"Дякую за прихисток, "Азовсталь" - місце моєї смерті і мого життя", - фотограф Дмитро Козацький. ФОТОрепортаж
Дмитро Козацький на псевдо Орест покинув "Азовсталь", опублікувавши прощальні фото.
Посилання на знімки він залишив у своєму твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ну от і все. Дякую за прихисток, "Азовсталь" - місце моєї смерті і мого життя", - написав Дмитро.
Він також виклав у загальний доступ зроблені раніше на "Азовсталі" світлини.
"До речі, поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії і фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі ❤️", - написав Дмитро.
Цензор.НЕТ публікує оприлюднені ним фотографії.
Топ коментарі
+63 Тетяна Тать
показати весь коментар20.05.2022 14:27
+46 Vladimir Novosolov #428109
показати весь коментар20.05.2022 14:37
+43 Чайка Київ
показати весь коментар20.05.2022 14:25
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Але кожному, хто буде говорити "всьо нє так одночначно" показувати оце і питати: а що неоднозначно, чи двоїться в очах?
Це якщо у того, хто говорить про неоднозначність буде дипломатичний імунітет.
А якщо нема імунітету - починати його головою найближчі стіни рихтувати.
чорноротаведуча з г+г зараз всім розповість, як кляті боригі розмінували кримський перешийок і здали Маріуполь.
Продовжувати?
И этот народ ***** хотел победить???
Там же підвалини розраховані на промислові навантаження - ого ! (див. фото вище).
Щось треба, але не настільки.
Спасибо Киборги
Спасибо Азовцы
Ніколи не знаєш, яка інформація може знадобитися ворогові та зіграти проти автора.
Екстракція - третя сторона комбатантів вивозить на свою територію під зобовязання не відпускати їх до кінця війни.
Полон це коли військові припиняють воювати, складають зброю і віддають себе повністю у владу ворогу.
Обмін це коли в певній точці розходяться в різні сторони полоненні яких одночасно віддають обидві сторони. Але полон є обовязковою умовою для обміну.
Тому на Азовсталі немає ніякої "евакуації". Це здача в полон. А доля полонених в країні яка не визнає пріоритет міжнародних законів на своїй території цілком і повністю залежить від бажань, настоїв та планів ворога. Кацапи можуть вбити, закатувати, скалічити, заслати на смертельно важкі роботи довічно. Це звірі. І скоріш за все так і станеться... Шанс дожити до обміну 1 з 10.
we pray for you and we support your freedom guys,
all the best from LT