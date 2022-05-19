37 осіб вдалося евакуювали з Луганщини попри потужні обстріли, - Гайдай. ФОТОрепортаж
З Луганщини евакуювали 37 людей, Сєверодонецьк під потужними обстрілами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
"Евакуювати важко навіть на броньованому транспорті. Але навіть ті, хто протягом 2,5 місяця ні в якому разі не хотів виїжджати, зараз стають у чергу. Як от 37 жителів Сєверодонецька, Лисичанська та Білогорівки. Серед них п'ятеро маленьких дітей, які до сих пір залишалися під щоденними обстрілами. Але сьогодні їм вдалося вирватися із небезпеки. Хоча Сєверодонецьк зараз під дуже потужним вогнем росіян", - йдеться в повідомленні.
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Igor Uh
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