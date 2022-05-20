Рубіжне розділило долю Маріуполя. У місті немає вцілілих будівель, а у дворах - кладовища, - Луганська ОВА. ФОТО

Луганщина потерпає від обстрілів російських окупаційних військ. Місто Рубіжне практично зруйноване від ворожих снарядів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Промислове місто зруйновано вщент, вцілілих будівель немає, багато будинків відновити неможливо. У дворах - кладовища. До війни тут проживали більше ніж 60 тисяч мешканців, працювали на заводах, у бюджетній сфері, у розвинутому малому підприємництві", - йдеться у повідомленні.





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Сергій Гайдай зазначив, що рубіжани розділилися на три категорії: ті, що евакуювалися в безпечні міста України чи закордон; ті, кого депортували в РФ чи на окуповані території; ті, що досі в заручниках у кадирівців і мешкають у підвалах міста.







"Розграбовані випалені цегляні коробки - це тепер наше Рубіжне. Ми будемо будувати його майже з нуля. Переможемо. Сумніву нема. Покараємо за смерті наших людей і руйнування наших міст. Рубіжани, будьте певні - відбудуємося!", - наголосив очільник Луганської ОВА.