На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу зайнялись гаражі. 4 автівки згоріли вщент. ФОТО
20 травня о 04:44 в результаті потрапляння ворожого снаряду спалахнули гаражні бокси у селищі Мала Данилівка Харківського району області.
Про це повідомляють у ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"Полум'я охопило 6 гаражів на площі близько 150 кв.м., у яких згоріло 4 легкових автомобілі. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось локалізувати о 06:03 та повністю ліквідувати о 07:31. За попередніми даними жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
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