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Надавав окупантам інформацію про місця проживання АТОвців та осіб, які могли чинити опір ворогу. Нацполіція затримала мешканця Київщини за державну зраду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські Головного слідчого управління, Департаменту карного розшуку, спільно з УСБУ в Житомирській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили зловмисника, який під час окупації російськими військами Бучанського району Київської області співпрацював з ворогом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2022 року житель села Луб’янка Бучанського району надавав російським окупантам інформацію про місця проживання військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції на сході України з 2014 року та інших осіб, які мали в користуванні вогнепальну зброю та могли чинити опір ворогу.

Надавав окупантам інформацію про місця проживання АТОвців та осіб, які могли чинити опір ворогу. Нацполіція затримала мешканця Київщини за державну зраду 01

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Надавав окупантам інформацію про місця проживання АТОвців та осіб, які могли чинити опір ворогу. Нацполіція затримала мешканця Київщини за державну зраду 02

Зокрема, зрадник надав загарбникам інформацію щодо одного з учасників АТО, після чого він був підданий тортурам та катуванням.

Надавав окупантам інформацію про місця проживання АТОвців та осіб, які могли чинити опір ворогу. Нацполіція затримала мешканця Київщини за державну зраду 03

Окрім того, відомо, що підозрюваний, добре знаючи місцевість Бучанського району, показував російським армійцям у лісосмугах позиції для вигідного розташування їхньої військової техніки з метою здійснення обстрілів території України та місць дислокування військовослужбовців Збройних сил України.

У ході проведення обшуків за місцем проживання затриманого поліцейські вилучили формений одяг, радіоелектронні засоби зв’язку, карти Київщини з відмітками місцевості та інші речові докази.

Надавав окупантам інформацію про місця проживання АТОвців та осіб, які могли чинити опір ворогу. Нацполіція затримала мешканця Київщини за державну зраду 04
Надавав окупантам інформацію про місця проживання АТОвців та осіб, які могли чинити опір ворогу. Нацполіція затримала мешканця Київщини за державну зраду 05

Надалі зрадник був завербований російськими окупантами та з метою продовження своєї злочинної діяльності на користь ворога намагався потрапити на службу до лав Збройних сил України.

За результатами проведення слідчих дій зазначеній особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада) та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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Автор: 

Київська область (4018) державна зрада (1685)


