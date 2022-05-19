"Я провела під землею понад 60 днів": історія Катерини, яка разом з синами врятувалась з "Азовсталі". ФОТО

Дім жінки зруйнований, вона провела два місяці з дітьми в холодному бункері під металургійним заводом, а тепер вона чекає новин про свого чоловіка, який захищає Маріуполь на "Азовсталі" та намагається будувати плани своєї сім'ї.

Як передає Цензор.НЕТ, історію порятунку Катерини з Маріуполя опублікували журналісти BBC News Україна.

"Ракети були настільки важкі, що здавалося, що стіни бункера рухаються, а самі кімнати стають меншими. Іноді була годинна перерва, і ми сподівалися, що, можливо, це все. Можливо, на цьому все завершиться. Але ні. Вони продовжували", - розповідає Катерина, яка провела понад 2 місяці в одному з бункерів "Азовсталі", - розповіла героїня журналістам.

Жінка має 2 синів, 6 і 11 років, яких забрала на "Азовсталь" ще на початку березня. Вона думала, що вони сховаються там на один-два дні, максимум тиждень. Але оскільки бомбардування посилювалося, їм довелося залишатися під землею понад 60 днів.

"Запаси закінчувалися. Не вистачало їжі та води - а також інформації. Коли російські війська оточили місто, вона та ще близько 30 людей у їхньому бункері були відрізані від решти світу", - йдеться у матеріалі.

Час від часу Катерину відвідував чоловік, оскільки він та близько тисячі інших українських бійців продовжували захищати металургійний завод - їхню останню позицію.

"Щоразу, коли він приходив до нас, він завжди казав нам триматися, підбадьорював усіх, жартував, сміявся, казав нам, що нам не варто хвилюватися і що все добре. Було страшно, бо вони приходили та йшли під обстрілами. Дивно було бачити їх такими веселими, але я не думаю, що могло бути інакше. За силою духу, я думаю, він там один із найсильніших", - розповідає вона.

Катерину з синами евакуювали з "Азовсталі" в рамках операції зі звільнення мирних жителів, організованої Червоним Хрестом та Організацією Об'єднаних Націй. Вона пам'ятає, що всі троє були осліплені світлом, коли нарешті вийшли після двох місяців у темряві під сталеливарним заводом. Катерина вважає, що її чоловік все ще на заводі. Вона спілкувалася з ним на початку цього тижня, і він був як завжди бадьорим.

"Він дуже сильний чоловік, сильний духом. Він мене підтримував усе життя", - каже вона.

Жінка з дітьми виїхала з Маріуполя лише рюкзаком на спині - і це були всі її речі.

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"Було кілька разів, коли ми втрачали надію, що колись виберемося", - говорить вона. Після евакуації врятована жінка тішиться щасливим дітям, які тепер мають можливість грати у парку.

"Вони знову звикають бути на вулиці, - каже Катерина. - Побачити, як вони знову бігають на сонці - найкраще відчуття на світі".

Журналістка BBC News зазначає, що коли двоє хлопців, синів Катерини, бігають по парку, вони вдають, що б'ються з росіянами.

" В один момент вони падають на землю і кричать "закрийте вуха". Один кричить "все чисто", і вони встають і знову починають бігати. в одному з бункерів. Вони, вочевидь, усе це бачили безпосередньо.", - пишуть у виданні.

Героїня вірить у майбутнє своєї країни та намагається спланувати майбутнє своєї сім'ї.

"Я впевнена, що у нас все буде добре. Я впевнена, що Україна переможе і залишиться незалежною державою", - каже вона.