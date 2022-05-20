ДБР встановило військовослужбовців РФ, які з танків розстрілювали лікарню в Тростянці. ФОТО
Працівники ДБР повідомили про підозру двом військовослужбовцям 1 танкового полку 2 гвардійської Таманської мотострілецької дивізії, які фактично в притул розстріляли приміщення Тростянецької районної лікарні.
Про це повідомляють у ДБР, передає Цензор.НЕТ.
"За інформацією слідства, у березні, під час окупації Тростянця, загарбники оточили кількома танками місцеву лікарню та підступно відкрили вогонь по медичній установі. ДБР встановило, що команду прицільного вогню зі 125-мм гармати віддав командир танку Т-72, уродженець Республіки Татарстан Петро Смірнов. Йому, а також навіднику-оператору Айнуру Мухаметжанову, повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Слідство триває, підозри екіпажу іншого танку буде оголошено найближчим часом. Всі окупанти будуть ідентифіковані та понесуть суворе покарання.
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ані любят родіну, маму і свою сєм'ю
Тобто, може й 1 рік. Аби не 12.
Бухнув снарядом комусь в лоба, зробив дирку в стіні - да 12 лєт. Інііпоьт. Це ж не добробатівців роками маринувати по тюрмах за те, що вони сєпарів коцнули.
Как ,,туристы '' с мешком на голове
И судить в Тростянце
И суд шёл не один день в месяц, а полностью до приговора
Пусть жалюются куда душа забажае /картинку действий до приговора /