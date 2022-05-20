З чотирма українськими захисниками, які загинули в бою з окупантами, попрощалися на Полтавщині. ФОТОрепортаж
19 травня з українськими захисниками попрощалися в трьох громадах Полтавщини.
Про це повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.
"В останню земну путь Хорольська громада провела двох воїнів-земляків – старшого сержанта Красножона Олега Григоровича та сержанта Кірдана Ігоря Івановича. Церемонія прощання із загиблими воїнами пройшла на центральній площі міста Хорола.
Кременчужани провели в останню путь старшого сержанта Петухова Володимира Сергійовича. Церемонія проходила у Міському палаці культури.
У Свято-Михайлівському храмі глобинці прощалися з Героєм-захисником старшим сержантом Козелом Олександром Григоровичем.
Поховали героїв з військовими почестями в їх рідних містах і селах", - йдеться в повідомленні.
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