:29 Відповісти
Дуже радий за них! Але чому ж не пишуть в якому місці вони зараз?
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19.05.2022 15:18 Відповісти
Статтю трішки скоротили для лаконічності.
Із джерела: "Вперше я познайомилася з нею в евакуаційному центрі в Запоріжжі. Вона вийшла з автобуса лише з рюкзаком на спині - і це були всі її речі."
Тож жінка з дітьми зараз на неокупованій території.
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21.05.2022 02:18 Відповісти
А чого так возбудились паклоннікі ПЄТЬКІ ПОРОШКА, повилазили з його шерінькі
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20.05.2022 14:58 Відповісти
 
 