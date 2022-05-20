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Новини Фото Війна
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Мама хлопчика померла у нього в обіймах, а його вивезли в окупований Донецьк. Історія 10-річного Іллі з Маріуполя. ФОТО

Маленький Ілля разом за мамою Наталею отримали важкі поранення під час ворожих обстрілів Маріуполя. Жінка зробила усе, аби врятувати сина.

Історію хлопчика розповіли у НДСЛ "Охматдит", передає Цензор.НЕТ.

Мама хлопчика померла у нього в обіймах, а його вивезли в окупований Донецьк. Історія 10-річного Іллі з Маріуполя 01

 Від самого початку повномасштабного російського вторгненні Ілля разом з мамою залишилися у рідному місті, ховалися у своєму будинку, жили у підвалі. Одного разу вони тікали до сусідів, щоб сховатися від обстрілів. Але вберегтися не вдалося. Того дня жінка отримала поранення голови, а хлопчику розірвало ногу. Поранена Наталя на собі дотягнула сина до квартири знайомих.

"Поранені та знесилені вони лежали на дивані та обіймали один одного. Мати стискала сина у обіймах до тих пір, поки билося її серце. Наталя померла в обіймах свого сина. Далі знайомі забрали тіло жінки, а на наступний день російські військові вирішили насильно вивезти хлопчика в окупований Новоазовськ, а звідти вже в Донецьк", - повідомляють у лікарні.

У "Охматдиті" повідомляють, що у Іллі була роздроблена нога. Вже на окупованій території місцеві лікарі думали відрізати кінцівку, але все ж таки ногу вдалося зберегти.

Мама хлопчика померла у нього в обіймах, а його вивезли в окупований Донецьк. Історія 10-річного Іллі з Маріуполя 02

Тим часом бабуся Іллі в Україні шукала всі можливі способи, як повернути онука. Вона швидко оформила опікунство та перетнула кордони чотирьох країн, щоб забрати Іллюшу до себе.

Мама хлопчика померла у нього в обіймах, а його вивезли в окупований Донецьк. Історія 10-річного Іллі з Маріуполя 03
Мама хлопчика померла у нього в обіймах, а його вивезли в окупований Донецьк. Історія 10-річного Іллі з Маріуполя 04

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"Так збіглося, що Ілля прибув у Охматдит у свій день народження: йому виповнилося 10 років. Привітати хлопчика з поверненням прийшов президент України Володимир Зеленський, команда якого докладала безліч зусиль, аби Ілля повернувся в Україну. Трохи згодом, як зізнається бабуся, у лікарні у Іллі стався і символічний другий день народження – коли лікарі сказали, що нога повноцінно функціонує і Ілля зможе ходити", - зазначається у дописі.

Мама хлопчика померла у нього в обіймах, а його вивезли в окупований Донецьк. Історія 10-річного Іллі з Маріуполя 05

Наразі хлопчик вже може рухати пальцями на ушкодженій кінцівці та налаштований на одужання дуже рішуче.

Мама хлопчика померла у нього в обіймах, а його вивезли в окупований Донецьк. Історія 10-річного Іллі з Маріуполя 06

"Ілля розцвітає, коли до нього навідуються багато гостей, але сум в очах нікуди не дівся. Те, що довелося пережити цьому щирому і доброму хлопчику, не можна собі уявити та у жодному разі не можна пробачити", - говорять лікарі.

Зеленський Володимир (23810) Маріуполь (3228) Охматдит (245) діти війни (126)


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Топ коментарі
+43
Як боляче за хлопчика і його померлу маму, яки я ненавиджк кацапів, і як гидко, коли прийшло Оте і тисне руку хлопчику, зрадивши Маріуполь і зливши південь ворогу. Що, розповів, як розмінував Чонгар і скільки за це отримав в Омані?
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20.05.2022 14:59
+35
А президент Украины не хочет рассказать о причинах такой быстрой оккупации Мариуполя вместо этого своего тупого пиара?
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20.05.2022 15:14
+35
Я лично своими глазами видел и Чонгар, и Перекоп, и Каховскую ГЭС с Антоновским мостом. И видел стратегические мосты через Северо-Крымский канал, Каховскую и Краснознаменскую оросительные системы. И видел за несколько часов до захвата орками один (!!) БТР, защищавший подступы к Каховской ГЭС, единственной переправе после Антоновского моста до самого Запорожья. Видел как орки на Каховскую ГЭС и Антоновский мост походным маршем до полудня 24 февраля прошли по новым асфальтовым дорогам. С ветерком. Пригодились дороги.

