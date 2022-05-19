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Схоже, везуть ленд-ліз: ВМФ США залучив майже всі логістичні судна в Атлантиці, - ЗМІ. ФОТО

У США зафіксували підвищену активність логістичних суден, які призначені для перевезення озброєння, військової техніки та спорядження.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Defence Express.

В транспортуванні бере участь ролкер USNS Soderman. Він належить до класу Watson та призначений для перевезення військової техніки. Це величезний 290-метровий корабель з водотоннажністю у 62,9 тисячі тонн. Загальна площа палуб для розміщення вантажу становить 36 511 квадратних метрів.

Дивіться: "90 гаубиць М-777, за винятком однієї, зараз знаходяться в Україні. Багато з них вже працюють", - посольство США. ВIДЕО

Схоже, везуть ленд-ліз: ВМФ США залучив майже всі логістичні судна в Атлантиці, - ЗМІ 01Схоже, везуть ленд-ліз: ВМФ США залучив майже всі логістичні судна в Атлантиці, - ЗМІ 02

Також вдалося сфографувати вихід із бази у Норфолку вантажного судна класу Lewis and Clark. Судна цього класу призначені для перевезення боєприпасів, запасних частин та інших припасів. Їх використовують для забезпечення підрозділів морської піхоти та безпосередньої матеріально-технічної підтримки авіаносних груп у морі.

Також читайте: Ленд-ліз не призведе до появи в України шаленого боргу після війни, - Квін

Схоже, везуть ленд-ліз: ВМФ США залучив майже всі логістичні судна в Атлантиці, - ЗМІ 03

Жодної згадки про таку активність з боку флоту США у публічній сфері немає.

Щодо вантажу та його призначення існують лише два варіанти, твердить Defence Express. Або судна виділили для постачання озброєння для України, або США перекидають у Європу додаткові сили з важкою технікою та озброєнням.

Автор: 

зброя (7461) допомога (8341) США (22778) ленд-ліз (56)


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Топ коментарі
+73
Чтобы сцались
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19.05.2022 16:54
+63
І навіщо про це повідомляти лапті? Щоб вони відслідковували через свою агентуру відправку грузів по Україні, хоча пишу дурню, бо дєрмак і так все повідомить.
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19.05.2022 16:53
+51
У рашистов истерика. Они засылают кучу своих агентов и росийских консерв чтобы додавили Украину насчет перемирия и компромисов до того как лендлиз дойдет в Украину и тогда у рашистов не будет ниодного шанса удержать захваченные земли и города.
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19.05.2022 16:54
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І навіщо про це повідомляти лапті? Щоб вони відслідковували через свою агентуру відправку грузів по Україні, хоча пишу дурню, бо дєрмак і так все повідомить.
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19.05.2022 16:53 Відповісти
Чтобы сцались
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19.05.2022 16:54 Відповісти
Навіть добра половина єврочиновників куплені крємльом, сьогоднішні "пропозиції" італійців це знову підтверджують.
Так шо, як казав митець: "Када у нас хто ідьот срать, то оні уже і знают"
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19.05.2022 16:57 Відповісти
Ви вважаєте, що там ідіоти? 😁 Якщо повідомили, значить так треба. Щоб кацапи стежили саме за цим кораблем. 😊
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19.05.2022 16:59 Відповісти
Думаете у рашистов нет разведки и агентуры из сведениями получше чем от журналистов фоткающих американский корабль с пляжа? Да и что они сделают? Нападут на американский конвой? Что было последний раз когда кто то напал на флот США все помнят?
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19.05.2022 17:01 Відповісти
Ви однозначно праві! З деякої точки зору, США "вписалося" у все це не з-за того, що їм так вже край шкода Україну чи хочеться допомогти полякам, аби на їх кордоні не стояли танкові армії рашки. А з-за того, що рашка порушила один з основних принципів, за який США не раз і не два натягувала багатьом око на дупу: ВІЛЬНЕ МОРСЬКЕ СУДОПЛАВСТВО. Причому саме оце, важливе для США, тупі рашковани похєрили так, походу, як щось зовсім неважливе.
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19.05.2022 23:54 Відповісти
Лапти все знают что и сколько везут когда еще грузили на корабль. Поэтому и истерика такая сейчас у них, что подключили и итальяшек и Макарона и Эрдогана уговаривать нас побыстрее подписать *мирный план* и сойтись по середине. ***** даже на миротворцев уже согласен которые станут по правому берегу Днепра, чтобы не дать возможности Украине отбить захваченную рашистами территорию
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19.05.2022 17:13 Відповісти
путлер пусть попробует свою операцию пережить и из наркоза выйти живым..
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19.05.2022 21:55 Відповісти
Для підняття духу, як мінімум. Що нас не залишили. Бо італійці вже капітуляцію нам готують
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19.05.2022 19:30 Відповісти
Боже скорей бы
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19.05.2022 16:53 Відповісти
Ой шановні, ну шо ви за люди! Може б краще не фоткали? У орків є підводні човни!
СПОЧАТКУ довезіть, а ПОТІМ виставляйте фотки та піартеся, ну що тут може бути не ясно???
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19.05.2022 16:54 Відповісти
так може все так і є
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19.05.2022 16:59 Відповісти
орки дебилы конченные, но ударить по кораблю штатовскому, то это будет самоубийство кацапии.
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19.05.2022 16:59 Відповісти
ШВИДКЕ самогубство. А Україна їх помучає, помурижить, давити буде без поспіху, встигнуть весь спектр емоцій від поразки та розпаду скуштувати...
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19.05.2022 23:57 Відповісти
Груз однозначно отправят через третьи страны с портами. Рабссияне закидали Черное море морскими минами. К сожалению дольше, но надежнее.
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19.05.2022 17:00 Відповісти
Воно вже в Польші. 2-3 дні - і на потягах, ночами, розтягнуть по лісочках на сході України. Нема в рашки стільки ракет та авіації, щоб порушити нашу інфраструктуру. Для цього потрібно було 3 місяці ТІЛЬКИ в залізницю, склади шпал/рельсів, депо, вагоноремонтні цехи лупити ракетами, а сотнями штурмовиків, попередньо знищівши 100% ППО, реально ганятися чи не за кожним електровозом.
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20.05.2022 00:01 Відповісти
Уже в польше❗Так, что все ок👍
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19.05.2022 17:00 Відповісти
а при чому тут підводні човни? кацапи засцять атакувати натівські кораблі в Атлантиці. бо чудово знають, що їм тоді песда. і не через 3 місяці на території України, а буквально через 5 днів і по всій території раши.
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19.05.2022 17:00 Відповісти
Передвижения таких судов и так прекрасно фиксируются. Уверен, союзники предпримут все необходимые меры безопасности. Ну а кацапы пусть струтся в страхе от ожидания полного звиздеца. Кацапы должны страдать на всех фронтах: на военном, на политическом, на социальном, на информационном.
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19.05.2022 17:02 Відповісти
США для себе вже вирішили, хто переможе в цій війні - Україна. Не США! А Україна.

