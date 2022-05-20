Мама хлопчика померла у нього в обіймах, а його вивезли в окупований Донецьк. Історія 10-річного Іллі з Маріуполя. ФОТО

Маленький Ілля разом за мамою Наталею отримали важкі поранення під час ворожих обстрілів Маріуполя. Жінка зробила усе, аби врятувати сина.

Історію хлопчика розповіли у НДСЛ "Охматдит", передає Цензор.НЕТ.

Від самого початку повномасштабного російського вторгненні Ілля разом з мамою залишилися у рідному місті, ховалися у своєму будинку, жили у підвалі. Одного разу вони тікали до сусідів, щоб сховатися від обстрілів. Але вберегтися не вдалося. Того дня жінка отримала поранення голови, а хлопчику розірвало ногу. Поранена Наталя на собі дотягнула сина до квартири знайомих.

"Поранені та знесилені вони лежали на дивані та обіймали один одного. Мати стискала сина у обіймах до тих пір, поки билося її серце. Наталя померла в обіймах свого сина. Далі знайомі забрали тіло жінки, а на наступний день російські військові вирішили насильно вивезти хлопчика в окупований Новоазовськ, а звідти вже в Донецьк", - повідомляють у лікарні.

У "Охматдиті" повідомляють, що у Іллі була роздроблена нога. Вже на окупованій території місцеві лікарі думали відрізати кінцівку, але все ж таки ногу вдалося зберегти.

Тим часом бабуся Іллі в Україні шукала всі можливі способи, як повернути онука. Вона швидко оформила опікунство та перетнула кордони чотирьох країн, щоб забрати Іллюшу до себе.





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"Так збіглося, що Ілля прибув у Охматдит у свій день народження: йому виповнилося 10 років. Привітати хлопчика з поверненням прийшов президент України Володимир Зеленський, команда якого докладала безліч зусиль, аби Ілля повернувся в Україну. Трохи згодом, як зізнається бабуся, у лікарні у Іллі стався і символічний другий день народження – коли лікарі сказали, що нога повноцінно функціонує і Ілля зможе ходити", - зазначається у дописі.

Наразі хлопчик вже може рухати пальцями на ушкодженій кінцівці та налаштований на одужання дуже рішуче.

"Ілля розцвітає, коли до нього навідуються багато гостей, але сум в очах нікуди не дівся. Те, що довелося пережити цьому щирому і доброму хлопчику, не можна собі уявити та у жодному разі не можна пробачити", - говорять лікарі.