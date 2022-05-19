Кіт Степан отримав у Каннах нагороду для блогерів. ФОТОрепортаж

Кіт із Харкова Степан, на Instagram якого підписані 1,3 млн людей, отримав світову премію блогерів "World Influencers and Bloggers Awards 2022".

Про це йдеться на сторінці кота в інстаграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Степан, який з початком війни виїхав разом з власницею до Франції, особисто був на церемонії вручення. Вбраний у синьо-жовтий метелик, він позував із колегою - відомим тіктокером Хабі Ламе.

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Нагороду Степан отримав після того, як зібрав $10 тисяч для тварин, які постраждали через війну в Україні.

Під час церемонії нагородження також відбувся збір коштів для допомоги постраждалим під час війни в Україні.

World Influencers and Bloggers Awards - це церемонія, на якій відзначають успішних блогерів з усього світу.

Кіт Степан став відомий на весь світ ще до війни. Його дописи неодноразово поширювали такі зірки як Брітні Спірс, а рекламу замовляли такі бренди як Valentino, Puma та Crocs.

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