Тіла російських військових, імовірно, убитих своїми ж, збирають у Малій Рогані під Харковом. ФОТОрепортаж

У звільненому від росіян селі Мала Рогань під Харковом збирають тіла вбитих окупантів. Декого знаходять у неглибоких ямах, інших - у криницях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Суспільного.

Під час лютневого вторгнення росіяни обстрілювали житлові будинки, виганяли цивільних на мороз, а у приватних подвір'ях розміщували важке озброєння.

Знищили й частину місцевого храму, журналісти також помітили розстріляні і розтрощені уламками автомобілі на вулицях села.

"Танки у кожному дворі. Танк, БТР, танк, БТР. Ось "бетер" один лишився, "бетер" другий, командний лишився, який заїжджав. Оце рахуйте, на вулиці — з десяток їх стояло. Техніки. Тобто вони ховалися у дворах людських. За спинами звикли ховатися, за спинами дітей та жінок, так і ховаються", - розповів потерпілий мешканець.

У колодязі на подвір'ї чоловіка знайшли і тіла кількох танкістів РФ. У одного з них - зв’язані за спиною руки і вогнепальне поранення голови.

Українські військові припускають, що окупанти могли вбити своїх же солдатів за спробу дезертирства або відмову йти у бій: "Вони тут дуже довго стояли. На сусідній вулиці ми знайшли яму, яка була прикопана, з п’ятьма трупами… Яма була засипана і ще спалена, з російськими військовими. Я можу пояснити це одним: цих дезертирів скинули у яму, спалили, щоб ніхто не впізнав".

Мертвих кладуть до білих мішків і відправляють на ідентифікацію до паталогоанатомів, намагаються знайти хоч якісь документи, які допомогли б з'ясувати імена і прізвища окупантів.

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