Наслідки ракетного удару окупантів по палацу культури в Лозовій. ФОТОрепортаж

20 травня російські окупанти завдали ракетного удару по палацу культури у місті Лозова на Харківщині. Семеро цивільних, зокрема 11-річна дитина, отримали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

"20 травня 2022 року близько 15 години російські військові нанесли ракетний удар по міському палацу культури у м. Лозова.

Внаслідок дій країни-агресора отримали поранення сім мирних мешканців, серед них 11-річна дівчинка.

Пошкоджено будівлю міського палацу культури та близько 10 багатоповерхівок, що розташовані поруч", - йдеться в повідомленні.

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