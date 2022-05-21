Прем’єр Португалії Кошта відвідав Ірпінь: Найбільше вражає насильство проти мирного населення. ФОТОрепортаж

Глава уряду Португалії Антоніу Кошта прибув до України на запрошення українського прем’єра Дениса Шмигаля та відвідав Ірпінь.

Про візит Кошту розповів у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Візит він розпочав з відвідин Ірпеня та заявив, що ніколи не забуде поїздку туди.

"Рівні руйнування та насильства є абсолютно нищівними. Я став свідком жорстоких, свавільних та невиправданих нападів. Війна завжди торкається безневинних людей. Сім'ї, у яких тут було життя, робота, район, змушені були покинути все, щоб спробувати врятувати своє життя. Найбільше мене вражає насильство проти мирних жителів", - написав португальский прем’єр-міністр.

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Візит відбувається на знак солідарності з українським народом, додав він.

"Ми засуджуємо варварське вторгнення Росії. Португалія підтримує Україну", - заявив Кошта.