І це для нас найважливіше. Що з України будуть намагатись робити - кожен може подивитись на приклад Південної Кореї. І подумати - чи самі корейці створили своє "економічне диво", чи хтось допоміг, з геополітичних цілей, як гарантовану противагу для місцевих диктаторів.
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20.05.2022 00:05 Відповісти
Ну і що вони своїми підводними човнами зроблять? Хоча в цілому я підтримую - не потрібно афішувати таке.
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19.05.2022 17:03 Відповісти
Хотів би я подивитися на кацапів після атаки на натівський корабель
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19.05.2022 17:13 Відповісти
Орків попередили про напад на логістику НАТО: це напад на НАТО і наслідком буде дія п'ятої статті Статуту Альянсу. Сцикотно оркам якось нападать.
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19.05.2022 17:22 Відповісти
У рашистов истерика. Они засылают кучу своих агентов и росийских консерв чтобы додавили Украину насчет перемирия и компромисов до того как лендлиз дойдет в Украину и тогда у рашистов не будет ниодного шанса удержать захваченные земли и города.
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19.05.2022 16:54 Відповісти
Рашисты еще и будут давить на Зеленского с помощью пленных защитников Мариуполя. Мол, или ты давай подписывай капитуляцию или мы будем мучать и расстреливать пленных, за которых ты договаривался и тогда твой народ тебя же и порвет. Так что ЗЕ сейчас на вилке
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19.05.2022 17:06 Відповісти
так оно и будет,потому что ***** договаривался. Азов просто слил. так же как слил и весь Юг. его уже порвать давно надо было,а из него великого полководца лепят
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20.05.2022 23:45 Відповісти
Так, звісно. Забули ще написати - куди
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19.05.2022 16:55 Відповісти
а дождаться когда вся эта техника на фронт попадет, а уж потом бумагу марать слабо??? словесный понос в вопросах логистики поставок нам оружия только москалям на руку ...
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19.05.2022 17:00 Відповісти
Ой народ. Вот вы реально лапти. Если думаете что параша узнаёт все новости и сдвиги в чём то, по новостям из Цензора 😂

Первые две фотки вообще древние.

Про подводные лодки у орков.. Это вообще анекдот. Успокойтесь. Никто ничего топить не будет.

