Мама хлопчика померла у нього в обіймах, а його вивезли в окупований Донецьк. Історія 10-річного Іллі з Маріуполя. ФОТО
Маленький Ілля разом за мамою Наталею отримали важкі поранення під час ворожих обстрілів Маріуполя. Жінка зробила усе, аби врятувати сина.
Історію хлопчика розповіли у НДСЛ "Охматдит", передає Цензор.НЕТ.
Від самого початку повномасштабного російського вторгненні Ілля разом з мамою залишилися у рідному місті, ховалися у своєму будинку, жили у підвалі. Одного разу вони тікали до сусідів, щоб сховатися від обстрілів. Але вберегтися не вдалося. Того дня жінка отримала поранення голови, а хлопчику розірвало ногу. Поранена Наталя на собі дотягнула сина до квартири знайомих.
"Поранені та знесилені вони лежали на дивані та обіймали один одного. Мати стискала сина у обіймах до тих пір, поки билося її серце. Наталя померла в обіймах свого сина. Далі знайомі забрали тіло жінки, а на наступний день російські військові вирішили насильно вивезти хлопчика в окупований Новоазовськ, а звідти вже в Донецьк", - повідомляють у лікарні.
У "Охматдиті" повідомляють, що у Іллі була роздроблена нога. Вже на окупованій території місцеві лікарі думали відрізати кінцівку, але все ж таки ногу вдалося зберегти.
Тим часом бабуся Іллі в Україні шукала всі можливі способи, як повернути онука. Вона швидко оформила опікунство та перетнула кордони чотирьох країн, щоб забрати Іллюшу до себе.
"Так збіглося, що Ілля прибув у Охматдит у свій день народження: йому виповнилося 10 років. Привітати хлопчика з поверненням прийшов президент України Володимир Зеленський, команда якого докладала безліч зусиль, аби Ілля повернувся в Україну. Трохи згодом, як зізнається бабуся, у лікарні у Іллі стався і символічний другий день народження – коли лікарі сказали, що нога повноцінно функціонує і Ілля зможе ходити", - зазначається у дописі.
Наразі хлопчик вже може рухати пальцями на ушкодженій кінцівці та налаштований на одужання дуже рішуче.
"Ілля розцвітає, коли до нього навідуються багато гостей, але сум в очах нікуди не дівся. Те, що довелося пережити цьому щирому і доброму хлопчику, не можна собі уявити та у жодному разі не можна пробачити", - говорять лікарі.
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Дістали блін. рембо недороблене, південь нашої країни в очі небачило, а все туди ж. де в тому степу сховатись чи укріпитись?
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То ж то він повинен був особисто Чонгар мінувати та линію оборони будувати? В нас нема відповідних державних посад для цього? Не було збора на війну, бюджета?
Які ж ви, люськи подоляцькі брехливі курви
Даже без учёта мостов южнее ГЭС просто нужно было защищать. Ширина Днепра в районе Каховской ГЭС - 1.8 км в самой узкой части. Орки никогда не смогли бы переправиться на правый берег при надлежащей обороне этой переправы. Но ГЭС тупо сдали без единого выстрела.
Напомню, как буквально накануне вторжения 12 декабря зеленое ЧМО провело в Чаплынке не учения по подготовке к защите юга Украины от вторжения орков, а учения по разгону демонстраций патриотов. Сцалось патриотов это зеленое ЧМО больше, чем вторжения *****.
https://www.president.gov.ua/ru/news/na-hersonshini-volodimir-zelenskij-pereglyanuv-navchannya-si-72853
Проте якась дрібнота, тоді, коли Зеленський був президентом майже 3 роки, подбала, щоб агресори легко перетнули кримські перешийки, він не міг все бачити, за все відповідати, коли почалася війна, але за це відповідали його люди.
Трагедія азовців, як вони нам пояснили, у тому, що ворог з'явився з Криму і блокував місто майже одразу після початку війни, і хтось за це має відповідати.
Наверное наша власть думала что это техника на базы длительного хранения ,а не для нападения.
Иначе непонятно отсутствие полноценного укрепрайона
Тоді й не тільки війни не було , а й майдану, і Україна можливо, кілька років тому була б в ЄС.
А так укараїнці "хавають" однакові обіцянки кожного наступного президента.
Доки не почнуть саджати корупціонерів, краще не буде. Вони є й зрадниками.
Бо їм не вигідна перемога України, не потрібно виконання законів, тому що тоді неможливо буде розкрадати країну.
Діамантові прокурори сидять?
Якщо хоч з цього почати, то може, щось і зрушиться.
Єдиний шлях - починати. Хоча б першого ДОЖАТИ, щоб сів, потім другого. І так далі.
Без конкретики не буде нічого.
Смерть рассеянским шизо-фашистам!
Не кожна бабуся наважиться у такий час поїхати у Донецьк за онуком.
Парнишку жалко, в 10 лет без матери остаться - это травма на всю жизнь. Долгих лет тебе, Илья.
Як же гидко читати про «безліч зусиль команди», яка ******** все, що можна було…