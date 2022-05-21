За минулу добу на Харківщині унаслідок обстрілів сталося десять пожеж, зокрема горів ринок в обласному центрі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 40 оперативних виїздів, 31 з яких: на ліквідацію пожеж, зокрема 10 пожеж, спричинених обстрілами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Чугуївському (4), Харківському (3), Лозівському (1), Богодухівському (1) районах області, а також Київському (1) районі Харкова. Горіли приватні будинки, дворові будівлі, гаражі, об'єкти інфраструктури та природні екосистеми", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Наслідки ракетного удару окупантів по палацу культури в Лозовій. ФОТОрепортаж

Зокрема, 20 травня о 20:28 надійшло повідомлення про пожежу на території ринку в Київському районі Харкова. В результаті влучення ворожого снаряда горіли торговельні павільйони на площі 1000 м.кв. На місце пожежі було направлено 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки ДСНС та 60 рятувальників. О 00:48 пожежу вдалося ліквідувати.

Протягом доби також проводилися аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів у зруйнованих будинках Холодногірського, Індустріального та Новобаварського районів Харкова, а також у Шевченківській та Дергачівській громадах. Силами піротехнічних підрозділів ДСНС знешкоджено 18 ворожих боєприпасів.













