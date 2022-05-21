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Прем’єр Португалії Кошта відвідав Ірпінь: Найбільше вражає насильство проти мирного населення. ФОТОрепортаж

Глава уряду Португалії Антоніу Кошта прибув до України на запрошення українського прем’єра Дениса Шмигаля та відвідав Ірпінь.

Про візит Кошту розповів у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Візит він розпочав з відвідин Ірпеня та заявив, що ніколи не забуде поїздку туди.

"Рівні руйнування та насильства є абсолютно нищівними. Я став свідком жорстоких, свавільних та невиправданих нападів. Війна завжди торкається безневинних людей. Сім'ї, у яких тут було життя, робота, район, змушені були покинути все, щоб спробувати врятувати своє життя. Найбільше мене вражає насильство проти мирних жителів", - написав португальский прем’єр-міністр.

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Візит відбувається на знак солідарності з українським народом, додав він.

"Ми засуджуємо варварське вторгнення Росії. Португалія підтримує Україну", - заявив Кошта.

Прем’єр Португалії Кошта відвідав Ірпінь: Найбільше вражає насильство проти мирного населення 01Прем’єр Португалії Кошта відвідав Ірпінь: Найбільше вражає насильство проти мирного населення 02
Прем’єр Португалії Кошта відвідав Ірпінь: Найбільше вражає насильство проти мирного населення 03
Прем’єр Португалії Кошта відвідав Ірпінь: Найбільше вражає насильство проти мирного населення 04
Прем’єр Португалії Кошта відвідав Ірпінь: Найбільше вражає насильство проти мирного населення 05
Прем’єр Португалії Кошта відвідав Ірпінь: Найбільше вражає насильство проти мирного населення 06
Прем’єр Португалії Кошта відвідав Ірпінь: Найбільше вражає насильство проти мирного населення 07
Прем’єр Португалії Кошта відвідав Ірпінь: Найбільше вражає насильство проти мирного населення 08
Прем’єр Португалії Кошта відвідав Ірпінь: Найбільше вражає насильство проти мирного населення 09

Автор: 

Ірпінь (358) Київська область (4022) Португалія (206)


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Топ коментарі
+8
А мене найбільш вражають ті цинічні скотиняки які приклали руки до того щоб Пуйловська Орда мала змогу таке зробити і те що вони досі вільні, а не за гратами. Бо таких повно і вони при владі.
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21.05.2022 14:28
+5
На знак підтримки Кошта міг би розмазати мордою по паркету авторів італійського плану "примирення", а принагідно і Шольца з Макроном за яйця посмикати, не кажучи вже про Орбана, бо треба формувати консолідовану думку ЄС, поки її не сформували кремлівські консерви.
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21.05.2022 15:07
+2
таке не кожен день побачишь після 1945 року...
хтось супутниковий інтернет запускає, іншій-електромобілі а в касабіі одне-смерть кров вбивства розруха
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21.05.2022 15:06
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А мене найбільш вражають ті цинічні скотиняки які приклали руки до того щоб Пуйловська Орда мала змогу таке зробити і те що вони досі вільні, а не за гратами. Бо таких повно і вони при владі.
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21.05.2022 14:28 Відповісти
Как, они меня, ****, бесят, эти сытые рожи, которые даже ушами не слышали ни одного прилёта.
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21.05.2022 14:38 Відповісти
вражає????
та ну нах.....
а маасікас каже що проблеми не в України
а всього лиш н,юанси в законодавствах 27 країн ЄС
які треба дуже довго владновувати.
так що йоюлами трусити і давати зброю вчасно, це різні речі
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21.05.2022 15:05 Відповісти
таке не кожен день побачишь після 1945 року...
хтось супутниковий інтернет запускає, іншій-електромобілі а в касабіі одне-смерть кров вбивства розруха
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21.05.2022 15:06 Відповісти
На знак підтримки Кошта міг би розмазати мордою по паркету авторів італійського плану "примирення", а принагідно і Шольца з Макроном за яйця посмикати, не кажучи вже про Орбана, бо треба формувати консолідовану думку ЄС, поки її не сформували кремлівські консерви.
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21.05.2022 15:07 Відповісти
А чому ви їх на Сумщину не возите, чи Чернігівщину чи Харківщину?? В Миколаєві чи Зеленодольську, наприклад, піар туристи можуть відчути занурення у війну в 3D. Може прилетить щось якщо пощастить!
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21.05.2022 16:03 Відповісти
Тому й не возять. Що може прилетіть.
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21.05.2022 16:13 Відповісти
А чому іноземці взагалі повинні кудись їздити і наражатись на не безпеку, якщо обранці наріду - слуги роз'їжджають по ЄС або сидять в західній Україні. Західні держави нам помагають, а слуги хіба все "про*обують".
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21.05.2022 16:31 Відповісти
Я так вижу, что тут никто не слышал, что Португалия очень быстро организовала транспорт и приём беженцев? https://portugalforukraine.gov.pt/en/pagina-inicial-english/
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21.05.2022 17:19 Відповісти
У нас тільки чути Зеленського, Єрмака, Арестовича, Подоляка і решти покидьків, бєнємарафон світить тільки їх *балами.
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21.05.2022 17:53 Відповісти
Bine hecho.
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21.05.2022 20:58 Відповісти
 
 