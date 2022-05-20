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Рашисти обстріляли школу в Сєверодонецьку, де переховувалися понад 200 людей. Загинуло щонайменше троє. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Обстріли Луганської області росіянами не припиняються. У ОВА закликають людей, які залишились, не покидати укриттів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Зранку орки з артилерії поцілили в Сєверодонецьку школу, де в укритті знаходилися люди. Понад 200 осіб, багато дітей. Троє дорослих загинули на місці. Троє дорослих загинули на місці", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що наразі правоохоронці намагаються перевезти людей до іншого укриття.

Рашисти обстріляли школу в Сєверодонецьку, де переховувалися понад 200 людей. Загинуло щонайменше троє 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубіжне розділило долю Маріуполя. У місті немає вцілілих будівель, а у дворах - кладовища, - Луганська ОВА. ФОТО


Рашисти обстріляли школу в Сєверодонецьку, де переховувалися понад 200 людей. Загинуло щонайменше троє 02

"Прошу, якщо ви залишилися в місті - постійно знаходьтеся в укриттях", - закликав мешканців Сергій Гайдай.

обстріл (28435) Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4877)


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Топ коментарі
+6
Кацапы будут стрелять до тех пор, пока не сровняют город с землей или пока кацапов не положат в землю. Нет кацапа - нет обстрела.
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20.05.2022 14:02
+4
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20.05.2022 14:00
+3
Ну рашиська паскуда ви гірші навіть гітлеровських нацистів за що ви гади вбиваєте мирне населення і руйнуєте міста ,здохніть суки разом з своєю варварською державою .
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20.05.2022 15:17
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20.05.2022 14:00 Відповісти
Кацапы будут стрелять до тех пор, пока не сровняют город с землей или пока кацапов не положат в землю. Нет кацапа - нет обстрела.
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20.05.2022 14:02 Відповісти
Підарасти, свинособаки конченіі... щоб ви виздихали разом із своїми ********** -діятьми!
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20.05.2022 14:10 Відповісти
Почему эвакуация - это добровольный процесс, а не принудительный под дулами автоматов? Но эвакуация не вникуда, а прямо каждой семье в руки дают ключи от квартиры, где они будут жить, а также бумажку со всеми нужными адресами, где они смогут получать еду и лекарства.

Это же простейший, элементарный процесс. Эвакуировать полицией все население принудительно, посадить всех в автобусы и поселить по освобожденным квартирам теми, кто уехал за границу. И для этого открыть выезд за границу, чтобы те, кто выехал, оставили свое жилье для беженцев. И вообще в Киеве запретить сдачу квартиры в аренду. В каждую квартиру принудительно заходить с проверкой и если там никто не живет, то заселять на время беженцев. Это так и работает.

Раз этого вообще не сделано, то выглядит как договорняк по предательству Украины, чтобы беженцев-мужчин не отправлять в Европу (а многие здесь уже не могут работать, уничтожено их предприятие, они просто едят хлеб и ничего не могут, а воевать как раз берут не всех и не все могут это по состоянию здоровья). То есть Европа специально хочет потока беженцев из женщин и детей и поэтому все ее действия направленны именно для реализации этого плана. А наши на это либо согласились, либо их водят за нос как идиотов (скорее второе, судя по решениям за последние 3 года).
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20.05.2022 14:16 Відповісти
а зачем им поток беженцев из Украины? Есть арабы, индусы, афро, сколько угодно рабочей силы в любых количествах. Европа перенаселена, им бы наоборот нас всех назад отправить
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20.05.2022 16:52 Відповісти
Для начала посели людей в свою квартиру, а потом вякай
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21.05.2022 10:18 Відповісти
***** воюет по методике жукова и сралина, но мяса у него меньше
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20.05.2022 14:42 Відповісти
Ну рашиська паскуда ви гірші навіть гітлеровських нацистів за що ви гади вбиваєте мирне населення і руйнуєте міста ,здохніть суки разом з своєю варварською державою .
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20.05.2022 15:17 Відповісти
хай кожен ПОДИВИТЬСЯ відео оце , а потім не буде ДУрню Базікать http://www.youtube.com/watch?v=N75Tq-XbkEQ www.youtube.com/watch?v=N75Tq-XbkEQ і внас ТАК БУЛО В БУЧі ,,,кацапо- русНЯ МАЄ ЗДОХНУть !!! путін=рф , УКРАЇНА +ЗАхідна Цилівізація Воює з рф,,, гаага + трибунал
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20.05.2022 21:32 Відповісти
пора вже шарахнути по якійсь Костромі чи Саратову...
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21.05.2022 18:22 Відповісти
 
 