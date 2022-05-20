Рашисти обстріляли школу в Сєверодонецьку, де переховувалися понад 200 людей. Загинуло щонайменше троє. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Обстріли Луганської області росіянами не припиняються. У ОВА закликають людей, які залишились, не покидати укриттів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Зранку орки з артилерії поцілили в Сєверодонецьку школу, де в укритті знаходилися люди. Понад 200 осіб, багато дітей. Троє дорослих загинули на місці. Троє дорослих загинули на місці", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що наразі правоохоронці намагаються перевезти людей до іншого укриття.
"Прошу, якщо ви залишилися в місті - постійно знаходьтеся в укриттях", - закликав мешканців Сергій Гайдай.
Топ коментарі
+6 Мобильный крематорий
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Это же простейший, элементарный процесс. Эвакуировать полицией все население принудительно, посадить всех в автобусы и поселить по освобожденным квартирам теми, кто уехал за границу. И для этого открыть выезд за границу, чтобы те, кто выехал, оставили свое жилье для беженцев. И вообще в Киеве запретить сдачу квартиры в аренду. В каждую квартиру принудительно заходить с проверкой и если там никто не живет, то заселять на время беженцев. Это так и работает.
Раз этого вообще не сделано, то выглядит как договорняк по предательству Украины, чтобы беженцев-мужчин не отправлять в Европу (а многие здесь уже не могут работать, уничтожено их предприятие, они просто едят хлеб и ничего не могут, а воевать как раз берут не всех и не все могут это по состоянию здоровья). То есть Европа специально хочет потока беженцев из женщин и детей и поэтому все ее действия направленны именно для реализации этого плана. А наши на это либо согласились, либо их водят за нос как идиотов (скорее второе, судя по решениям за последние 3 года).