Даже без учёта мостов южнее ГЭС просто нужно было защищать. Ширина Днепра в районе Каховской ГЭС - 1.8 км в самой узкой части. Орки никогда не смогли бы переправиться на правый берег при надлежащей обороне этой переправы. Но ГЭС тупо сдали без единого выстрела.

Напомню, как буквально накануне вторжения 12 декабря зеленое ЧМО провело в Чаплынке не учения по подготовке к защите юга Украины от вторжения орков, а учения по разгону демонстраций патриотов. Сцалось патриотов это зеленое ЧМО больше, чем вторжения *****.
https://www.president.gov.ua/ru/news/na-hersonshini-volodimir-zelenskij-pereglyanuv-navchannya-si-72853
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20.05.2022 15:26
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Як боляче за хлопчика і його померлу маму, яки я ненавиджк кацапів, і як гидко, коли прийшло Оте і тисне руку хлопчику, зрадивши Маріуполь і зливши південь ворогу. Що, розповів, як розмінував Чонгар і скільки за це отримав в Омані?
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20.05.2022 14:59 Відповісти
ви в чонгарі були? чи чаплинка? чи оце що вам натринділи? Чонгар і не був замінований, ще в 2018-2020 журналісти туди просились. Чи вам скинули методичку і думати не треба? Хлопчику потрібна моральна підтримка, і хоч для таких як ви - зараз не війна а політика, а хлопчик зустрівся з Верховним Головнокомандувачем, хай пару хвилин, але його розрадило. А що ви зробили?
Дістали блін. рембо недороблене, південь нашої країни в очі небачило, а все туди ж. де в тому степу сховатись чи укріпитись?
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20.05.2022 15:05 Відповісти
А що ви зробили?

=========
То ж то він повинен був особисто Чонгар мінувати та линію оборони будувати? В нас нема відповідних державних посад для цього? Не було збора на війну, бюджета?
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20.05.2022 15:13 Відповісти
Якщо не сданий кацапам південь, цей хлопчик можливо не отримав поранення та не втратив мати. Невже це не зрозуміло?
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20.05.2022 15:14 Відповісти
а що ж тоді верещучка обіцяла розмінувати і хвалилась, що виконала на тиждень раніше?
Які ж ви, люськи подоляцькі брехливі курви
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20.05.2022 15:17 Відповісти
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20.05.2022 15:22 Відповісти
А по вашому в темі хлопця й загиблої матері піар зе просто так проскакує? Людей шкода, а зекоманда іноді просто огидна.
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20.05.2022 15:25 Відповісти
зе!команда іноді просто огидна, а весь інший проміжок часу- огидна до нестями.
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20.05.2022 17:53 Відповісти
Я лично своими глазами видел и Чонгар, и Перекоп, и Каховскую ГЭС с Антоновским мостом. И видел стратегические мосты через Северо-Крымский канал, Каховскую и Краснознаменскую оросительные системы. И видел за несколько часов до захвата орками один (!!) БТР, защищавший подступы к Каховской ГЭС, единственной переправе после Антоновского моста до самого Запорожья. Видел как орки на Каховскую ГЭС и Антоновский мост походным маршем до полудня 24 февраля прошли по новым асфальтовым дорогам. С ветерком. Пригодились дороги.

Даже без учёта мостов южнее ГЭС просто нужно было защищать. Ширина Днепра в районе Каховской ГЭС - 1.8 км в самой узкой части. Орки никогда не смогли бы переправиться на правый берег при надлежащей обороне этой переправы. Но ГЭС тупо сдали без единого выстрела.

