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Новини Фото Війна
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В результаті дій рашистів за добу на Луганщині загинуло 13 людей, понад 60 будинків зруйновано, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Голова ОВА Луганщини Сергій Гайдай повідомив про результати дій російської армії за добу.

Зокрема він нагадав дані Генерального штабу ЗСУ, що противник веде наступальну операцію у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєверодонецьк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гайдая.

"За день в нас 12 загиблих в Сєвєродонецьку, ще один – у Гірській громаді. Руйнуються й вигорають будинки. Подекуди цілими вулицями, як от у Нирковому – п’ять житлових господарств поспіль. У Золотому – шість, у Врубівці – три, ще три – в Рубіжному. Неможливо порахувати пошкодження у Тошківці, де тривають бойові дії.

Проте штурм Сєвєродонецька успіху не мав - росіяни зазнали втрат в особовому складі та відступили", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 37 осіб вдалося евакуювали з Луганщини попри потужні обстріли, - Гайдай. ФОТОрепортаж

"Втім, наслідки наступу жителі міста відчули: загиблі та поранені люди, зруйновані щонайменше п’ять багатоповерхівок. Не краща ситуація й в Лисичанську та містах, що поряд. Так, в Лисичанську обстрілами пошкоджено 12 будинків, в Новодружеську – 14, в Привіллі – 17", - уточнив Гайдай.

Він також вказав, що на фронті за минулу добу відбито 14 атак ворога, знищено 8 танків, 14 одиниць бойової броньованої техніки та 6 одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи ППО збили один БПЛА типу "Орлан-10".

В результаті дій рашистів за добу на Луганщині загинуло 13 людей, понад 60 будинків зруйновано, - Гайдай 01
В результаті дій рашистів за добу на Луганщині загинуло 13 людей, понад 60 будинків зруйновано, - Гайдай 02

Також дивіться: На Луганщині значна кількість руйнацій, є загиблі, область знеструмлена, - Гайдай. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В результаті дій рашистів за добу на Луганщині загинуло 13 людей, понад 60 будинків зруйновано, - Гайдай 03
В результаті дій рашистів за добу на Луганщині загинуло 13 людей, понад 60 будинків зруйновано, - Гайдай 04
В результаті дій рашистів за добу на Луганщині загинуло 13 людей, понад 60 будинків зруйновано, - Гайдай 05
В результаті дій рашистів за добу на Луганщині загинуло 13 людей, понад 60 будинків зруйновано, - Гайдай 06

Дивіться також: Зруйноване російськими окупантами Рубіжне на Луганщині. ВIДЕО безпілотника

В результаті дій рашистів за добу на Луганщині загинуло 13 людей, понад 60 будинків зруйновано, - Гайдай 07
В результаті дій рашистів за добу на Луганщині загинуло 13 людей, понад 60 будинків зруйновано, - Гайдай 08
В результаті дій рашистів за добу на Луганщині загинуло 13 людей, понад 60 будинків зруйновано, - Гайдай 09

Дивіться: Війська РФ завдали ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35 по Попаснянській громаді. Ворог знову відкривав вогонь по "Азоту", - Гайдай. ФОТО

Автор: 

ОДА (1629) смерть (6746) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4877)


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Це те Золоте де просили відвести ЗСУ? Тепер нехай не скиглять.
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20.05.2022 09:04 Відповісти
есть такой себе некто андрусив(любитель накидывать гавно на НАТО типа безполезная организация) так он неделю назад объявил об мощном неожиданом ударе который орки не ожидают и от которого они ох-еют ... товарищ андрусив а где удар?
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20.05.2022 09:09 Відповісти
Удар вийшов в памперс.
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20.05.2022 09:11 Відповісти
 
 