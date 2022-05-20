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Наслідки ракетного удару окупантів по палацу культури в Лозовій. ФОТОрепортаж

20 травня російські окупанти завдали ракетного удару по палацу культури у місті Лозова на Харківщині. Семеро цивільних, зокрема 11-річна дитина, отримали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

"20 травня 2022 року близько 15 години російські військові нанесли ракетний удар по міському палацу культури у м. Лозова.

Внаслідок дій країни-агресора отримали поранення сім мирних мешканців, серед них 11-річна дівчинка.

Пошкоджено будівлю міського палацу культури та близько 10 багатоповерхівок, що розташовані поруч", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Зеленський про ракетний удар рашистів по Лозовій: "Абсолютне зло, абсолютна дурість"

Наслідки ракетного удару окупантів по палацу культури в Лозовій 01
Наслідки ракетного удару окупантів по палацу культури в Лозовій 02
Наслідки ракетного удару окупантів по палацу культури в Лозовій 03
Наслідки ракетного удару окупантів по палацу культури в Лозовій 04

Автор: 

обстріл (28435) прокуратура (3675) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+18
Кремль должен быть разрушен.
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20.05.2022 19:59
+17
Яка гарна була будівля!
москва має бути поруйнована.
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20.05.2022 19:59
+11
Культура і кацап - це повні протилежності, слова - антоніми
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20.05.2022 20:03
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А де зараз, Герой України Савченко?(десь випала з інформпростору)...
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20.05.2022 19:57 Відповісти
осваіваєт F-16 навєрноє )
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20.05.2022 20:05 Відповісти
На передке она, в тик токе видосики дропит.
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20.05.2022 20:35 Відповісти
Яка гарна була будівля!
москва має бути поруйнована.
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20.05.2022 19:59 Відповісти
коли замість гарних ракет будують гарні дороги та будівлі, то

дороги та будівлі стають ось такими


Безпека понад усе!
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20.05.2022 21:32 Відповісти
Кремль должен быть разрушен.
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20.05.2022 19:59 Відповісти
як це немає чим?
да якщо зібрати весь асвальт Крадівництва та кинути його в мацкву, то погана мацква перетвориться на Помпеї під товстим шаром асвальто-бетону
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20.05.2022 21:35 Відповісти
Культура і кацап - це повні протилежності, слова - антоніми
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20.05.2022 20:03 Відповісти
"Російські ракетні удари кардинально нічого не змінюють, - Зеленський." Джерело:
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20.05.2022 20:08 Відповісти
То у вбиральню на одеському пляжі вцілять, то у палац культури. Стратегічні об'єкти.
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20.05.2022 20:16 Відповісти
Я вы видили сиденья в зале, вот там бы сидели солдаты НАТО, я вам и карту сейчас покажу! ****** кацапы сейчас расскажут, как они воевали с культурой, и разрушил все планы США окупировать тот туалет в Одесской области. Орки, ***!
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20.05.2022 20:27 Відповісти
..ты Zин на грубость нарываешься,
всё Zин обидеть норовишь.. (В.С.Высоцкий)

кацапсини провокують українців на реакцію або самі вже готують садистську реакцію проти своїх цивільних на своїй території.. дебіли, блін
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20.05.2022 20:39 Відповісти
З якогось дива defence-ua призначила винним за ці руйнування ракет Х-22, яка містить 630 кг вибухівки. Ракета Х-22 в ціль потрапляє на надзвукової швидкості майже вертикально. Wiki: "При срабатывании фугасно-кумулятивного заряда ракеты в борту корабля-цели образовывалась зона разрушений площадью 22 м² и глубиной до 12 м, причём кумулятивная струя направлена вниз (под углом к оси ракеты)." Хтось бачить руйнації такого типу? Влада Zелебобіків наплодила страшенну кількість брехунів типу люськи-трансвестита. Схоже, defence-ua належить до їх числа
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26.06.2022 10:25 Відповісти
 
 