Напомню, как буквально накануне вторжения 12 декабря зеленое ЧМО провело в Чаплынке не учения по подготовке к защите юга Украины от вторжения орков, а учения по разгону демонстраций патриотов. Сцалось патриотов это зеленое ЧМО больше, чем вторжения *****.
https://www.president.gov.ua/ru/news/na-hersonshini-volodimir-zelenskij-pereglyanuv-navchannya-si-72853
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20.05.2022 15:26 Відповісти
в каховке орки были приблизительно в 11 часов-7 часов на неспешную дорогу
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20.05.2022 21:05 Відповісти
Под Каховской ГЭС они были еще до 11. К началу 12-го через ГЭС прошло около 100 бортов.

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20.05.2022 23:32 Відповісти
Я вас обох не мінусую зараз, ні "порохоботів", ні "зебілів", зараз, коли ворог напав, щоб остаточно вирішити "українське питання", треба об'єднатися.
Проте якась дрібнота, тоді, коли Зеленський був президентом майже 3 роки, подбала, щоб агресори легко перетнули кримські перешийки, він не міг все бачити, за все відповідати, коли почалася війна, але за це відповідали його люди.
Трагедія азовців, як вони нам пояснили, у тому, що ворог з'явився з Криму і блокував місто майже одразу після початку війни, і хтось за це має відповідати.
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20.05.2022 15:55 Відповісти
Ботярам чи тупим аби зраду серед війни посіяти. При демократії легко всіх критикувати. Дякую, що не забули хлопчика. Йому зараз потрібна підтримка, а не зрада
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20.05.2022 15:13 Відповісти
Так це реально зрада. Цілий рік москалі готувалися до війни і не могла наша розвідка цього не бачити. Вам нагадати, що влада перед самою віцною казала?
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20.05.2022 15:20 Відповісти
Показово,це прийняття потрібних законів по ТРО вже під час широкомасштабного вторгнення ворога.
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20.05.2022 15:30 Відповісти
там зрада (по перешейку ) все 8 лет -8 лет орки тянули в крым тысячи единиц бронетехники и строили десятки аэродромов и баз.
Наверное наша власть думала что это техника на базы длительного хранения ,а не для нападения.
Иначе непонятно отсутствие полноценного укрепрайона
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20.05.2022 21:08 Відповісти
Демократія? Це коли в марафон- шоу приймають участь журнашлюхи мервечука-бабломойського- льовочніна- садового- ахмтова-фірташа? Коли війну виграє Вова з дерьмаком та хламідією, а не військові?
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20.05.2022 15:24 Відповісти
Їхав сьогодні в "маршрутці" Поряд - жінка Розговорилися Розказала: Син загинув при обороні Чернігова Квартиру машину і дачу розбомбили Їде в лікарню до чоловіка : волонтерив - повіз медикаменти на Городнянщину Потрапив під артобстріл орків Тепер лежить з розірваним спинним мозком Надії немає Лікарі сказали - "такі живуть не більше 40 днів" Жінка залишилась сама!"
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20.05.2022 15:28 Відповісти
😰
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20.05.2022 19:12 Відповісти
А президент Украины не хочет рассказать о причинах такой быстрой оккупации Мариуполя вместо этого своего тупого пиара?
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20.05.2022 15:14 Відповісти
Не хоче. Так балів не зробиш. А от попіаритись на дитині - можна.
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20.05.2022 15:17 Відповісти
люська ти ботяра лярва подляцька, тебе вже в д'єрмака матюгатись навчили як останню ***** окружну?
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20.05.2022 15:28 Відповісти
Тихо, тихо можливо Jami це сам єрмак
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20.05.2022 15:41 Відповісти
Т.е. никто не предупреждал нашего зеленого шута еще с весны 2021 года или за минимум 4 месяца, что неизбежно будет война и что будет наступление на юге на Марик, Мелитополь, Каховку и Херсон? И что нужно готовить армию к защите страны, а не воровать бабло на асфальте? Напомните кто обзывал американцев "скаабеевыми" и обещал нам шашлычки с винцом на майские?
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20.05.2022 15:30 Відповісти
Инфантилизм нации лечится только кровью и смертями. А иначе не дойдет.
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20.05.2022 15:52 Відповісти
Да, как не прискорбно это создавать. Только уточнение - не нации и народа, а населения.
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20.05.2022 17:04 Відповісти
Илларионов и скот - Юрий Подоляка ровно год перед вторжением в своих каналах в Ютубе рисовали карты южного вторжения ,с захватами мостов-и все прошло как по их малюнках
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20.05.2022 21:11 Відповісти
Що там наш "Президент Украины" сказал? "Мы можем потратить на армию деньги! Но тогда не будет денег на строительтво дорог!" Багато нам "дороги" допомогли"?!!!
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20.05.2022 15:32 Відповісти
За все происходящее в Украине несет ответственность президент страны.
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20.05.2022 15:58 Відповісти
ПРЕЗИДЕНТ так, а препіЗе!ден-ні.
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20.05.2022 16:11 Відповісти
Він винний. Тому що не посилював обороноздатність держави. Натомість проводив ганебні розведення та розмінування.
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20.05.2022 15:51 Відповісти
Довбана рашня.
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20.05.2022 15:16 Відповісти
а кацапідароїдам аби ногу дитині відрізати, не вистачає злості на все що коять ці потвори
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20.05.2022 15:35 Відповісти
За каждый свой выбор человеку приходится нести ответственность. Если бы, в 2019 году украинцы выбрали себе нормального президента, который бы не свернул программы по производству оружия, не воровал деньги на "строительстве дорог" и ковидном фонде, со всей серьезностью бы отнесся к предупреждениям американской разведки о нападении рф, то не было бы Бучи, Гостомеля, Мариуполя, десятков тысяч убитых, изнасилованных детей и т.п. Только благодаря Великобритании и США, Украина еще существует как государство. Украинцы сами сделали свой выбор и сами теперь ощущают на себе все последствия данного выбора.
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20.05.2022 15:43 Відповісти
Якщо б з початку незалежності українці ХОЧА Б ліквідували недоторканність з депутатів, суддів..
Тоді й не тільки війни не було , а й майдану, і Україна можливо, кілька років тому була б в ЄС.
А так укараїнці "хавають" однакові обіцянки кожного наступного президента.
Доки не почнуть саджати корупціонерів, краще не буде. Вони є й зрадниками.
Бо їм не вигідна перемога України, не потрібно виконання законів, тому що тоді неможливо буде розкрадати країну.
Діамантові прокурори сидять?
Якщо хоч з цього почати, то може, щось і зрушиться.
Єдиний шлях - починати. Хоча б першого ДОЖАТИ, щоб сів, потім другого. І так далі.
Без конкретики не буде нічого.
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19.09.2022 15:40 Відповісти
Смерть кацапо-ордынской рашистской нечисти!

