Схоже, везуть ленд-ліз: ВМФ США залучив майже всі логістичні судна в Атлантиці, - ЗМІ. ФОТО

У США зафіксували підвищену активність логістичних суден, які призначені для перевезення озброєння, військової техніки та спорядження.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Defence Express.

В транспортуванні бере участь ролкер USNS Soderman. Він належить до класу Watson та призначений для перевезення військової техніки. Це величезний 290-метровий корабель з водотоннажністю у 62,9 тисячі тонн. Загальна площа палуб для розміщення вантажу становить 36 511 квадратних метрів.

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Також вдалося сфографувати вихід із бази у Норфолку вантажного судна класу Lewis and Clark. Судна цього класу призначені для перевезення боєприпасів, запасних частин та інших припасів. Їх використовують для забезпечення підрозділів морської піхоти та безпосередньої матеріально-технічної підтримки авіаносних груп у морі.

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Жодної згадки про таку активність з боку флоту США у публічній сфері немає.

Щодо вантажу та його призначення існують лише два варіанти, твердить Defence Express. Або судна виділили для постачання озброєння для України, або США перекидають у Європу додаткові сили з важкою технікою та озброєнням.