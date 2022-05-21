Окупанти знищили музичну школу у Святогірську на Донеччині, - ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні російські окупанти завдали удару по музичній школі у Святогірську.

Про це поінформував очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще один заклад культури знищили росіяни на Донеччині. Цього разу — музичну школу у Святогірську. Школа потрапила під обстріл сьогодні вдосвіта і знищена вщент.



У 2016 році уряд Японії допоміг нам відремонтувати цю школу — то була частина проєкту "Сприяння стабілізації громад на Донбасі". Росіяни ж перетворили її на руїни", - йдеться в повідомленні.

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