Рашисти обстріляли школу в Сєверодонецьку, де переховувалися понад 200 людей. Загинуло щонайменше троє. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Обстріли Луганської області росіянами не припиняються. У ОВА закликають людей, які залишились, не покидати укриттів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Зранку орки з артилерії поцілили в Сєверодонецьку школу, де в укритті знаходилися люди. Понад 200 осіб, багато дітей. Троє дорослих загинули на місці. Троє дорослих загинули на місці", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що наразі правоохоронці намагаються перевезти людей до іншого укриття.

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"Прошу, якщо ви залишилися в місті - постійно знаходьтеся в укриттях", - закликав мешканців Сергій Гайдай.