З чотирма українськими захисниками, які загинули в бою з окупантами, попрощалися на Полтавщині. ФОТОрепортаж

19 травня з українськими захисниками попрощалися в трьох громадах Полтавщини.

Про це повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

"В останню земну путь Хорольська громада провела двох воїнів-земляків – старшого сержанта Красножона Олега Григоровича та сержанта Кірдана Ігоря Івановича. Церемонія прощання із загиблими воїнами пройшла на центральній площі міста Хорола.

Кременчужани провели в останню путь старшого сержанта Петухова Володимира Сергійовича. Церемонія проходила у Міському палаці культури.

У Свято-Михайлівському храмі глобинці прощалися з Героєм-захисником старшим сержантом Козелом Олександром Григоровичем.

Поховали героїв з військовими почестями в їх рідних містах і селах", - йдеться в повідомленні.

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