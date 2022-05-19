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Російські окупанти обстріляли Чорнобаївку та Правдіне на Херсонщині. Є загиблий та поранені. ФОТО

Російськи загарбники обстріляли населені пункти Херсонської області. Є постраждалі. За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.

"За даними слідства, 18 травня 2022 року окупаційні війська армії РФ здійснили черговий обстріл смт Чорнобаївка. Загинув місцевий мешканець, ще п’ять людей отримали різного характеру та ступеню тяжкості тілесні ушкодження. Наразі вони перебувають у лікарні. В с. Правдіне поранень зазнало сімейне подружжя, в домоволодіння яких прицільно влучив ворожий снаряд. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Обстріли ворога завдали шкоди цивільній інфраструктурі Херсонщини.

Російські окупанти обстріляли Чорнобаївку та Правдіне на Херсонщині. Є загиблий та поранені 01

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Російські окупанти обстріляли Чорнобаївку та Правдіне на Херсонщині. Є загиблий та поранені 02

Такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на швидке, повне і неупереджене дослідження обставин кримінальних правопорушень.

обстріл (28428) Офіс Генпрокурора (3247) Чорнобаївка (79) Херсонська область (5744)


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Топ коментарі
+10
Наші б'ють по летовищу, що біля Чернобаївки, а орки вдарили по будинкам села, що тут незрозумілого.
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19.05.2022 15:39
+8
Наши били по аэродрому, а они - по населённому пункту . . .
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19.05.2022 15:26
+7
Де бодай раз ти бачив хоч якусь логіку у діях руZZні?
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19.05.2022 15:43
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ну когда украинцы по чернобаевке бьют это я понимаю Но зачем кацапы?
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19.05.2022 15:24 Відповісти
Наши били по аэродрому, а они - по населённому пункту . . .
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19.05.2022 15:26 Відповісти
При чому з видимими траекторіями звідки та куди. Ті орки навіть не подумали про те, що снаряд вриється в землю ну ніяк не зі сторони Миколаєва, розраховують на дурників, як в раші. А наші враз вирахували, що били з Олешек по самому селищі. Тільки прилетіло, тут же намалювались роств. Коли наші валили по аеродрому, то ТВ туди довго не бажало з'являтись.
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19.05.2022 15:49 Відповісти
Наші б'ють по летовищу, що біля Чернобаївки, а орки вдарили по будинкам села, що тут незрозумілого.
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19.05.2022 15:39 Відповісти
Так Чорнобаївка ж під свинособакам. Нє?
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19.05.2022 15:28 Відповісти
Де бодай раз ти бачив хоч якусь логіку у діях руZZні?
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19.05.2022 15:43 Відповісти
раша, вам *****
у Чорнобаївці і так для вас було мертве місце, а тут ви ще Чорнобаївку обстріляли...

валіть на Курили, мо японці вас прихистять...
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19.05.2022 15:33 Відповісти
Свинособаки ваще очумели - обстреливают сами себя, аж гай шумить. Видать, уже с косоглазием в наводчики берут. Кадровый голод, чо...
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19.05.2022 15:34 Відповісти
Місцевим скажуть що ВСУ обстріляли
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19.05.2022 15:49 Відповісти
Так пишуть що снаряд, ЗСУ не достали б снарядом.
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19.05.2022 16:06 Відповісти
 
 