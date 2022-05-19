Схоже, везуть ленд-ліз: ВМФ США залучив майже всі логістичні судна в Атлантиці, - ЗМІ. ФОТО
У США зафіксували підвищену активність логістичних суден, які призначені для перевезення озброєння, військової техніки та спорядження.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Defence Express.
В транспортуванні бере участь ролкер USNS Soderman. Він належить до класу Watson та призначений для перевезення військової техніки. Це величезний 290-метровий корабель з водотоннажністю у 62,9 тисячі тонн. Загальна площа палуб для розміщення вантажу становить 36 511 квадратних метрів.
Також вдалося сфографувати вихід із бази у Норфолку вантажного судна класу Lewis and Clark. Судна цього класу призначені для перевезення боєприпасів, запасних частин та інших припасів. Їх використовують для забезпечення підрозділів морської піхоти та безпосередньої матеріально-технічної підтримки авіаносних груп у морі.
Жодної згадки про таку активність з боку флоту США у публічній сфері немає.
Щодо вантажу та його призначення існують лише два варіанти, твердить Defence Express. Або судна виділили для постачання озброєння для України, або США перекидають у Європу додаткові сили з важкою технікою та озброєнням.
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Так шо, як казав митець: "Када у нас хто ідьот срать, то оні уже і знают"
СПОЧАТКУ довезіть, а ПОТІМ виставляйте фотки та піартеся, ну що тут може бути не ясно???
І це для нас найважливіше. Що з України будуть намагатись робити - кожен може подивитись на приклад Південної Кореї. І подумати - чи самі корейці створили своє "економічне диво", чи хтось допоміг, з геополітичних цілей, як гарантовану противагу для місцевих диктаторів.
Первые две фотки вообще древние.
Про подводные лодки у орков.. Это вообще анекдот. Успокойтесь. Никто ничего топить не будет.
Как мы не можем шандарахнуть по миномётному расчёту в белгородской области. Так и свинособаки не могут даже подышать в сторону НАТО, или вот таких корабликов США.
Вот если бы комбаты на местах решали. Но увы. Военные люди выполняющие приказы.
Ви думаєте, без цих фоток па-раша не знає про движ? Чудово знає. У них теж є і шпійони (визірніть за вікно), і спутнікі.
Раша нічого не вдіє мериканським кораблям - ні знизу, ни зверху. Бо раша сцить. Бо тоді їм гаплик. І раша те знає.
Небезпека - вже на території України. Тому вони, апрашковани,й пуляють по залізницям та аеропортам.
Ось тоді вже за фоткання й вийобування в інтернеті гівно блогерам і просто придуркам треба відривати дурні голови.
зафіксували підвищену активність логістичних суден Джерело:
добийте мене ще кейсом та іншими вумними словами від Боневтіка та ОПи.
але дивно що така інформація доступна
Оркам це взагалі не доступно для розуміння. Єдине що вони повинні усвідомити так те що кожна хвилина наближає їх ганебну поразку