Напівоголена активістка на доріжці Каннського фестивалю протестувала проти зґвалтування українок росіянами. ФОТО

Жінка вийшла на червону доріжку, якою дефілювали зірки, з написом "Досить нас ґвалтувати" на пофарбованих в кольори українського прапору грудях.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Українську правду".

Жінка скандувала: "Не ґвалтуйте нас!", але охорона вивела її з червоної доріжки.

Представники фестивалю не прокоментували цю ситуацію.

За словами французької феміністичної організації SCUM, цю акцію протесту організувала їхня активістка.

"Активістка SCUM вийшла на червону доріжку фестивалю #Cannes2022, щоб засудити сексуальне насильство над українськими жінками в умовах війни", – прокоментувала організація у Twitter.

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Нагадаємо, 75-й Каннський фестиваль відкрився 17 травня і триватиме до 28 травня. Фестиваль піддали критиці через те, що у ньому брав участь фільм росіянина Кіріла Сєрєбрєннікова "Дружина Чайковського".

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До війни в Україні також привернув увагу президент Зеленський, який виступив на церемонії відкриття кінофестивалю.