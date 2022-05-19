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37 осіб вдалося евакуювали з Луганщини попри потужні обстріли, - Гайдай. ФОТОрепортаж

З Луганщини евакуювали 37 людей, Сєверодонецьк під потужними обстрілами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Евакуювати важко навіть на броньованому транспорті. Але навіть ті, хто протягом 2,5 місяця ні в якому разі не хотів виїжджати, зараз стають у чергу. Як от 37 жителів Сєверодонецька, Лисичанська та Білогорівки. Серед них п'ятеро маленьких дітей, які до сих пір залишалися під щоденними обстрілами. Але сьогодні їм вдалося вирватися із небезпеки. Хоча Сєверодонецьк зараз під дуже потужним вогнем росіян", - йдеться в повідомленні.

37 осіб вдалося евакуювали з Луганщини попри потужні обстріли, - Гайдай 01

37 осіб вдалося евакуювали з Луганщини попри потужні обстріли, - Гайдай 02

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37 осіб вдалося евакуювали з Луганщини попри потужні обстріли, - Гайдай 03

37 осіб вдалося евакуювали з Луганщини попри потужні обстріли, - Гайдай 04

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37 осіб вдалося евакуювали з Луганщини попри потужні обстріли, - Гайдай 05

Автор: 

евакуація (2311) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4877)


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А етих куда евакуировали? Тоже в росийские концлагеря? Потому что я запутался, у нашей власти сдача в плен и евакуация уже стали синонимами. Так что уточняйте на какую именно сторону проходит евакуация.
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19.05.2022 16:02 Відповісти
Броньована вантажівка ледь вирвалася. А як тоді будуть постачати військових в цьому місці? Чи потім знову "********"? Судячи з карти там з трьох сторін ворог, з четвертої вогневий контроль дороги.
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19.05.2022 16:10 Відповісти
там еще сирень зеленее восток же...
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19.05.2022 16:49 Відповісти
ух ты какие ждуны
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19.05.2022 17:00 Відповісти
 
 