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Топ коментарі
+48
Скільки лайна тихенько жило в Україні і чекало свого часу... Але під час війни спливає на поверхню все, що є у суспільстві: як героїзм, так і лайно.
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20.05.2022 11:06
+32
Чому мовчать про попів зрадників???Є докази є свідки є навіть відеодокази а московських попів ніхто навіть не допитує???? Це страшні,мерзенні гниди , зрадники,які руйнують людську душу і тіло!.
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20.05.2022 11:14
+27
Вбивця.
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20.05.2022 11:05
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Вбивця.
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20.05.2022 11:05 Відповісти
Підвісити, як муссоліні.
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20.05.2022 11:34 Відповісти
Скільки лайна тихенько жило в Україні і чекало свого часу... Але під час війни спливає на поверхню все, що є у суспільстві: як героїзм, так і лайно.
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20.05.2022 11:06 Відповісти
Та не дуже й тихенько. Серед моїх знайомих повно вати, і вони з 2014 своїх поглядів не ховали. Щоправда, дехто з них (одиниці) з початку війни почали потроху змінюватись.
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20.05.2022 11:10 Відповісти
Завдяки цим ватним гнидам ,кацапня і поперла в Україну вбивати і гвалтувати українців.Після перемоги всіх руzzгецелюсних зрадників за грати .
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20.05.2022 11:17 Відповісти
А українськощелепних нагородити?
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20.05.2022 11:27 Відповісти
дішло до них, що вони для русскіх ніколи не були і не будуть своїми? дішло, що після українських активистів вони наступні? бомбити не будуть, розстрілювати не стануть просто утилізують в наступній війні, а кого не вб"ють на війні, вб"ють відсутністю людських умов, екологічні катастрофи, дрянне харчування, відсутність людського відношення, медицини, всього! Будуть створені умови, щоб люди якнайскорше повимирали, як і на рашці, бо там населення вимирає. Бо часи змінилися і земля без людей коштує дорожче ніж з людьми.
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20.05.2022 22:27 Відповісти
Якщо щодо причин, чому дехто з вати змінює свої погляди - з мого досвіду (невеликого), то по-різному. З одного боку, ніхто з них не думав, що Україна може так опиратись мордору, з іншого - побачили звірства "асвабадителей", хтось з цих знайомих сам постраждав (матеріально - напр., повністю обікрали щойно збудовану дачу у Чернігівській області).
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22.05.2022 10:17 Відповісти
Ставити лайк під цією новиною рука не піднімається. На суді адвокат напевне буде давити на те, що сам він не вбивав. Якщо такі істоти є в Київській області, то скільки ж їх на Сході та Півдні?
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20.05.2022 11:07 Відповісти
Таких ісот хватає не тільки у Києві. Їх повно і на заході України.
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20.05.2022 13:11 Відповісти
Може нехай вони випадають з вікон управи,головою вниз із воланням-хуйлопутін введі вайска...
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20.05.2022 11:07 Відповісти
Захотел стать штирлицем
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20.05.2022 11:10 Відповісти
Чому мовчать про попів зрадників???Є докази є свідки є навіть відеодокази а московських попів ніхто навіть не допитує???? Це страшні,мерзенні гниди , зрадники,які руйнують людську душу і тіло!.
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20.05.2022 11:14 Відповісти
а чому ще не відсмоктали у нього? народу було б краще чути, що престрілили при затриманні, за*бал цей цирк малоросів.
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20.05.2022 11:21 Відповісти
Таких уродов везде полно.....
Их СБУ должно было еще с 14го вычислять, а не орехами и картинами пети заниматься....
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20.05.2022 11:22 Відповісти
Таке треба розстрілювати на місці за законом воєнного часу. Ще й піксель вдягнув, ****
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20.05.2022 11:22 Відповісти
Як я розумію, атовцями цікавляться переважно дамбасяни щоб помститись.
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20.05.2022 11:26 Відповісти
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ИЛИ ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК. СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.05.2022 11:26 Відповісти
На пожиттєве,в уранові копальні з обушком,за миску баланди !!!)))
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20.05.2022 11:35 Відповісти
гнида
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20.05.2022 11:33 Відповісти
Таких гнид на держпосадах,на всіх шаблях в Україні незліченна кількість!! На всіх шаблях і інституціях,починаючи з Банкової та Грушевського!!!!))
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20.05.2022 11:40 Відповісти
бо зрадники при владі.
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20.05.2022 11:42 Відповісти
випустять під заставу
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20.05.2022 11:49 Відповісти
До смотрящего за Ze-правосуддям Портнова, який закликав складати списки патріотів України для розправи над ними, у влади питань НЕМАЄ.
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20.05.2022 11:51 Відповісти
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20.05.2022 11:53 Відповісти
Портянка для них свій, на відміну від патріотів...
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20.05.2022 12:23 Відповісти
Сколько нелюдей обломались,думали всё пришёл хрюский мир, наверное и губу раскатали что они будут местными смотрящими,не получилось не фартануло
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20.05.2022 12:02 Відповісти
Варто було пристрелити при "спробі до втечі", а не возюкатись з тим лайном (ну і, звичайно, після допиту). Така мерзота не має права на життя.
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20.05.2022 12:22 Відповісти
А звідки звичайний 'мешканець села' мав 'інформацію про місця проживання військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції на сході України з 2014 року та інших осіб, які мали в користуванні вогнепальну зброю'???
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20.05.2022 23:21 Відповісти
 
 