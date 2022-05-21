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Новини Фото Війна
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Напівоголена активістка на доріжці Каннського фестивалю протестувала проти зґвалтування українок росіянами. ФОТО

Жінка вийшла на червону доріжку, якою дефілювали зірки, з написом "Досить нас ґвалтувати" на пофарбованих в кольори українського прапору грудях.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Українську правду".

Жінка скандувала: "Не ґвалтуйте нас!", але охорона вивела її з червоної доріжки.

Представники фестивалю не прокоментували цю ситуацію.

За словами французької феміністичної організації SCUM, цю акцію протесту організувала їхня активістка.

"Активістка SCUM вийшла на червону доріжку фестивалю #Cannes2022, щоб засудити сексуальне насильство над українськими жінками в умовах війни", – прокоментувала організація у Twitter.

Дивіться: "Скручу шию, тебе всі зґвалтують": 16-річна дівчина розповіла про жахи російської окупації на Чернігівщині. ВIДЕО

Напівоголена активістка на доріжці Каннського фестивалю протестувала проти зґвалтування українок росіянами 01
Напівоголена активістка на доріжці Каннського фестивалю протестувала проти зґвалтування українок росіянами 02

Нагадаємо, 75-й Каннський фестиваль відкрився 17 травня і триватиме до 28 травня. Фестиваль піддали критиці через те, що у ньому брав участь фільм росіянина Кіріла Сєрєбрєннікова "Дружина Чайковського".

Читайте: Отримано вже приблизно 400 звернень про випадки зґвалтування російськими окупантами, - Денісова

До війни в Україні також привернув увагу президент Зеленський, який виступив на церемонії відкриття кінофестивалю.

Автор: 

зґвалтування (385) Канни (19) протест (2398) Франція (3060)


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Топ коментарі
+45
Правильно. Підтримую протест.
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21.05.2022 13:28
+23
Посимпатишнее на порнхабе ищи. Активистка по другой теме работает.
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21.05.2022 13:34
+15
"Представники фестивалю не прокоментували цю ситуацію. ."
Та це й не дивно.
Ці організатори ще запрошують для участі ось таких як цей режисер рашист-
"Зокрема, Серебренніков висловився проти «скасування» російської культури через напад РФ на Україну та закликав допомагати сім'ям російських військових і росіянам-переселенцям, а також пом'якшити санкції проти російських олігархів."
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21.05.2022 13:35
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Правильно. Підтримую протест.
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21.05.2022 13:28 Відповісти
І це вони 2,5 місяця не бачились"!
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21.05.2022 14:30 Відповісти
- Зброю!!!
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21.05.2022 21:34 Відповісти
а я ні, нема чого наш прапор на голі сіські рисувати, протест що, має обов"язково бути таким вульгарним, от обов"язково треба заголитися? та вона тим "протестом" звела на нівець саму ідею протеста.
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21.05.2022 23:20 Відповісти
Підтримуєш? Отлічно. Давай, роздягайся, показуй всім цицькі.