Как мы не можем шандарахнуть по миномётному расчёту в белгородской области. Так и свинособаки не могут даже подышать в сторону НАТО, или вот таких корабликов США.
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19.05.2022 17:01 Відповісти
а почему мы не можем шандарахнуть по миномётному расчёту в белгородской области????
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19.05.2022 18:28 Відповісти
Потому что сцым. Как в 2014 году было. Точнее и тогда ничего не было. В итоге наши военные ещё тогда, что бы выжить, переходили кордон в московию. И там в плен сдавались.

Вот если бы комбаты на местах решали. Но увы. Военные люди выполняющие приказы.
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19.05.2022 19:37 Відповісти
Звісно не можемо, а всі оті "бавовни" та задимлення в Бєлгороді - то людський фактор, курять багато в недозволених місцях.
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20.05.2022 00:09 Відповісти
Навіщо про це писати?? Скільки вже говорили і говорять: комусь гаряча новина попереду інших, а комусь додаткова наводка! Якесь "невдержаніє" та ще й з усіма фотографіями, які можна дістати. Можливо, почекали би, поки той корабель не дійшов, куди треба, і з чим треба?
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19.05.2022 17:03 Відповісти
Невже ти думаєш, мов рашисти не знають, що розвантажують в польських портах?
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19.05.2022 17:08 Відповісти
ух ты. давайте конвой в одессу, под охраной авианосной группы
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19.05.2022 17:04 Відповісти
Курва, де наші РСЗО?
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19.05.2022 17:06 Відповісти
Спокуха. Ну які наївні у нас люди. Кабздець!
Ви думаєте, без цих фоток па-раша не знає про движ? Чудово знає. У них теж є і шпійони (визірніть за вікно), і спутнікі.
Раша нічого не вдіє мериканським кораблям - ні знизу, ни зверху. Бо раша сцить. Бо тоді їм гаплик. І раша те знає.
Небезпека - вже на території України. Тому вони, апрашковани,й пуляють по залізницям та аеропортам.
Ось тоді вже за фоткання й вийобування в інтернеті гівно блогерам і просто придуркам треба відривати дурні голови.
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19.05.2022 17:12 Відповісти
инсаграмм война продолжается
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19.05.2022 17:12 Відповісти
Тим хто кричить про не пишіть - у рашистів повно агентів впливу та інформаторів, так що все вони вже знають, щоб ви зрозуміли, коли з Чехії до нас везли техніку й у нас суспільству ще не повідомляли, русня вже перекривала дороги й блокувала потяги з допомогою.
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19.05.2022 17:14 Відповісти
когда Штаты берутся за дело, шутки заканчиваются
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19.05.2022 17:14 Відповісти
99% що везуть техніку для своїх військових в Фінляндію та Швецію, Балтійські країни та Польщу. Якісь крихти можливо дістануться й нам, швидше за все якась радянська техніка та нові гармати.
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19.05.2022 17:18 Відповісти
не трынди бот
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19.05.2022 21:58 Відповісти
Не гавкайте про такі речі, журналюги ви "шашличні"!!! Замкніть писки! ...Як же задовбали оті шалави в пошуках смаженини!!! То вас треба присмажувати регулярно і язики вкорочувати, бо ви своїми виляпами самі вкорочуєте життя воїнів і несете горе в їхні родини!
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19.05.2022 17:17 Відповісти
Заспокойся, Американці просто підсилюють свої війська в Європі, беруть під захист Фінляндію й Швецію.
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19.05.2022 17:23 Відповісти
ну думаю скоро авіаносець і авіаносна група, буде скоро біля берегів Фінляндії чатувати..
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19.05.2022 17:31 Відповісти
Дійсно, навіщо писати забагато подробиць? Назви суден, розташування, порти? Щоб що? Чи це звичайний дебілізм чи ви переслідуєте цими подробицями якусь ціль?
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19.05.2022 17:35 Відповісти
Навіть, якщо це і зброя, то все одно не Україні.
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19.05.2022 17:35 Відповісти
угу, саме так... Іншим би не повірив, а такій щирій нульвці: 509984, не маю сечі.
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19.05.2022 17:54 Відповісти
не песди кацап - ты то откуда знаешь онолитег хренов
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19.05.2022 22:00 Відповісти
Немає такого класу судна як "ролкер". Є RO-RO. Те ж саме й з "Lewis and Clark". Це не клас судна а його назва. Пагано якщо кореспонденти пишуть статті зовсім не розбираючись у справі. Хоть би в вікіпедію зрідка заглядували.
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19.05.2022 17:46 Відповісти
Я вже знаю, що кацапські пропагандони запропонують. Якийсь сєлєзньов, наприклад, заявить, що їм треба топити конвої, як це робили німці під час Другої світової війни.
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19.05.2022 17:48 Відповісти
esli chestno - dlja UA eto bylo by tolko na ruku....
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19.05.2022 18:19 Відповісти
всі логістичні судна...
зафіксували підвищену активність логістичних суден Джерело:

