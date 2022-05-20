Надавав окупантам інформацію про місця проживання АТОвців та осіб, які могли чинити опір ворогу. Нацполіція затримала мешканця Київщини за державну зраду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські Головного слідчого управління, Департаменту карного розшуку, спільно з УСБУ в Житомирській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили зловмисника, який під час окупації російськими військами Бучанського району Київської області співпрацював з ворогом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2022 року житель села Луб’янка Бучанського району надавав російським окупантам інформацію про місця проживання військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції на сході України з 2014 року та інших осіб, які мали в користуванні вогнепальну зброю та могли чинити опір ворогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час тимчасової окупації Харківщини поліцейські передали росіянам табельну зброю. Їм повідомлено про підозру

Зокрема, зрадник надав загарбникам інформацію щодо одного з учасників АТО, після чого він був підданий тортурам та катуванням.

Окрім того, відомо, що підозрюваний, добре знаючи місцевість Бучанського району, показував російським армійцям у лісосмугах позиції для вигідного розташування їхньої військової техніки з метою здійснення обстрілів території України та місць дислокування військовослужбовців Збройних сил України.

У ході проведення обшуків за місцем проживання затриманого поліцейські вилучили формений одяг, радіоелектронні засоби зв’язку, карти Київщини з відмітками місцевості та інші речові докази.





Надалі зрадник був завербований російськими окупантами та з метою продовження своєї злочинної діяльності на користь ворога намагався потрапити на службу до лав Збройних сил України.

За результатами проведення слідчих дій зазначеній особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада) та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Слов'янську затримали чоловіка, який здавав позиції українських захисників та місце влучання ракети