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Рубіжне розділило долю Маріуполя. У місті немає вцілілих будівель, а у дворах - кладовища, - Луганська ОВА. ФОТО

Луганщина потерпає від обстрілів російських окупаційних військ. Місто Рубіжне практично зруйноване від ворожих снарядів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Промислове місто зруйновано вщент, вцілілих будівель немає, багато будинків відновити неможливо. У дворах - кладовища. До війни тут проживали більше ніж 60 тисяч мешканців, працювали на заводах, у бюджетній сфері, у розвинутому малому підприємництві", - йдеться у повідомленні.

Рубіжне розділило долю Маріуполя. У місті немає вцілілих будівель, а у дворах - кладовища, - Луганська ОВА 01
Рубіжне розділило долю Маріуполя. У місті немає вцілілих будівель, а у дворах - кладовища, - Луганська ОВА 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результаті дій рашистів за добу на Луганщині загинуло 13 людей, понад 60 будинків зруйновано, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Сергій Гайдай зазначив, що рубіжани розділилися на три категорії: ті, що евакуювалися в безпечні міста України чи закордон; ті, кого депортували в РФ чи на окуповані території; ті, що досі в заручниках у кадирівців і мешкають у підвалах міста.

Рубіжне розділило долю Маріуполя. У місті немає вцілілих будівель, а у дворах - кладовища, - Луганська ОВА 03
Рубіжне розділило долю Маріуполя. У місті немає вцілілих будівель, а у дворах - кладовища, - Луганська ОВА 04
Рубіжне розділило долю Маріуполя. У місті немає вцілілих будівель, а у дворах - кладовища, - Луганська ОВА 05

"Розграбовані випалені цегляні коробки - це тепер наше Рубіжне. Ми будемо будувати його майже з нуля. Переможемо. Сумніву нема. Покараємо за смерті наших людей і руйнування наших міст. Рубіжани, будьте певні - відбудуємося!", - наголосив очільник Луганської ОВА.

обстріл (28435) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4877)


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Топ коментарі
+15
Москалям не потрібні цілі міста. Вони просто розносять їх, заходять і йдуть далі. І де ж капітуляція, про яку каже рнбо? Загнали міста в котли. Бо ж перед самою війною, абсолютно нічого для захисту не зробили.А зараз з Зеленського західні ліваки, героя б.. ть зробили.
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20.05.2022 11:05
+11
Чекали на асвабадітєлєй? Дочекалися. Ждуни, блін...
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20.05.2022 11:03
+7
В Униане недавно видео выкладывали, вата с Рубежного обнимала и целовала лэнэрастов, некоторые даже плакали. Твари настоящие
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20.05.2022 11:13
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Вата могла вовремя эвакуироваться. Ждали русский мир - получили. Мир - это война ("1984").
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20.05.2022 11:00 Відповісти
В Униане недавно видео выкладывали, вата с Рубежного обнимала и целовала лэнэрастов, некоторые даже плакали. Твари настоящие
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20.05.2022 11:13 Відповісти
Чекали на асвабадітєлєй? Дочекалися. Ждуни, блін...
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20.05.2022 11:03 Відповісти
Москалям не потрібні цілі міста. Вони просто розносять їх, заходять і йдуть далі. І де ж капітуляція, про яку каже рнбо? Загнали міста в котли. Бо ж перед самою війною, абсолютно нічого для захисту не зробили.А зараз з Зеленського західні ліваки, героя б.. ть зробили.
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20.05.2022 11:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fU6efj35bNw&ab_channel=%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F ***** из рубежного. Интересно где сейчас это чучало
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20.05.2022 11:11 Відповісти
Извините, но промышленность Донбасса не нужна ни Украине, ни России, ни ЕС, ни мировому правительству.
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20.05.2022 11:17 Відповісти
Я месяц назад предлагал там сделать энергетический парк зелёной энергии.
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20.05.2022 11:24 Відповісти
А я пропоную зробити з тих територій величезний полігон та зону видобутку сланцевого газу - сердито і дорого.
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20.05.2022 12:14 Відповісти
Срусский мир это развалины и братские могилы повсюду
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20.05.2022 11:46 Відповісти
Воно хоч і звучить дико, але кацапи тупо вибивають "свій" прокацапський електорат. Дякуємо, ідіоти
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20.05.2022 12:11 Відповісти
По факту мы продолжаем терять наши территории. Сколько еще будет Мариуполей. Жаль. У нас было время. Шашлык дороже.
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20.05.2022 13:05 Відповісти
 
 