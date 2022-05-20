Рашисти зруйнували понад 11 тис. будинків на Луганщині, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Обласною військовою адміністрацією формується поадресний перелік житлових будинків, які зазнали руйнувань та пошкоджень

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"На Луганщині понад 11 тисяч будинків зруйновані російською армією, із них майже 3200 - багатоповерхівки. Обласна влада розраховує збитки та визначає обсяг потреб для відбудови житлового фонду.



Найбільше від артилерійських обстрілів та бомбардувань постраждав житловий сектор області. За попередніми оцінками, частково або повністю зруйновано 3 188 багатоповерхових будинків та 8 100 приватних садиб. Наразі обласною військовою адміністрацією формується поадресний перелік житлових будинків, які зазнали руйнувань та пошкоджень", - зазначив він.

За словами Гайдая, ця база даних наповнюється, у тому числі, за даними онлайн опитування серед жителів області.

"Вже опрацьовані понад 3 500 таких анкет. До переліку внесено дані щодо 830 багатоповерхових та 1 274 приватних житлових будинків, зруйнованих росармією. Економічні втрати обчислюються сотнями мільярдів гривень", - підсумував очільник ОВА.

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