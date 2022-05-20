Окупанти завершили розбір завалів Драмтеатру, тепер ми ніколи не дізнаємось кількість загиблих від російської бомби, - Андрющенко. ФОТО
Загиблих внаслідок бомбардування маріупольського Драмтеатру поховали в братській могилі.
Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні окупанти завершили розбір завалів та вивезення тіл загиблих з Драматичного театру. Техніку прибрано, зону відкрито. Тепер ми ніколи не дізнаємось, скільки насправді було вбито цивільних маріупольців російською бомбою в Драматичному театрі.
Загиблих поховано під безіменними номерами в братської могилі в Мангуші. Якщо є в 21 сторіччі більший війьсковий злочин проти людства, то я не знаю який", - наголосив він.
Топ коментарі
+12 НБ
показати весь коментар20.05.2022 19:31
+11 Старый зольдат
показати весь коментар20.05.2022 19:22
+4 Сергей Ф.
показати весь коментар20.05.2022 19:31
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