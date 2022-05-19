Російські окупанти обстріляли Чорнобаївку та Правдіне на Херсонщині. Є загиблий та поранені. ФОТО
Російськи загарбники обстріляли населені пункти Херсонської області. Є постраждалі. За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.
"За даними слідства, 18 травня 2022 року окупаційні війська армії РФ здійснили черговий обстріл смт Чорнобаївка. Загинув місцевий мешканець, ще п’ять людей отримали різного характеру та ступеню тяжкості тілесні ушкодження. Наразі вони перебувають у лікарні. В с. Правдіне поранень зазнало сімейне подружжя, в домоволодіння яких прицільно влучив ворожий снаряд. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Обстріли ворога завдали шкоди цивільній інфраструктурі Херсонщини.
Такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на швидке, повне і неупереджене дослідження обставин кримінальних правопорушень.
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у Чорнобаївці і так для вас було мертве місце, а тут ви ще Чорнобаївку обстріляли...
валіть на Курили, мо японці вас прихистять...