Це Канни, розумієш? Там треба воювати мозком за емоції людей, показати фільм, що змінить світосприйняття, провести якийсь благодійний захід, щоб привернути увагу та може ще й грошей зібрати. А такі "протести" роблять протилежне - відвертають людей від проблеми, як від бомжа.
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22.05.2022 11:40 Відповісти
Посимпатишнее на порнхабе ищи. Активистка по другой теме работает.
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21.05.2022 13:34 Відповісти
Тіктокер ДонДон ти що, моралістка Федишин?
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21.05.2022 13:49 Відповісти
любиш гратися в дівчаток? чи може церква щось дурне пропонує? а тепер повідом щось про Федишин
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21.05.2022 13:59 Відповісти
Може для тебе повинна була Анджеліна Джолі це зробити?
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21.05.2022 13:47 Відповісти
У Анджеліни Джолі вистачило би розуму не робити це так.
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21.05.2022 23:31 Відповісти
Тобі твоя козломорда самка не дає, бо не пішов на спєцапірацию?
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21.05.2022 13:52 Відповісти
свинорашистські прищаві боти пожвавились, пофапуя однією рукою, а іншою заробляя копійчину на ботофермах
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21.05.2022 13:59 Відповісти
О, бачите! Вже і про вчинені рашистами зґвалтування ніхто не думає - спорять про цицьки і пристойність акції. Як добре працює російська багатоходовочка.
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21.05.2022 14:09 Відповісти
да уж молодець, на сіські наш прапор нарисувала, дякую що хоч не на щоб протестувати не обов"язково до гола роздягатися, всі дивляться на її сіські і забули вже за протест.
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21.05.2022 23:23 Відповісти
Що тебе не влаштовує, правда в очі коле, як рашисти фашисти гвалтувати українських жінок, показана гола правда.
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22.05.2022 23:06 Відповісти
"Представники фестивалю не прокоментували цю ситуацію. ."
Та це й не дивно.
Ці організатори ще запрошують для участі ось таких як цей режисер рашист-
"Зокрема, Серебренніков висловився проти «скасування» російської культури через напад РФ на Україну та закликав допомагати сім'ям російських військових і росіянам-переселенцям, а також пом'якшити санкції проти російських олігархів."
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21.05.2022 13:35 Відповісти
Він розхвалював Абрамовича, так само, як і Зеленський.
Казав, що Абрамович за мир, а тому Абрамовичу треба залишити всі його гроші. )))
От тільки якось дивно, - яким чином гроші Абрамовича стосуються до миру в Україні?
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21.05.2022 14:54 Відповісти
Абрамович кине копійку на підтримку "гучності" своїх рупорів-миротворців)
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21.05.2022 22:49 Відповісти
Судячи з новини, французькі феміністичні організації працюють тільки на проплачених акціях. Волонтьорити аби допомогти українцям, як ця героїня, ніхто з жабоїдок не хоче.
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21.05.2022 13:40 Відповісти
З новини ніяк не витікає продукт вашого лайномета. Дурне питання з дупи у вашому стилі: клаводрочере, ти до хера наволонтерив для допомоги сирійським біженцям або жертвам хунти у М'янмі?
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21.05.2022 14:17 Відповісти
а на чорта волонтерити, допомогати, може пан хоче щоб вони ще першу феміністську сотню сформували і відправили до України добровольцям жінок захищати? дідька лисого, голі побігають, задниці провітрять і ладно буде.
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21.05.2022 23:25 Відповісти
Кацапські гроші можуть бути причетні до вашого коментаря, який переймається спокоєм зажерливих еліт, що запрошують москальських митців.
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21.05.2022 14:26 Відповісти
На фоне ШИКАРНО-РОцкошных КОСТЮМОф и Платьефф, це суцільне ***********. Порушення Гламуррного КОМфорту.
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21.05.2022 14:15 Відповісти
та гламурний комфорт такі види бачив що ну, це порушення громадського спокою скорше ніж комфорту, але мені дуже неприємно що наш прапор на сіськах, це неприпустимо, цього не можна позволяти бо іншим разом вона його на сраку собі нарисує.
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21.05.2022 23:27 Відповісти
при всем моем сочуствии к жертвам изнасилований, - некоторые другие только ищут повод раздеться. как день взятия бастилии.
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21.05.2022 14:22 Відповісти
росіянин зґвалтував дитину та записав це на відео. росіяни все одно заперечують. російської культури не існує.
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21.05.2022 15:00 Відповісти
але російська антикультура існує, і мається добре. так от на сіськах малювати наш прапор - це антикультура.
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21.05.2022 23:28 Відповісти
не существует росии, есть мордор!
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21.05.2022 15:46 Відповісти
ті "феміністки" обкакають будь-яку ідею, бо з них феміністки як з гівна куля, грантожери нещасні. Справжні феміністки сіськами не трусять, а по-справжньому допомогають жінкам, які опинилися в біді. Допомогають і нічого за це не вимогають. І звісно ж про них мало хто знає, і на них майже не лиється світло змі і гранти теж якось обходять їх стороною.
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21.05.2022 23:35 Відповісти
А ПОЧЕМУ ПРОСТО КТО ТО ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ГОСТЕЙ ФЕСТИВАЛЯ НЕ ОДЕЛСЯ В ВЕЩИ С ТАКИМИ НАДПИСЯМИ, МОЖЕТ И ОТ УКРАИНСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ !!!???
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22.05.2022 10:17 Відповісти
позорище. Я думал, что это опять эти наши "феминистки на экспорт", которые раньше везде самопиарились, как их? "Фемен", кажется. Но в этот раз похоже какие-то другие их ментальные последователи хотят свой кусочек геростратовой славы.
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22.05.2022 11:33 Відповісти
 
 