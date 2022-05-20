Авіація, танки, важка артилерія, "Гради". За добу окупанти вбили 5 мирних мешканців Донеччини та зруйнували 19 житлових будинків. ФОТО
Ворог обстріляв 13 населених пунктів. Окупанти вбили 5 мирних жителів, ще 5 поранені. Руйнувань зазнали 34 цивільних об’єкти. Поліція задокументувала воєнні злочини РФ.
Воєнні злочини росіян зафіксували у Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.
"Під обстрілами опинилися населені пункти – Соледар, Бахмут, Сіверськ, Авдіївка, Лиман, Мар’їнка, Романівка, Бахмутське, Хрестище, Донецьке, Калинове, Сидорове, Нью-Йорк", - йдеться у повідомленні.
Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град". Окупанти поцілили в житлові будинки, лікарню, санаторій, спорткомплекс, торговий центр, об’єкти критичної інфраструктури.
Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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