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Тіла російських військових, імовірно, убитих своїми ж, збирають у Малій Рогані під Харковом. ФОТОрепортаж

У звільненому від росіян селі Мала Рогань під Харковом збирають тіла вбитих окупантів. Декого знаходять у неглибоких ямах, інших - у криницях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Суспільного.

Під час лютневого вторгнення росіяни обстрілювали житлові будинки, виганяли цивільних на мороз, а у приватних подвір'ях розміщували важке озброєння.

Знищили й частину місцевого храму, журналісти також помітили розстріляні і розтрощені уламками автомобілі на вулицях села.

"Танки у кожному дворі. Танк, БТР, танк, БТР. Ось "бетер" один лишився, "бетер" другий, командний лишився, який заїжджав. Оце рахуйте, на вулиці — з десяток їх стояло. Техніки. Тобто вони ховалися у дворах людських. За спинами звикли ховатися, за спинами дітей та жінок, так і ховаються", - розповів потерпілий мешканець.

У колодязі на подвір'ї чоловіка знайшли і тіла кількох танкістів РФ. У одного з них - зв’язані за спиною руки і вогнепальне поранення голови.

Українські військові припускають, що окупанти могли вбити своїх же солдатів за спробу дезертирства або відмову йти у бій: "Вони тут дуже довго стояли. На сусідній вулиці ми знайшли яму, яка була прикопана, з п’ятьма трупами… Яма була засипана і ще спалена, з російськими військовими. Я можу пояснити це одним: цих дезертирів скинули у яму, спалили, щоб ніхто не впізнав".

Тіла російських військових, імовірно, убитих своїми ж, збирають у Малій Рогані під Харковом 01

Мертвих кладуть до білих мішків і відправляють на ідентифікацію до паталогоанатомів, намагаються знайти хоч якісь документи, які допомогли б з'ясувати імена і прізвища окупантів.

Тіла російських військових, імовірно, убитих своїми ж, збирають у Малій Рогані під Харковом 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Троє людей поранені внаслідок російських обстрілів на Харківщині, - Синєгубов

Тіла російських військових, імовірно, убитих своїми ж, збирають у Малій Рогані під Харковом 03

Автор: 

армія рф (17346) Харківщина (6054) труп (99)


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Влада робить в нас чисту кацапщину - церква-домовина-диверсант тут робить, що хоче, проукраїнські канали виключають з мовлення Т2, кремлівській медіахвойди ведуть Єдині телевізійні помиї, абдрістович - герой, замовчування ролі ЗСУ і т.д. Виграємо війну а отримаємо кацапщину? Не хочеш кацапщини після перемоги?

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163 Петиція 1

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4252 Петиція 2

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124 Петиція 3
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20.05.2022 14:10 Відповісти
да ти і е кацап -ніхто нічого тобі росповідати не буде
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20.05.2022 15:44 Відповісти
в поле кацапську мразоту, на добрива для кукурузи.... а не до паталогоанатомів для ідентифікації....
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20.05.2022 14:13 Відповісти
Наші полонених не залучають?
...
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20.05.2022 14:14 Відповісти
Будут ещё лет 10 числиться в пропавших без вести
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20.05.2022 14:16 Відповісти
ну настоящі гуманітаріі.. а для мене виродки.. немає канави? бульдозера??
тоді порозносьте іх до себе по домах і тримайте в холодильнику- скоро касабска мама приїде шукати ублюдка
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20.05.2022 14:26 Відповісти
Тенденция просто великолепна! Так держать, рашистские мрази!
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20.05.2022 14:32 Відповісти
 
 