Смерть рассеянским шизо-фашистам!
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20.05.2022 15:49 Відповісти
Добре мати таку бабусю.
Не кожна бабуся наважиться у такий час поїхати у Донецьк за онуком.
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20.05.2022 16:03 Відповісти
кожна, якщо не свинособака.
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20.05.2022 17:58 Відповісти
Який боневтік урод, піариться на горі дитини, поїдь краще на Донбас ти ж не забуваєш усім нагадати що ти Верховний от і провідай воїнів на передовій.
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20.05.2022 17:07 Відповісти
...и тут уже успел попиариться, черт асфальтный. А за сдачу Мариуполя в первые же дни войны ничего не скажет, ошибок своих не признает, тьфу.

Парнишку жалко, в 10 лет без матери остаться - это травма на всю жизнь. Долгих лет тебе, Илья.
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20.05.2022 18:35 Відповісти
Привітати хлопчика з поверненням прийшов президент України Володимир Зеленський, команда якого докладала безліч зусиль, аби Ілля повернувся в Україну. Джерело:

Як же гидко читати про «безліч зусиль команди», яка ******** все, що можна було…
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21.05.2022 19:56 Відповісти
НЕТ ПРОЩЕНЬЯ ВСЕМ ПОКОЛЕНЬЯМ !!!
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22.05.2022 10:22 Відповісти
Дай Бог здоров'я Іллі, його бабусі та усім, хто допоміг витягти хлопця з пазурів осатаніліх "братів" наших по-сусідству.
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22.05.2022 12:10 Відповісти
 
 