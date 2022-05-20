В результаті дій рашистів за добу на Луганщині загинуло 13 людей, понад 60 будинків зруйновано, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Голова ОВА Луганщини Сергій Гайдай повідомив про результати дій російської армії за добу.

Зокрема він нагадав дані Генерального штабу ЗСУ, що противник веде наступальну операцію у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєверодонецьк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гайдая.

"За день в нас 12 загиблих в Сєвєродонецьку, ще один – у Гірській громаді. Руйнуються й вигорають будинки. Подекуди цілими вулицями, як от у Нирковому – п’ять житлових господарств поспіль. У Золотому – шість, у Врубівці – три, ще три – в Рубіжному. Неможливо порахувати пошкодження у Тошківці, де тривають бойові дії.

Проте штурм Сєвєродонецька успіху не мав - росіяни зазнали втрат в особовому складі та відступили", - йдеться у повідомленні.

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"Втім, наслідки наступу жителі міста відчули: загиблі та поранені люди, зруйновані щонайменше п’ять багатоповерхівок. Не краща ситуація й в Лисичанську та містах, що поряд. Так, в Лисичанську обстрілами пошкоджено 12 будинків, в Новодружеську – 14, в Привіллі – 17", - уточнив Гайдай.

Він також вказав, що на фронті за минулу добу відбито 14 атак ворога, знищено 8 танків, 14 одиниць бойової броньованої техніки та 6 одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи ППО збили один БПЛА типу "Орлан-10".





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