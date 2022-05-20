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Головна вимога до агресора, Євробачення для росіян, квиток в один кінець. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Головна вимога до агресора, Євробачення для росіян, квиток в один кінець. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Нравится, не нравится - финиш приближается...

Головна вимога до агресора, Євробачення для росіян, квиток в один кінець. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Головна вимога

Головна вимога до агресора, Євробачення для росіян, квиток в один кінець. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Квиток в один кінець

Головна вимога до агресора, Євробачення для росіян, квиток в один кінець. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Битва за трофеї

Головна вимога до агресора, Євробачення для росіян, квиток в один кінець. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

... а отримають тільки труну

Головна вимога до агресора, Євробачення для росіян, квиток в один кінець. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Мрії та реальність

Головна вимога до агресора, Євробачення для росіян, квиток в один кінець. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

На політичній арені

Головна вимога до агресора, Євробачення для росіян, квиток в один кінець. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Скоро...

Головна вимога до агресора, Євробачення для росіян, квиток в один кінець. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Євробачення для росіян

Головна вимога до агресора, Євробачення для росіян, квиток в один кінець. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Отримав?

Головна вимога до агресора, Євробачення для росіян, квиток в один кінець. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

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Автор: 

Лукашенко Олександр (2655) путін володимир (23803) росія (65129) фотожаба (13851) Шойгу Сергій (626)


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Топ коментарі
+29
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20.05.2022 10:04
+22
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20.05.2022 09:35
+22
Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук во время концерта сказал, что "Родина, это не жопа президента, которую надо постоянно целовать".
Его вызвали в прокуратуру.
Видимо, до него постараются донести, что в России:
1. Родина, это именно, что жопа президента
2. Эту жопу надо постоянно целовать

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20.05.2022 09:43
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20.05.2022 09:35 Відповісти
Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук во время концерта сказал, что "Родина, это не жопа президента, которую надо постоянно целовать".
Его вызвали в прокуратуру.
Видимо, до него постараются донести, что в России:
1. Родина, это именно, что жопа президента
2. Эту жопу надо постоянно целовать

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20.05.2022 09:43 Відповісти
Училка вызвала Вовочкиных родителей и жалуется:
- Ваш Вовочка занимается экстремизмом!

- Что-о-о?!!!

-Он написал в сочинении, что мы все произошли от обезьяны.
- Ну и что? Разве это не так?
- Может быть и так, но темой сочинения было: "Владимир Путин - наш отец
родной".
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20.05.2022 10:08 Відповісти
Срочная новость :
Дворец Путина в Геленджике площадью около 18 тысяч квадратных метров пока не готов принять беженцев с Донбасса.
Аквадискотека на ремонте.
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20.05.2022 10:21 Відповісти
Якщо ви звернули увагу, то життєвий шлях російських вождів проходить однотипно. Старого вождя скидають і з'являється він, новий, молодий, здоровий, сповнений сил, енергії та планів. Населення, втомлене від колишнього божевільного, полегшено зітхає - Ну, здається, нарешті хтось нормальний з'явився, зараз заживемо. Проходить час і починається все спочатку, новий вождь стає таким, як і його попередник - старим, божевільним, зарозумілим. І все те ж таки населення починає його ненавидіти і насміхатися. Знущальні жарти, анекдоти, глузування... Жодного винятку.
Хрушев після Сталіна.
Брежнєв після Хрущова
Горбачов після Брежнєва
Єльцин після Горбачова
Путін після Єльцина
ХХХХХХХХ після Путіна
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20.05.2022 11:05 Відповісти
Навальний
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20.05.2022 12:00 Відповісти
У тому числі Навальний.
(якщо його не уб'ють, звичайно, і він зможе дістатися до Кремля)
Тому що в цьому місці не люди визначають умови, а місце визначає умови та людей.
Нехороше місце.
Прокляте місце
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20.05.2022 12:11 Відповісти
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20.05.2022 09:45 Відповісти
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20.05.2022 09:45 Відповісти
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20.05.2022 09:57 Відповісти
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20.05.2022 10:04 Відповісти
Головне на використовувати емодзі щодо автора вірша.
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20.05.2022 10:11 Відповісти
SOS
де -Юра )))))))))))))))
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20.05.2022 10:24 Відповісти
Можливо так - 🍭
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20.05.2022 10:42 Відповісти
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20.05.2022 10:25 Відповісти
Це ж Тарас Шевченко, сором не знати.
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20.05.2022 13:56 Відповісти
та да))))

"Любіть Україну" (Володимир Сосюра) - зі збірки "Щоб сади шуміли"

***
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.

Без неї - ніщо ми, як порох і дим,
розвіяний в полі вітрами.
Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами.

Для нас вона в світі єдина, одна
в просторів солодкому чарі…
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі,

...............................................
(уривок)
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20.05.2022 21:16 Відповісти
Автор з окупованої ще в 14-му році частини України.
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21.05.2022 15:10 Відповісти
"На политической арене" и "Азовсталь"
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20.05.2022 10:22 Відповісти
О чем грустишь(т), старик кабаев?
Придумайте далі 😉
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20.05.2022 11:46 Відповісти
О чем грустишь, старик Кабаев
Могучий русский елбасы
Пропал твой кореш, Назарбаев
Уйдешь и ты, Вован, не ссы.
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20.05.2022 12:19 Відповісти
феєрично!!!!!!!!!!! 💥😂💥
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20.05.2022 14:44 Відповісти
Не возлагайте памятник цветам.
Они живые, пусть хоть и недолго.
Не возлагайте и цветы. Ведь там,
Где памятники - память давно смолкла.
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20.05.2022 12:24 Відповісти
 
 