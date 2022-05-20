Наслідки ракетного удару окупантів по палацу культури в Лозовій. ФОТОрепортаж
20 травня російські окупанти завдали ракетного удару по палацу культури у місті Лозова на Харківщині. Семеро цивільних, зокрема 11-річна дитина, отримали поранення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.
"20 травня 2022 року близько 15 години російські військові нанесли ракетний удар по міському палацу культури у м. Лозова.
Внаслідок дій країни-агресора отримали поранення сім мирних мешканців, серед них 11-річна дівчинка.
Пошкоджено будівлю міського палацу культури та близько 10 багатоповерхівок, що розташовані поруч", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+18 Max K. #516298
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москва має бути поруйнована.
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да якщо зібрати весь асвальт Крадівництва та кинути його в мацкву, то погана мацква перетвориться на Помпеї під товстим шаром асвальто-бетону
всё Zин обидеть норовишь.. (В.С.Высоцкий)
кацапсини провокують українців на реакцію або самі вже готують садистську реакцію проти своїх цивільних на своїй території.. дебіли, блін