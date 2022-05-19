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Кіт Степан отримав у Каннах нагороду для блогерів. ФОТОрепортаж

Кіт із Харкова Степан, на Instagram якого підписані 1,3 млн людей, отримав світову премію блогерів "World Influencers and Bloggers Awards 2022".

Про це йдеться на сторінці кота в інстаграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Степан, який з початком війни виїхав разом з власницею до Франції, особисто був на церемонії вручення. Вбраний у синьо-жовтий метелик, він позував із колегою - відомим тіктокером Хабі Ламе.

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Кіт Степан отримав у Каннах нагороду для блогерів 01Кіт Степан отримав у Каннах нагороду для блогерів 02

Нагороду Степан отримав після того, як зібрав $10 тисяч для тварин, які постраждали через війну в Україні.

Під час церемонії нагородження також відбувся збір коштів для допомоги постраждалим під час війни в Україні.

World Influencers and Bloggers Awards - це церемонія, на якій відзначають успішних блогерів з усього світу.

Кіт Степан став відомий на весь світ ще до війни. Його дописи неодноразово поширювали такі зірки як Брітні Спірс, а рекламу замовляли такі бренди як Valentino, Puma та Crocs.

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Кіт Степан отримав у Каннах нагороду для блогерів 03Кіт Степан отримав у Каннах нагороду для блогерів 04




Автор: 

тварини (462) кіт (21) нагорода (1260) блогер (181)


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Топ коментарі
+43
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19.05.2022 15:18
+13
Степан найкращий
Нажаль кацапи розбомбили його Салтівку в Харкові.
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19.05.2022 15:13
+12
В Украине даже животные САМЫЕ КРАСИВЫЕ в Мире ,ну а Люди это вообще ЭТАЛОН !!!
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19.05.2022 15:48
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Степан найкращий
Нажаль кацапи розбомбили його Салтівку в Харкові.
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19.05.2022 15:13 Відповісти
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19.05.2022 15:18 Відповісти
Ну хоч одна добра новина.
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19.05.2022 15:28 Відповісти
оце-то котяра))))))))))))))))))))))))
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19.05.2022 15:34 Відповісти
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19.05.2022 15:42 Відповісти
В Украине даже животные САМЫЕ КРАСИВЫЕ в Мире ,ну а Люди это вообще ЭТАЛОН !!!
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19.05.2022 15:48 Відповісти
Я людина проста.
Бачу котика - одразу вподобайка! 😻😻😻💛💙
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19.05.2022 15:49 Відповісти
це кіт. а чого добився ти?
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19.05.2022 16:04 Відповісти
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19.05.2022 16:11 Відповісти
кот бандеровец!
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19.05.2022 18:39 Відповісти
 
 