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Окупанти знищили музичну школу у Святогірську на Донеччині, - ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні російські окупанти завдали удару по музичній школі у Святогірську.

Про це поінформував очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще один заклад культури знищили росіяни на Донеччині. Цього разу — музичну школу у Святогірську. Школа потрапила під обстріл сьогодні вдосвіта і знищена вщент.

У 2016 році уряд Японії допоміг нам відремонтувати цю школу — то була частина проєкту "Сприяння стабілізації громад на Донбасі". Росіяни ж перетворили її на руїни", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Троє цивільних загинули внаслідок обстрілу окупантами на Донеччині, п'ятеро дістали поранення, - ОВА

Окупанти знищили музичну школу у Святогірську на Донеччині, - ОВА 01
Окупанти знищили музичну школу у Святогірську на Донеччині, - ОВА 02
Окупанти знищили музичну школу у Святогірську на Донеччині, - ОВА 03
Окупанти знищили музичну школу у Святогірську на Донеччині, - ОВА 04

Автор: 

обстріл (28449) школа (2208) Донецька область (8453) Кириленко Павло (907)


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и так ровнять до самого Львова, что б "кардинально всё изменилось"©️
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21.05.2022 13:21 Відповісти
в спам, тварина рашистська
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21.05.2022 13:24 Відповісти
В тебе з головою все гаразд? І запам'ятай грамотяко - чтобы пишеться разом
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21.05.2022 13:28 Відповісти
это не я - у Зе-билла такое авторство...
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21.05.2022 13:32 Відповісти
Ровнять будут до Воронежа а потом до Москвы.
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21.05.2022 13:31 Відповісти
ты новости вообще читаешь, слушаешь? политики с НАТО не дают ракеты во избежание удара по рф(!) Значит, пуйлу можно "ровнять до Львова" а Украине даже до Воронежа нет!!!
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21.05.2022 13:48 Відповісти
говорят, что в Мариуполе стоит жуткий запах трупов в воздухе
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21.05.2022 13:23 Відповісти
2016. "Сприяння стабілізації"
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21.05.2022 13:39 Відповісти
 
 