добийте мене ще кейсом та іншими вумними словами від Боневтіка та ОПи.
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19.05.2022 17:50 Відповісти
везут кацапам звездюлей 💥💥💥🔥🔥🔥😂😂😂
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19.05.2022 17:56 Відповісти
Дай бог!
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19.05.2022 18:03 Відповісти
Байден протистоїть вимогам України щодо ракетних систем великої дальності: https://www.politico.com/news/2022/05/18/biden-resists-ukrainian-demands-long-range-rocket-launchers-00033473
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19.05.2022 18:05 Відповісти
i shto ?
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19.05.2022 18:11 Відповісти
ничего хорошего для нас
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19.05.2022 18:30 Відповісти
ja uveren shto eti sistemy , jesli ne uzhe u vas to tochno v puti
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19.05.2022 18:35 Відповісти
kacapy...gotovte lapti - drapatj nado bude skoro i bystro....
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19.05.2022 18:10 Відповісти
Вижу 2 варианта: либо эта инфа " отвлекающий маневр" , либо источник сказочные долбо*бы и ожидаем повторения "подарков" по объектам "разрекламмированным" нашими "бравыми" СМИ..... И только обычного народа касается "ни гу гу"
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19.05.2022 18:11 Відповісти
Как ты себе это представляешь? Ударами Искандеров и Калибров по американским кораблям в Атлантике? Или крейсерами Мацква и подлодками Курск? Ну ну…. Пусть попробуют. Это будет точно концом вяликой и в жопу непобедимой фашистской империи зла и её маленького плешивенького гитлера!!!
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19.05.2022 18:37 Відповісти
кацап ты дебил ..
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19.05.2022 22:01 Відповісти
т я..в снаряге ********* Шварценеггерьей... на песочном абрамсе врываюсь в домбабве из польши..и тра татата)и мне медаль почетного легеона с брильянтовым пурпурным крестом конгресса .....и ведро малины..)))ладно
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19.05.2022 18:12 Відповісти
Орден дятла 1-й степени и медаль сутулого второй степени с закрутками на спине тебе точно полагается…
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19.05.2022 18:40 Відповісти
цим повідомленням американці просто сцуть на рожу кацапам )))))
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19.05.2022 18:17 Відповісти
скоріше всього будуть посилювати Нату
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19.05.2022 18:19 Відповісти
Это еще не ленд-лиз. Это МТД от предыдущего транша. Там еще сотни полторы тысяч снарядов, БПЛА, М113 и Хамви оставались. Плюс запчасти и одна гаубица недовезенная. Плюс много разного имущества.
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19.05.2022 19:46 Відповісти
самолетами явно быстрее будет
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19.05.2022 20:41 Відповісти
не будет. калькулятор в помощь. да и по морю надежнее
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19.05.2022 20:55 Відповісти
хлопці їдуть на рибу
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19.05.2022 20:54 Відповісти
якщо ми це читаємо то це вже не секрет
але дивно що така інформація доступна

Оркам це взагалі не доступно для розуміння. Єдине що вони повинні усвідомити так те що кожна хвилина наближає їх ганебну поразку
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19.05.2022 21:40 Відповісти
Если это в открытых новостях, то они уже разгрузились.
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19.05.2022 21:48 Відповісти
ТІЛЬКІ ЛОГІСТИЧНІ !?)
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20.05.2022 09:45 Відповісти
Зерно из Украины собираются увозить! Байден же сказал - забрать 200 млн.тонн из Украины, вот и готовят флот. Это не допомога, это додатки со стороны Украины в пользу США! )
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20.05.2022 10:32 Відповісти
Для варшавянок много места есть рядом с москвой ))))
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20.05.2022 11:16 Відповісти
вкусняшки идут )))
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20.05.2022 11:10 Відповісти
Слава КПСС,Генсекам слава,видимо зеленовича будут публично казнить
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20.05.2022 18:38 Відповісти
Как там в плену поживает Волына,не голодает,спит на матрасе???
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20.05.2022 19:01 Відповісти
Язикаті Феськи. Сподіваюсь, те, що везуть, вже в Україні.
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20.05.2022 19:30 Відповісти
Плывёт горячий привет от дяди Сэма и бурятам-бобрятам, кацапам-козломордым и кадыркиным шакалам!
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20.05.2022 19:31 Відповісти
 
 