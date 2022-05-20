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Головна вимога до агресора, Євробачення для росіян, квиток в один кінець. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Нравится, не нравится - финиш приближается...
Головна вимога
Квиток в один кінець
Битва за трофеї
... а отримають тільки труну
Мрії та реальність
На політичній арені
Скоро...
Євробачення для росіян
Отримав?
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Топ коментарі
+29 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар20.05.2022 10:04
+22 Перехватчик
показати весь коментар20.05.2022 09:35
+22 arye z.
показати весь коментар20.05.2022 09:43
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Его вызвали в прокуратуру.
Видимо, до него постараются донести, что в России:
1. Родина, это именно, что жопа президента
2. Эту жопу надо постоянно целовать
- Ваш Вовочка занимается экстремизмом!
- Что-о-о?!!!
-Он написал в сочинении, что мы все произошли от обезьяны.
- Ну и что? Разве это не так?
- Может быть и так, но темой сочинения было: "Владимир Путин - наш отец
родной".
Дворец Путина в Геленджике площадью около 18 тысяч квадратных метров пока не готов принять беженцев с Донбасса.
Аквадискотека на ремонте.
Хрушев після Сталіна.
Брежнєв після Хрущова
Горбачов після Брежнєва
Єльцин після Горбачова
Путін після Єльцина
ХХХХХХХХ після Путіна
(якщо його не уб'ють, звичайно, і він зможе дістатися до Кремля)
Тому що в цьому місці не люди визначають умови, а місце визначає умови та людей.
Нехороше місце.
Прокляте місце
де -Юра )))))))))))))))
"Любіть Україну" (Володимир Сосюра) - зі збірки "Щоб сади шуміли"
***
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.
Без неї - ніщо ми, як порох і дим,
розвіяний в полі вітрами.
Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами.
Для нас вона в світі єдина, одна
в просторів солодкому чарі…
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі,
...............................................
(уривок)
Придумайте далі 😉
Могучий русский елбасы
Пропал твой кореш, Назарбаев
Уйдешь и ты, Вован, не ссы.
Они живые, пусть хоть и недолго.
Не возлагайте и цветы. Ведь там,
Где памятники - память давно смолкла.