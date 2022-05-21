Напівоголена активістка на доріжці Каннського фестивалю протестувала проти зґвалтування українок росіянами. ФОТО
Жінка вийшла на червону доріжку, якою дефілювали зірки, з написом "Досить нас ґвалтувати" на пофарбованих в кольори українського прапору грудях.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Українську правду".
Жінка скандувала: "Не ґвалтуйте нас!", але охорона вивела її з червоної доріжки.
Представники фестивалю не прокоментували цю ситуацію.
За словами французької феміністичної організації SCUM, цю акцію протесту організувала їхня активістка.
"Активістка SCUM вийшла на червону доріжку фестивалю #Cannes2022, щоб засудити сексуальне насильство над українськими жінками в умовах війни", – прокоментувала організація у Twitter.
Нагадаємо, 75-й Каннський фестиваль відкрився 17 травня і триватиме до 28 травня. Фестиваль піддали критиці через те, що у ньому брав участь фільм росіянина Кіріла Сєрєбрєннікова "Дружина Чайковського".
До війни в Україні також привернув увагу президент Зеленський, який виступив на церемонії відкриття кінофестивалю.
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Це Канни, розумієш? Там треба воювати мозком за емоції людей, показати фільм, що змінить світосприйняття, провести якийсь благодійний захід, щоб привернути увагу та може ще й грошей зібрати. А такі "протести" роблять протилежне - відвертають людей від проблеми, як від бомжа.
Та це й не дивно.
Ці організатори ще запрошують для участі ось таких як цей режисер рашист-
"Зокрема, Серебренніков висловився проти «скасування» російської культури через напад РФ на Україну та закликав допомагати сім'ям російських військових і росіянам-переселенцям, а також пом'якшити санкції проти російських олігархів."
Казав, що Абрамович за мир, а тому Абрамовичу треба залишити всі його гроші. )))
От тільки якось дивно, - яким чином гроші Абрамовича стосуються до миру в Україні?