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Авіація, танки, важка артилерія, "Гради". За добу окупанти вбили 5 мирних мешканців Донеччини та зруйнували 19 житлових будинків. ФОТО

Ворог обстріляв 13 населених пунктів. Окупанти вбили 5 мирних жителів, ще 5 поранені. Руйнувань зазнали 34 цивільних об’єкти. Поліція задокументувала воєнні злочини РФ.

Воєнні злочини росіян зафіксували у Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"Під обстрілами опинилися населені пункти – Соледар, Бахмут, Сіверськ, Авдіївка, Лиман, Мар’їнка, Романівка, Бахмутське, Хрестище, Донецьке, Калинове, Сидорове, Нью-Йорк", - йдеться у повідомленні.

Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град". Окупанти поцілили в житлові будинки, лікарню, санаторій, спорткомплекс, торговий центр, об’єкти критичної інфраструктури.

Авіація, танки, важка артилерія, Гради. За добу окупанти вбили 5 мирних мешканців Донеччини та зруйнували 19 житлових будинків 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупантам не вдалося перерізати трасу на Бахмут, - Кириленко


Авіація, танки, важка артилерія, Гради. За добу окупанти вбили 5 мирних мешканців Донеччини та зруйнували 19 житлових будинків 02
Авіація, танки, важка артилерія, Гради. За добу окупанти вбили 5 мирних мешканців Донеччини та зруйнували 19 житлових будинків 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали чергового авіаудару по Бахмуту: зруйнований цілий під’їзд п'ятиповерхівки, пошкоджені інші будівлі. ФОТО


Авіація, танки, важка артилерія, Гради. За добу окупанти вбили 5 мирних мешканців Донеччини та зруйнували 19 житлових будинків 04
Авіація, танки, важка артилерія, Гради. За добу окупанти вбили 5 мирних мешканців Донеччини та зруйнували 19 житлових будинків 05

Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

армія рф (17346) обстріл (28435) Нацполіція (15163) Донецька область (8447) воєнні злочини (1859)


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20.05.2022 10:43 Відповісти
 
 