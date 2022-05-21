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За минулу добу на Харківщині унаслідок обстрілів сталося десять пожеж, зокрема горів ринок в обласному центрі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 40 оперативних виїздів, 31 з яких: на ліквідацію пожеж, зокрема 10 пожеж, спричинених обстрілами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Чугуївському (4), Харківському (3), Лозівському (1), Богодухівському (1) районах області, а також Київському (1) районі Харкова. Горіли приватні будинки, дворові будівлі, гаражі, об'єкти інфраструктури та природні екосистеми", - йдеться в повідомленні.

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За минулу добу на Харківщині унаслідок обстрілів сталося десять пожеж, зокрема горів ринок в обласному центрі, - ДСНС 01

Зокрема, 20 травня о 20:28 надійшло повідомлення про пожежу на території ринку в Київському районі Харкова. В результаті влучення ворожого снаряда горіли торговельні павільйони на площі 1000 м.кв. На місце пожежі було направлено 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки ДСНС та 60 рятувальників. О 00:48 пожежу вдалося ліквідувати.

За минулу добу на Харківщині унаслідок обстрілів сталося десять пожеж, зокрема горів ринок в обласному центрі, - ДСНС 02

Протягом доби також проводилися аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів у зруйнованих будинках Холодногірського, Індустріального та Новобаварського районів Харкова, а також у Шевченківській та Дергачівській громадах. Силами піротехнічних підрозділів ДСНС знешкоджено 18 ворожих боєприпасів.

За минулу добу на Харківщині унаслідок обстрілів сталося десять пожеж, зокрема горів ринок в обласному центрі, - ДСНС 03

За минулу добу на Харківщині унаслідок обстрілів сталося десять пожеж, зокрема горів ринок в обласному центрі, - ДСНС 04

За минулу добу на Харківщині унаслідок обстрілів сталося десять пожеж, зокрема горів ринок в обласному центрі, - ДСНС 05

За минулу добу на Харківщині унаслідок обстрілів сталося десять пожеж, зокрема горів ринок в обласному центрі, - ДСНС 06

Автор: 

обстріл (28449) пожежа (4325) ринок (458) Харківщина (6054) ДСНС (5105)


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Опять видимо барику досталось (
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21.05.2022 09:11 Відповісти
Досталось
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21.05.2022 18:56 Відповісти
Українське командування чекає, коли Україну повністю зрівняють із землею? Чому немає ударів у відповідь по території росії? Нічого складного немає в тому, щоб наносити удари у відповідь за допомогою наявної артилерії, мінометів.
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21.05.2022 09:20 Відповісти
А ти хоть камінюку жбурнув у відповідь?
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21.05.2022 14:44 Відповісти
 
 