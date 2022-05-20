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Новини Фото Війна
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Окупанти завершили розбір завалів Драмтеатру, тепер ми ніколи не дізнаємось кількість загиблих від російської бомби, - Андрющенко. ФОТО

Загиблих внаслідок бомбардування маріупольського Драмтеатру поховали в братській могилі.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні окупанти завершили розбір завалів та вивезення тіл загиблих з Драматичного театру. Техніку прибрано, зону відкрито. Тепер ми ніколи не дізнаємось, скільки насправді було вбито цивільних маріупольців російською бомбою в Драматичному театрі.

Загиблих поховано під безіменними номерами в братської могилі в Мангуші. Якщо є в 21 сторіччі більший війьсковий злочин проти людства, то я не знаю який", - наголосив він.

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Окупанти завершили розбір завалів Драмтеатру, тепер ми ніколи не дізнаємось кількість загиблих від російської бомби, - Андрющенко 01
Окупанти завершили розбір завалів Драмтеатру, тепер ми ніколи не дізнаємось кількість загиблих від російської бомби, - Андрющенко 02

Автор: 

Маріуполь (3228)


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Топ коментарі
+12
Все ми дізнаємось - за всіх і за все кацапам доведеться відповідати.
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20.05.2022 19:31
+11
Росиян вы твари.
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20.05.2022 19:22
+4
дізнаємося. тварюки навколо Маріка купу братських могил створили. треба буде ексгумувати...
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20.05.2022 19:31
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Росиян вы твари.
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20.05.2022 19:22 Відповісти
Все ми дізнаємось - за всіх і за все кацапам доведеться відповідати.
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20.05.2022 19:31 Відповісти
ага як? особисто підеш ***** ловити?
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21.05.2022 01:28 Відповісти
дізнаємося. тварюки навколо Маріка купу братських могил створили. треба буде ексгумувати...
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20.05.2022 19:31 Відповісти
На жаль, ці ******** чимало тіл спалили у мобільних крематоріях, тому про декого із маріупольців ми вже, мабуть, ніколи нічого не дізнаємось.
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20.05.2022 19:39 Відповісти
Це геноцид, точні цифри підрахувати неможливо. Це може бути підраховано на рівні перепису населення після деокупації, але незрозуміло, з якої нагоди населенню повертатися на згарищє. Тобто, реальний перепис таких міст, як Ізюм, Попасна, Волноваха, Маріуполь і т п, можливий тільки після їх розбудови.
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20.05.2022 20:24 Відповісти
На спалення одного тіла потрібно 18 літрів дізелю і 1 година часу. Враховуючи кількість вбитих відсоток спалених мізерний.
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20.05.2022 22:13 Відповісти
Дізнаємось!

Просто зараз проти орди воює тільки одна Україна, а з часом по легенді останню імперію зла на землі переможуть 6 країн разом , тобто ще долучиться 5 країн до військових дій
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20.05.2022 19:36 Відповісти
Я не знаю які країни будуть в цій групі, але знаю що там не буде Німеччини, Угорщини та Італії.
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20.05.2022 19:56 Відповісти
The Allies, later known formally as the https://en.m.wikipedia.org/wiki/United_Nations United Nations , were an international https://en.m.wikipedia.org/wiki/Coalition#Military military coalition formed during the https://en.m.wikipedia.org/wiki/World_War_II Second Third World War (1939-19452014-2022)to oppose the https://en.m.wikipedia.org/wiki/Axis_powers Axis powers , led by https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nazi_Germany Nazi Germany https://en.m.wikipedia.org/wiki/Empire_of_Japan IRussia , and https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fascist_Italy_(1922%E2%80%931943) Fascist Italy Belorussia. Its principal members by 1941 2022 were the https://en.m.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom United Kingdom , https://en.m.wikipedia.org/wiki/United_States United States , https://en.m.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union Soviet Union Ukraine and https://en.m.wikipedia.org/wiki/Republic_of_China_(1912%E2%80%931949) China .
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20.05.2022 20:13 Відповісти
Вже сьогодні 43 країни долучились до антихуйлівської коаліції.
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20.05.2022 22:16 Відповісти
Думаю, точна кількість жертв відома рашистам. В розборі завалів приймали участь якісь люди, яких з часом можна знайти. У розвідок НАТО є купа знімків і інсайдів з цього місця. Не забуваємо, криміналістика дає можливість отримати дуже багато інформації із трупа. Так чи інакше, десь на відсотків 80 можна буде встановити приблизну кількість загиблих. Однак, це все спрацює якщо Марік звільнимо у найближчі півроку.
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20.05.2022 22:15 Відповісти
 
 