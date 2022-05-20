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Новини Фото Війна
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На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу зайнялись гаражі. 4 автівки згоріли вщент. ФОТО

20 травня о 04:44 в результаті потрапляння ворожого снаряду спалахнули гаражні бокси у селищі Мала Данилівка Харківського району області.

Про це повідомляють у ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Полум'я охопило 6 гаражів на площі близько 150 кв.м., у яких згоріло 4 легкових автомобілі. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось локалізувати о 06:03 та повністю ліквідувати о 07:31. За попередніми даними жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу зайнялись гаражі. 4 автівки згоріли вщент 01
На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу зайнялись гаражі. 4 автівки згоріли вщент 02

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На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу зайнялись гаражі. 4 автівки згоріли вщент 03
На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу зайнялись гаражі. 4 автівки згоріли вщент 04
На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу зайнялись гаражі. 4 автівки згоріли вщент 05
На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу зайнялись гаражі. 4 автівки згоріли вщент 06
На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу зайнялись гаражі. 4 автівки згоріли вщент 07

авто (6165) пожежа (4325) Харківщина (6054) ДСНС (5105)


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