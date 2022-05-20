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ДБР встановило військовослужбовців РФ, які з танків розстрілювали лікарню в Тростянці. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру двом військовослужбовцям 1 танкового полку 2 гвардійської Таманської мотострілецької дивізії, які фактично в притул розстріляли приміщення Тростянецької районної лікарні.

Про це повідомляють у ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією слідства, у березні, під час окупації Тростянця, загарбники оточили кількома танками місцеву лікарню та підступно відкрили вогонь по медичній установі. ДБР встановило, що команду прицільного вогню зі 125-мм гармати віддав командир танку Т-72, уродженець Республіки Татарстан Петро Смірнов. Йому, а також навіднику-оператору Айнуру Мухаметжанову, повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

ДБР встановило військовослужбовців РФ, які з танків розстрілювали лікарню в Тростянці 01
ДБР встановило військовослужбовців РФ, які з танків розстрілювали лікарню в Тростянці 02
ДБР встановило військовослужбовців РФ, які з танків розстрілювали лікарню в Тростянці 03
ДБР встановило військовослужбовців РФ, які з танків розстрілювали лікарню в Тростянці 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Концепцію розбудови Тростянця після війни допоможе розробляти австрійська компанія, - мер Бова. ФОТО

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Слідство триває, підозри екіпажу іншого танку буде оголошено найближчим часом. Всі окупанти будуть ідентифіковані та понесуть суворе покарання.

ДБР встановило військовослужбовців РФ, які з танків розстрілювали лікарню в Тростянці 05
ДБР встановило військовослужбовців РФ, які з танків розстрілювали лікарню в Тростянці 06
ДБР встановило військовослужбовців РФ, які з танків розстрілювали лікарню в Тростянці 07
ДБР встановило військовослужбовців РФ, які з танків розстрілювали лікарню в Тростянці 08

лікарня (1359) обстріл (28435) ДБР (3488) воєнні злочини (1859) Тростянець (36)


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Топ коментарі
+8
Це була одна з ************* лікарень країни ,все обладнання та меблі булі нові,проведено капітальний ремонт.Прийшов "русский мир" та зробив те, що вміє найкраще робити,фотофакт...
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20.05.2022 12:29
+6
І що??? ЩО РОБИТИ З ПОДІБНОЮ ІНФОЮ? Тут своїх зрадників повно,яких дістати репльно,але єтадругое...
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20.05.2022 12:26
+6
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20.05.2022 12:42
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І що??? ЩО РОБИТИ З ПОДІБНОЮ ІНФОЮ? Тут своїх зрадників повно,яких дістати репльно,але єтадругое...
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20.05.2022 12:26 Відповісти
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20.05.2022 12:42 Відповісти
В параші. Федоров? Чия задача?
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20.05.2022 12:52 Відповісти
Список на покарання буде включено до "Мирного Договору" після Капітуляції.
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20.05.2022 12:56 Відповісти
Це була одна з ************* лікарень країни ,все обладнання та меблі булі нові,проведено капітальний ремонт.Прийшов "русский мир" та зробив те, що вміє найкраще робити,фотофакт...
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20.05.2022 12:29 Відповісти
Что? Воевать? Как выяснилось они и это не умеют
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20.05.2022 12:43 Відповісти
а чому працівники ди би ри ще не пред'явили підозри підорасу росіі путіну?
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20.05.2022 12:36 Відповісти
где кацап там везде все в гавно
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20.05.2022 12:38 Відповісти
прастиє русскіє мальчікі развлєклісь
ані любят родіну, маму і свою сєм'ю
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20.05.2022 12:40 Відповісти
Лішеніє свабоди до 12 лєт.
Тобто, може й 1 рік. Аби не 12.
Бухнув снарядом комусь в лоба, зробив дирку в стіні - да 12 лєт. Інііпоьт. Це ж не добробатівців роками маринувати по тюрмах за те, що вони сєпарів коцнули.
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20.05.2022 12:44 Відповісти
Надо чтобы они приехали в Украину
Как ,,туристы '' с мешком на голове
И судить в Тростянце
И суд шёл не один день в месяц, а полностью до приговора
Пусть жалюются куда душа забажае /картинку действий до приговора /
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20.05.2022 13:43 Відповісти
MH17 вже скільки років минуло, ніхто не відповів за злочин. Те саме буде й в Україні.
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20.05.2022 13:49 Відповісти
 
 