Прем’єр Португалії Кошта відвідав Ірпінь: Найбільше вражає насильство проти мирного населення. ФОТОрепортаж
Глава уряду Португалії Антоніу Кошта прибув до України на запрошення українського прем’єра Дениса Шмигаля та відвідав Ірпінь.
Про візит Кошту розповів у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
Візит він розпочав з відвідин Ірпеня та заявив, що ніколи не забуде поїздку туди.
"Рівні руйнування та насильства є абсолютно нищівними. Я став свідком жорстоких, свавільних та невиправданих нападів. Війна завжди торкається безневинних людей. Сім'ї, у яких тут було життя, робота, район, змушені були покинути все, щоб спробувати врятувати своє життя. Найбільше мене вражає насильство проти мирних жителів", - написав португальский прем’єр-міністр.
Візит відбувається на знак солідарності з українським народом, додав він.
"Ми засуджуємо варварське вторгнення Росії. Португалія підтримує Україну", - заявив Кошта.
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та ну нах.....
а маасікас каже що проблеми не в України
а всього лиш н,юанси в законодавствах 27 країн ЄС
які треба дуже довго владновувати.
так що йоюлами трусити і давати зброю вчасно, це різні речі
хтось супутниковий інтернет запускає, іншій-електромобілі а в касабіі одне-смерть кров вбивства розруха